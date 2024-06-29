Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом сразу несколько позиций

Трансферное окно в России открылось 14 июня. Некоторые клубы (например «Зенит») уже провели несколько громких сделок. А есть и те, кто молчит. «Спартак» — одна из команд, у которых ещё не было трансферов. Генеральный директор москвичей Олег Малышев сообщил, что от клуба не стоит ждать большого количества покупок.

Олег Малышев генеральный директор «Спартака» «Есть общий принцип работы, который заключается в том, что мы не планируем покупать игроков на лавку слабее тех, что есть в команде. Есть чёткая задача — брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут. Это одна-две позиции».

Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что москвичи близки к покупке форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Но всё же «Спартаку» необходимо усилить больше позиций. А мы предлагаем вам выбрать, в какие зоны клубу нужны новички.

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