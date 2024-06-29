«В паспорт СССР шлёпнули штамп: Украина». Уникальная судьба русского вратаря Тяпушкина

Молодёжи фамилия Тяпушкин мало известна. Играл в прошлом веке, на ТВ не мелькает, вся тренерская карьера — в тени главных. А сейчас он совсем далеко — трудится в Таджикистане, в «Истиклоле». Ну так вот вам два факта, доказывающих уникальность его футбольной судьбы:

он единственный из вратарей поиграл в чемпионате России за «Спартак», ЦСКА и «Динамо» (в последнем даже голкипером года стал);

гражданство России сибиряк Тяпушкин оформил позже украинского.

С главных клубов в жизни Дмитрия мы и начали разговор.

Что расскажем:

Почему «Динамо» упустило золото в 1997 и 2024 годах и чем «Спартак» 1990-х отличается от современного «Зенита»

— Какой из трёх больших московских клубов вам сегодня ближе?

— Может, для болельщика это прозвучит непонятно, но переживаю за все три команды. В этих клубах я получил большой опыт и с каждой командой пережил что-то новое. Всякий раз это был новый вызов, приходилось доказывать свою состоятельность, и всегда это было интересно.

— Давайте по порядку.

— «Спартак» — это «Спартак»: титулы, Лига чемпионов, Олег Иванович Романцев. ЦСКА — это попытка Александра Фёдоровича Тарханова сделать из молодёжи приличную команду. Тоже было много интересного и полезного. А в «Динамо» я по итогам сезона-1997 получил приз журнала «Огонёк» лучшему вратарю года. В этом же клубе я узнал, что такое тренер вратарей. Раньше же такой должности не было в наших командах. Николай Павлович Гонтарь стал одним из главных моих учителей в профессии.

Вратари Андрей Сметанин и Дмитрий Тяпушкин во время встречи с министром внутренних дел РФ А. Куликовым в 1997 году Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Когда «Динамо» в последнем туре сезона-2023/2024 упустило шанс стать чемпионом, не возникло аналогий с вашим 1997 годом?

— Думаю, нет смысла проводить параллели. Сейчас, как мне кажется, ребята в последний момент испугались собственной значимости. Конечно, я ожидал от них более зрелищного и качественного футбола в Краснодаре. Не получилось. Видимо, с давлением, ответственностью не справились — ведь от этой игры очень многое зависело. Да практически всё. Наверное, в плане психологии динамовцы к этому оказались не готовы. А в 1997-м не было одной игры, от которой всё зависело, как сейчас. Мы просто в ряде матчей недобрали очки — например, в Новороссийске не по делу не выиграли, а сыграли вничью. Хотя по игре, по отношению к делу то «Динамо» могло стать чемпионом. А здесь такой чемпионат получился: и «Зенит» терял, потом набирал, и «Динамо», уже вроде бы лишившись шансов на чемпионство, снова их получило. Разные истории.

— А гегемонию «Спартака» 1990-х корректно сравнивать с нынешним господством «Зенита»?

— Тогда «Спартак» выглядел конкретным лидером нашего футбола. Ключевые позиции в команде занимали российские игроки. При мне легионеров из дальнего зарубежья вообще не было — практически вся сборная России, авангард национального футбола. А в «Зените» сегодня, ни для кого не секрет, бразильцы правят бал — ведут игру и занимают все ключевые позиции. В этом разница.

— Самое слабое звено этого «Зенита» — как раз вратарская позиция?

— Лидер российского футбола почти всегда ассоциируется с сильными вратарями. Если это «Спартак», на ум приходят фамилии Дасаева, Черчесова. Это были игроки национальной команды, которые и в клубе занимали ведущие позиции. Мне кажется, так и должно быть. Чтобы у лидера нашего футбола и вратарь был российский, соответствующий уровню этого клуба. Другое дело, что сейчас просто так из одной команды в другую не перейдёшь. За того же Матвея Сафонова «Зениту» пришлось бы платить сумасшедшие деньги — за вратаря, наверное, столько не дают. В этом проблема есть.

— С Семаком вы вместе играли в ЦСКА. Он с юности был таким серьёзным и целеустремлённым, как сейчас?

— Да. Если брать ЦСКА-1996, то Сергею Богдановичу тогда было всего 20 лет. Я, Андрей Иванов, ещё некоторые пришедшие ребята были постарше, но прекрасно общались и повязку Семаку отдали смело. Уже тогда ему все доверяли.

— Могли представить, что он добьётся таких тренерских успехов?

— Кто же мог предугадать такое? Всякое бывает в футболе. Я рад, что именно Сергей Богданович раз за разом выигрывает чемпионат с такой огромной командой. Для тренера это очень сложный процесс, но он справляется.

