Угадайте, кто забил больше голов на Евро. Не всё так очевидно

Если посмотрите список лучших бомбардиров нынешнего Евро, то удивитесь. На первом месте — Жорж Микаутадзе из сборной Грузии. Пока только он забил три мяча на турнире в Германии.

Вообще, в истории чемпионатов Европы хватает ярких бомбардиров. Что ни имя, то легенда. Сможете угадать, кто круче? Давайте узнаем. Впереди 12 вопросов. Желаем удачи и просим не подглядывать в поисковик!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.