Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом сразу несколько позиций

Трансферное окно в России открылось 14 июня. Некоторые клубы (например «Зенит») уже провели несколько громких сделок. А есть и те, кто молчит. «Спартак» — одна из команд, у которых ещё не было трансферов. Генеральный директор москвичей Олег Малышев сообщил, что от клуба не стоит ждать большого количества покупок.
«Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку слабее тех, что есть в команде. Есть чёткая задача — брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут. Это одна-две позиции».
Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что москвичи близки к покупке форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Но всё же «Спартаку» необходимо усилить больше позиций. А мы предлагаем вам выбрать, в какие зоны клубу нужны новички.
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«Спартаку» нужен новый вингер
Проблемная позиция в составе «Спартака». У Квинси Промеса беды с законом: маловероятно, что в следующем сезоне он поможет команде. Тео Бонгонда и Антон Зиньковский нестабильны, а Хесус Медина чувствует себя неуверенно на фланге атаки. Поэтому приобретение вингера — важная задача для «Спартака». Или Деян Станкович поможет Бонгонда и Зиньковскому преобразиться?
«Спартаку» нужен новый опорный полузащитник
Для болельщиков «Спартака» покупка опорного полузащитника уже стала мемом. Каждый год ходят разговоры об усилении этой позиции. И каждый раз игроки приобретаются куда угодно, но только не в опорную зону. Да, на позицию «шестёрки» красно-белые покупали, например, Кристофера Мартинса. Но футболист обладает совершенно другим функционалом. Руслана Литвинова, Наиля Умярова и Данила Пруцева также сложно назвать чистыми опорниками. Возможно, спортивному директору Томашу Амаралу стоит усилить эту зону.
«Спартаку» нужен новый атакующий полузащитник
Атакующий полузащитник в «Спартаке» — исторически важная позиция. На ней в разное время играли Игорь Нетто, Фёдор Черенков, Егор Титов. В нынешнем составе роль «десятки» могут исполнить Хесус Медина или Михаил Игнатов. Но, возможно, для борьбы за чемпионство всё же нужен исполнитель посильнее. «Спартак» часто испытывает проблемы в позиционной атаке. Сильный атакующий полузащитник способен исправить ситуацию.
«Спартаку» нужен новый левый защитник
СМИ сообщали, что Деян Станкович хотел бы видеть в клубе левого защитника с ведущей левой ногой. Леон Классен покинул команду, Олег Рябчук в первый год показал себя слабо. А Даниил Хлусевич и Томаш Тавареш — правши. «Спартак» рассматривал вариант с покупкой Юрия Горшкова, но гендиректор Олег Малышев отметил, что клуб передумал приобретать его. В итоге экс-игрок «Крыльев Советов» перебрался в «Зенит». Будет ли «Спартак» ещё искать левого защитника? Или Станкович поверит в Рябчука?
«Спартаку» нужен новый центральный защитник
«Спартак» расстался с Георгием Джикией. У экс-капитана закончился контракт с клубом. В составе освободилось одно место в центре защиты. Да, у «Спартака» есть Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов, плюс не забываем о Павле Маслове. Но для борьбы за два титула (РПЛ и Кубок) нужны четыре качественных защитника.
«Спартаку» нужен новый игрок на другую позицию
Нападающий Виллиан Жозе близок к «Спартаку». Но не исключено, что команду покинет Александр Соболев. А Манфред Угальде за полгода ни разу не забил в РПЛ. В таком случае красно-белым, вероятно, необходим ещё один форвард. Или, может, москвичам нужна «восьмёрка», способная выполнять большой объём, помогая по всему полю? Не всё понятно и с правым защитником. Даниил Денисов провёл неровный прошлый сезон, Томаш Тавареш только возвращается после «крестов», а Даниил Хлусевич чаще выходил слева.
«Спартаку» не нужно усиление
А стоит ли «Спартаку» вообще приобретать новых футболистов? У команды нет дефицита в игроках. Может, Деян Станкович через тренировки улучшит качества нынешних футболистов. И руководство «Спартака» сэкономит деньги на будущие покупки.