— Как думаете, без ресурсов «Зенита» преуспел бы Сергей?

— Я тоже читаю в СМИ высказывания такого рода, что в другом клубе Семак ничего бы не выиграл. Не надо тут гадать: выиграл бы, не выиграл бы? Он прекрасно работает в «Зените» и, уверен, отлично работал бы в любой другой команде. Наверное, так же штамповать чемпионства не смог бы — в силу разных причин, но тренер из него в любом случае получился бы классный.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы понимаете, зачем «Спартак» снова ищет вратаря?

— Есть масса разных причин. Саша Селихов — прекрасный, надёжный вратарь. И отличные игры он выдавал, и целые отрезки — вопросов нет. Но травмы мешают. Восстановиться и снова показывать тот же уровень — очень сложно. Максименко набрался опыта и пришёл к вызову в сборную России. И качеством игры он это заслужил. Молодец, прекрасно! Все всегда ищут усиления позиции, причём не только вратарской — любой. Но в данном случае я не вижу у «Спартака» проблемы с этим.

— Не создаёт лишней нервозности ситуация, когда вратарь, поймав игру, узнаёт, что ему ищут конкурента?

— Это всё зависит от психологического состояния. Максименко сейчас пришёл к тому, что он первый номер «Спартака», вызывается в сборную, играет. Что тут может выбить из колеи? Ну приехал ещё один вратарь — и что? Никогда не забуду, как Саламыч (Черчесов. — Прим. «Чемпионата») реагировал на такие ситуации в «Спартаке».

— Как?

— Когда на смотрины приезжал очередной вратарь, ребята нас подкалывали: «Конкурентов вам подвезли». Ответ Черчесова был: «Пускай привозят — в дубле места хватит всем».

— Замечательно сказано.

— В основном составе выходит только один вратарь. И он должен быть внутренне готовым к тому, чтобы постоянно отстаивать своё место.

В чём Сафонов превосходит Доннарумму и чем Ятимов подкупил «Ростов»

— Сафонов прямо сейчас №1 в стране?

— Думаю, да. В последнее время игра вратаря ногами уже стала неотъемлемой частью общекомандных действий, и Сафонов в это вписывается очень хорошо. Мне кажется, «ПСЖ» именно такого вратаря и искал. Я много футбола смотрю, в том числе чемпионат Франции и «Пари Сен-Жермен». Думаю, именно в этом компоненте Матвей будет превосходить Доннарумму.

— Это его главное конкурентное преимущество перед итальянцем?

— Многое зависит от видения главного тренера и его коннекта с тренером вратарей. Как команда будет выходить из обороны в атаку. Конечно, в «ПСЖ» подбор игроков в защите приличный. Они спокойно могут выходить от ворот через пас. Я думаю, что Матвей спокойно впишется в эту структуру. А в игре на линии и Сафонов, и Доннарумма одинаково хороши.

— Верите, что он там преуспеет?

— Почему нет? Для чего он туда едет? Судя по игре и высказываниям в прессе, Сафонов — уверенный в себе парень. Матвей наверняка отдаёт себе отчёт в том, что в новом чемпионате ему понадобится время на адаптацию. Но он же явно едет туда не сидеть за Доннаруммой. Значит, хочет играть, и эта уверенность должна помочь ему.

Матвей Сафонов Фото: ФК ПСЖ

— Что насчёт открытий сезона в РПЛ?

— Прекрасный сезон провёл Латышонок в «Балтике». Очень хороший, ровный. Хотя, если мне память не изменяет, был момент, когда у него что-то случилось с коленом. Но он очень быстро пришёл в себя и продолжил играть. Молодец, это очень хорошее качество.

— В «Зените» не потеряется?

— Всё будет зависеть от него. Понятно, что ему, как и Матвею в Париже, нужна будет адаптация, понимание. Психологический фон для вратаря особенно важен. Нужно чётко понимать, для чего ты приходишь и чего хочешь добиться. В «Зените» прекрасный тренерский штаб, мудрый Михаил Юрьевич Бирюков — что ещё нужно? Работай, доказывай, выручай, добывай очки для команды — всё просто. Ничего нового не придумано ещё.

— Кажется, что в этом сезоне в РПЛ было как никогда много ляпов, связанных с розыгрышем мяча от ворот. Это от недостаточной квалификации защитников или неготовности вратарей к требованиям времени?

— Чтобы через пас выходить в атаку, вратарь должен быть соответствующе оснащён технически. Эти вещи должны многократно проговариваться и прорабатываться на тренировках: на теоретических занятиях и на поле. Всё в общекомандных действиях должно быть готово и всем понятно. Тенденция началась с Нойера. Несколько раз смотрел одни и те же моменты. Допустим, с правого фланга к нему приходит мяч. Нойер ловит его и смотрит только в одну сторону — потому что знает: там есть игрок. Если этот игрок туда не прибежит, его завтра в составе не будет. Это всё должно аккумулироваться на тренировочных занятиях.

