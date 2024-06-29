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Трансферы РПЛ, лето-2024: кого купит Спартак, какие позиции надо усилить, кто может прийти в трансферное окно

Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом сразу несколько позиций
Никита Паглазов
Какие новички нужны «Спартаку»?
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На подходе центрфорвард, но нужен ли кто-то ещё? Выбирайте!

Трансферное окно в России открылось 14 июня. Некоторые клубы (например «Зенит») уже провели несколько громких сделок. А есть и те, кто молчит. «Спартак» — одна из команд, у которых ещё не было трансферов. Генеральный директор москвичей Олег Малышев сообщил, что от клуба не стоит ждать большого количества покупок.

Олег Малышев
Олег Малышев
генеральный директор «Спартака»

«Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку слабее тех, что есть в команде. Есть чёткая задача — брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут. Это одна-две позиции».

Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что москвичи близки к покупке форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Но всё же «Спартаку» необходимо усилить больше позиций. А мы предлагаем вам выбрать, в какие зоны клубу нужны новички.

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Подробности про первого новичка «Спартака»:
Экс-игрок «Реала» — почти в «Спартаке»! Интересную команду собирают под Станковича
Экс-игрок «Реала» — почти в «Спартаке»! Интересную команду собирают под Станковича
Рейтинг: на какую позицию «Спартаку» необходим новый футболист?
Тео Бонгонда
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Спартаку» нужен новый вингер

Проблемная позиция в составе «Спартака». У Квинси Промеса беды с законом: маловероятно, что в следующем сезоне он поможет команде. Тео Бонгонда и Антон Зиньковский нестабильны, а Хесус Медина чувствует себя неуверенно на фланге атаки. Поэтому приобретение вингера — важная задача для «Спартака». Или Деян Станкович поможет Бонгонда и Зиньковскому преобразиться?

Наиль Умяров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

«Спартаку» нужен новый опорный полузащитник

Для болельщиков «Спартака» покупка опорного полузащитника уже стала мемом. Каждый год ходят разговоры об усилении этой позиции. И каждый раз игроки приобретаются куда угодно, но только не в опорную зону. Да, на позицию «шестёрки» красно-белые покупали, например, Кристофера Мартинса. Но футболист обладает совершенно другим функционалом. Руслана Литвинова, Наиля Умярова и Данила Пруцева также сложно назвать чистыми опорниками. Возможно, спортивному директору Томашу Амаралу стоит усилить эту зону.

Михаил Игнатов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

«Спартаку» нужен новый атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник в «Спартаке» — исторически важная позиция. На ней в разное время играли Игорь Нетто, Фёдор Черенков, Егор Титов. В нынешнем составе роль «десятки» могут исполнить Хесус Медина или Михаил Игнатов. Но, возможно, для борьбы за чемпионство всё же нужен исполнитель посильнее. «Спартак» часто испытывает проблемы в позиционной атаке. Сильный атакующий полузащитник способен исправить ситуацию.

Олег Рябчук
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

«Спартаку» нужен новый левый защитник

СМИ сообщали, что Деян Станкович хотел бы видеть в клубе левого защитника с ведущей левой ногой. Леон Классен покинул команду, Олег Рябчук в первый год показал себя слабо. А Даниил Хлусевич и Томаш Тавареш — правши. «Спартак» рассматривал вариант с покупкой Юрия Горшкова, но гендиректор Олег Малышев отметил, что клуб передумал приобретать его. В итоге экс-игрок «Крыльев Советов» перебрался в «Зенит». Будет ли «Спартак» ещё искать левого защитника? Или Станкович поверит в Рябчука?

Срджан Бабич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

«Спартаку» нужен новый центральный защитник

«Спартак» расстался с Георгием Джикией. У экс-капитана закончился контракт с клубом. В составе освободилось одно место в центре защиты. Да, у «Спартака» есть Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов, плюс не забываем о Павле Маслове. Но для борьбы за два титула (РПЛ и Кубок) нужны четыре качественных защитника.

Соболев, Максименко, Хлусевич
Фото: «Чемпионат»
6 место

«Спартаку» нужен новый игрок на другую позицию

Нападающий Виллиан Жозе близок к «Спартаку». Но не исключено, что команду покинет Александр Соболев. А Манфред Угальде за полгода ни разу не забил в РПЛ. В таком случае красно-белым, вероятно, необходим ещё один форвард. Или, может, москвичам нужна «восьмёрка», способная выполнять большой объём, помогая по всему полю? Не всё понятно и с правым защитником. Даниил Денисов провёл неровный прошлый сезон, Томаш Тавареш только возвращается после «крестов», а Даниил Хлусевич чаще выходил слева.

Томаш Амарал
Фото: РИА Новости
7 место

«Спартаку» не нужно усиление

А стоит ли «Спартаку» вообще приобретать новых футболистов? У команды нет дефицита в игроках. Может, Деян Станкович через тренировки улучшит качества нынешних футболистов. И руководство «Спартака» сэкономит деньги на будущие покупки.

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