Якин был героем мемов и попал в сборную случайно. А теперь снова выбьет Италию?

В России Мурат Якин стал героем мемов. Пусть и в то время они только зарождались. Широков говорил ему, что он вообще не тренер, а в Швейцарии стебались над снежными фотками из России и отмечали резкое старение Мурата за несколько месяцев работы. Якин уехал из Москвы через год после назначения с шестым местом, кучей критики и негативной репутацией.

Прошло почти 10 лет. И сегодня тренер во второй раз подряд будет рулить сборной Швейцарии в плей-офф крупного турнира.

Сам Якин не ожидал приглашения в сборную. Когда его позвали, он скучал во второй лиге

Сборная Швейцарии комфортно чувствовала себя при Владимире Петковиче. К 2021 году он превратил команду в элитную европейскую сборную. Помните же, как тогда они прибили Францию в 1/8 финала Евро-2020? Да, потом было поражение от Испании, но это частности. При Петковиче команда провела 78 матчей и в среднем набирала 1,79 очка за игру — очень серьёзный показатель. Добавьте к этому плей-офф Евро-2016 и ЧМ-2018.

Владимир Петкович Фото: Anatoly Maltsev/Getty Images

Однако за год до чемпионата мира в Катаре босниец неожиданно заявил, что с него хватит. Семь лет работы со сборной сыграли важную роль, ведь до этого он тренировал только клубы и всегда хотел вернуться в более интенсивную повестку. Его уход мало кто ожидал, но с этим быстро смирились. И стали искать замену. Среди фамилий, например, появлялись Арсен Венгер и другие элитные тренеры. А потом наступило 9 августа. И неожиданно для всех федерация объявила о назначении на пост главного тренера Мурата Якина.

К тому моменту он тренировал клуб второго дивизиона «Шаффхаузен». И не ставил глобальных задач. Команда болталась в середине таблицы, а тренер мог заниматься тем, что ему приносит доход — недвижимостью. Если не знаете, Якин давно купил несколько домов в Швейцарии и с того момента грамотно их продаёт. Для примера, несколько лет назад они вместе со сводным братом приобрели более 2000 м² недалеко от Базеля, чтобы застроить целый район.

Мурат Якин Фото: Zuma\TASS

Футбол к тому моменту, возможно, отошёл на второй план. Вообще, возвращение после российского периода затянулось. Уезжал Якин чемпионом — трофей был выигран с «Базелем». А после «Спартака» он словно потерял интерес к работе. Полтора года вообще отдыхал, дальше возглавил «Шаффхаузен», где хоть и побеждал, но это вторая лига. Однако его фамилию не забыли и даже дважды приглашали в клубы элиты. Оба захода стали неудачными — сначала в «Грассхоппер», потом в «Сьон». В первом случае он неплохо стартовал, но потом разругался с ключевыми игроками и был уволен. Во втором — тренер вообще забил на все условности: почти ни с кем не общался, раздавал выходные и много времени проводил вне Сьона.

Казалось, это уже постепенный финиш работы на высоком уровне. А потом — предложение возглавить сборную. Вот как вспоминал об этом сам Якин в интервью официальному сайту УЕФА.

Мурат Якин главный тренер сборной Швейцарии «Не ожидал, что мне предоставится такой шанс. Я работал в «Шаффхаузене» во втором дивизионе, это был очень специфичный проект. Все ещё были под впечатлением от великолепного Евро-2020, но потом федерация начала искать нового тренера. Когда позвонил спортивный директор, я был дома с женой. Сначала даже не знал, что с этим делать».

В сентябре Якина ждали первые матчи, и начал он правда здорово.

Швейцария не пустила на ЧМ Италию. Теперь команды встретятся снова

Рекорды Мурат начал устанавливать с самого старта: стал первым тренером в истории сборной, который ни разу не проиграл в первых четырёх официальных матчах. Две победы над Северной Ирландией, одна — над Латвией, плюс ничья с Италией. Эти результаты в итоге помогли команде занять первое место в отборе и отправили пока ещё действующих чемпионов Европы в стыковые матчи чемпионата мира. Там итальянцы опозорились и на турнир в Катар не попали.

Матч Швейцария – Италия в отборочном цикле ЧМ-2022 Фото: Marco Rosi/Getty Images

А вот швейцарцы выступили там довольно удачно. Хотя бы потому, что вышли в плей-офф из непростой группы с Бразилией, Камеруном и Сербией, обыграв двух главных соперников. Дальше нарвались на Португалию и разгромно проиграли. Но 1/8 финала — уже неплохое достижение.

Отбор на Евро-2024 вышел уже не таким удачным, ведь швейцарцы отдали первое место Румынии и целых пять раз сыграли вничью. Но со второго места попали в финальную часть. А здесь — убедительная победа над Венгрией, устраивающая всех ничья с Шотландией и такой же результат с Германией.

Впереди — Италия. И швейцарцам не привыкать оставлять эту сборную за бортом крупного турнира.