— Есть сейчас эталон вратаря в плане игры ногами?

— У меня тут телевизор есть — всё смотрю с утра до вечера. Ошибаются все, в том числе в топ-клубах Европы. Назвать кого-то, кто на любое расстояние гарантированно отдаст точную передачу, сложно. Ни в коем случае не устраиваю пиар-кампании для нашего Ятимова, но с таким вратарём играть в такой футбол гораздо проще. Он практически не ошибается в передачах. И здесь это очень большую роль играет. Полевые заранее знают, куда им пойдёт передача, и сразу бегут открываться на свои точки. Это диктуют требования современного футбола, и очень хорошо, когда есть такой вратарь.

— Кажется, это полностью объясняет трансфер Ятимова в «Ростов».

— В том числе, да. А уход Песьякова ускорил процесс. Через Сергея же много игры ногами шло. Думаю, Рустам был тут одним из первых кандидатов.

Рустам Ятимов Фото: ФК «Ростов»

— Кафанов у вас наводил справки о нём?

— А мы с Виталием Витальевичем всё время на связи, и необязательно по Ятимову. Общаемся, дискутируем на всякие темы.

— С лёгким сердцем отпускаете Ятимова в Россию?

— Ну а почему нет-то? Он довольно долго играл в Таджикистане. У него прекрасный возраст. Это новый вызов для него, другой уровень. Знаю, что и ему самому это очень интересно. А для чего ещё играть в футбол? Так было, есть и будет. Если парень перерастает определённый уровень и его зовут выше, он уйдёт. Это нормальный жизненный процесс.

— Созрел он для РПЛ?

— Конечно, уровень РПЛ повыше чемпионата Таджикистана. Естественно, мы разговаривали на эту тему. Если бы я не видел, что он готов к этому, никогда бы не сказал: иди, лишь бы идти. Это неправильно. Он готов к Премьер-Лиге — и внутренне, и как футболист. Он игровой: не просто к линии привязан, а играет, и это хорошо. Мне импонирует такой типаж. Попробует себя в РПЛ теперь — это же прекрасно!

Каким был юный Акинфеев и кого с ним можно поставить рядом

— В середине 2000-х вы несколько месяцев подменяли Вячеслава Чанова в штабе ЦСКА. Понимали, глядя на Акинфеева, что растёт феномен?

— Да, конечно, он уже тогда был одним из лидеров ЦСКА. Игорь в 16 лет появился в основе, и с годами у него мастерство только накапливалось. Когда Вячеслав Викторович получил небольшую травму, Валерий Георгиевич Газзаев взял меня в первую команду, и мы с Игорем работали. Понятно, что я пришёл в клуб с какими-то своими взглядами, но смысл было что-то менять в первой команде? Что Викторыч делал, то мы и продолжили. Может, только одно-два упражнения добавил после обсуждения с Игорем. Основное направление как было, так и осталось чановским. Здесь всё было просто. И с Игорем работалось легко. Мы прекрасно поладили, без проблем.

— В чём его уникальность?

— Долго перечислять. Если вкратце, это вратарь до мозга костей. Преданный своему делу. Профессионализм — от и до. Наверное, всё это вкупе и сделало того Акинфеева, каким его все знают. Просто один момент: мы, тренеры, собирались на базе раньше ребят. Приезжаю за час до тренировки — машина Акинфеева уже стоит. Спросил на охране: «А Игорь где?» — «Давно приехал, взял ключи и пошёл в тренажёрный зал». Значит, что-то ему нужно было сделать. Он приехал, спокойно подготовил себя и вышел на тренировку практически готовым — даже разминать не надо. В этом моменте весь Акинфеев. С таким человеком работать — одно удовольствие.

— При том что физические данные достаточно скромные для вратаря?

— Антропометрия? Ничего страшного. Есть компенсация — выбор позиции, уверенность в себе, что он всё делает правильно. А если что-то делаешь неправильно, в диалоге с тренером дотачиваешь какие-то вещи.

Дмитрий Тяпушкин в «Спартаке». 1995 год Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Кого из российских вратарей, скажем, последних трёх десятилетий поставили бы рядом с ним?

— Здорово Саша Беленов играет в свои 37 лет. Мы с ним давным-давно знаем друг друга, ещё в Белгороде работали. Так вот, нынешняя уверенность у него была всегда. В каком положении «Факел» был, когда Беленов пришёл? И Саша спокойно становится игроком матча в нескольких играх, на своих плечах очки команде приносит. Естественно, в комплексе с командными действиями. Но его игра вселяет уверенность в партнёров. Великолепно, молодец! Звоню, поздравляю его с победами и прекрасной игрой.

