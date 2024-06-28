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Евро-2024: тест на знание истории чемпионатов Европы, бомбардиры турнира, кто забил больше: Роналду, Павлюченко, Руни, Аршавин

Угадайте, кто забил больше голов на Евро. Не всё так очевидно
Георгий Илющенко
Квиз: кто забил больше на Евро
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Советуем серьёзно подумать, прежде чем выбрать ответ.

Если посмотрите список лучших бомбардиров нынешнего Евро, то удивитесь. На первом месте — Жорж Микаутадзе из сборной Грузии. Пока только он забил три мяча на турнире в Германии.

Рассказываем об этом гении:
Лучший бомбардир Евро — у Грузии! Что за футболист затмил Мбаппе и других звёзд
Лучший бомбардир Евро — у Грузии! Что за футболист затмил Мбаппе и других звёзд

Вообще, в истории чемпионатов Европы хватает ярких бомбардиров. Что ни имя, то легенда. Сможете угадать, кто круче? Давайте узнаем. Впереди 12 вопросов. Желаем удачи и просим не подглядывать в поисковик!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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