— Почему же большие клубы прошли мимо него, если не считать эпизода в «Спартаке»?

— Я-то в глубине души думал, что на его вратарской дороге большой клуб точно будет. И всё вроде бы к этому шло. Не знаю, почему в итоге не получилось, потому что после «Салюта» мы в одной команде больше не пересекались.

— За кого ещё из бывших ребят радостно?

— В дубле ЦСКА мы очень тесно и плотно работали с Сосланом Джанаевым. Потом у него в карьере появился Виталий Витальевич Кафанов. Дальше — прекрасная игра за «Ростов», вызов в сборную России. Только радуюсь этому. Антон Коченков в «Мордовии» заслужил приглашение в «Локомотив». Тоже молодец, чемпионом России стал. Да, выбить Гильерме из основы было объективно тяжело, но, когда ребята шли на повышение и чего-то добивались, меня это всегда радовало.

— А за кого, наоборот, грустно-обидно?

— В «Мордовии» был Артём Леонов. Очень хороший парень, прекрасные данные, игровик. Следил за ним после Саранска, но всё пошло не в ту сторону, о которой я думал. В Армению поехал, в Казахстане был. Мне, честно говоря, не по себе, что у него не получилось встать на ступеньку-две выше. Не знаю почему.

Как к русскому вратарю относились на Западной Украине и кто помог получить гражданство РФ

— Вас с Романцевым воспитал в Красноярске один тренер — Юрий Уренович. Что за человек был?

— Юрий Альбертович, к сожалению, уже ушёл от нас. Сколько помню, всегда был главным тренером красноярского «Автомобилиста». Огромное спасибо ему за то, что я начал играть в команде мастеров. Начинал, естественно, с лавки, пока старшие ребята играли, но постепенно пробился в основу.

— В ЦСКА в первый раз только на время службы приходили?

— Играл за дубль, когда пришло время служить в армии. А как срок вышел, поехал на Украину, в харьковский «Металлист». Евгений Филиппович Лемешко позвал. С этого и началась моя украинская эпопея — вплоть до сборной.

— Лемешко был колоритнейшей личностью. При вас сыпал перлами?

— Не то что колоритнейшей — глыба! Перлов-то было много — на книгу хватит (улыбается). Стоило мне мяч выронить, Филиппович тут же травил: «Дима, тебе что, в Сибири руки отморозили?» Такие моменты были сплошь и рядом — ха-ха ловили все. Обижаться на Лемешко было невозможно. Все знали, что на самом деле он добрый и отзывчивый человек. На разборах игры с ума сходили от смеха. Открыто при тренере ржать, конечно, не будешь — ухахатывались за спиной у товарища. Все смеялись, пока дело не доходило до него.

— Владимир Федотов — такой же?

— К Григорьевичу в «Сокол» я попал уже после истечения контракта с «Динамо». Он позвонил, сказал — стоит задача выхода в Премьер-Лигу: «Приедь помоги». Вопросов нет. Мы же в ЦСКА вместе работали, когда Федотов помогал Тарханову. Тепло и тесно общались. Прекрасный тренер, уникальный человек.

Дмитрий Тяпушкин в составе московского «Динамо». 1998 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Не слишком ли он был добрым для тренерской профессии? Говорят, футболисты в «Спартаке» садились ему на шею.

— Когда Федотов возглавил «Спартак», писали, что якобы он очень мягкий. А что значит мягкий? Если человек профессионал своего дела, всё досконально объясняет, какие могут быть вопросы? Может, и нужно было где-то проявить жёсткость, но в ЦСКА таких моментов просто не возникало, никто на шею не садился. Правда, там он и не был главным.

— Как так получилось, что уроженец Саратовской области получил украинское гражданство раньше российского?

— Играя в Тернополе (это была уже высшая лига Украины), получил вызов в сборную. Приехал на сбор. А тогда же паспорта ещё были союзные. Мне туда же печать и шлёпнули: Украина. И я по этому паспорту играл в товарищеских матчах и отборе на чемпионат Европы. С ним же потом приехал в «Спартак» — уже как легионер. Но тогда же не было никаких лимитов.

— Когда оформляли украинское гражданство, РФС о вас не вспоминал?

— Ничего такого не было. СССР только недавно развалился, и к таким ситуациям спокойно относились, без проблем. А в сборной России и без меня были прекрасные голкиперы — Черчесов, Харин. Я не питал иллюзий по этому поводу. А на Украине ко мне было прекрасное отношение — никаких косых взглядов и проблем. Появилась возможность поиграть в отборе на Евро — почему нет?

— Как к русскому легионеру относились в западноукраинском Тернополе?

— В «Ниве» я был единственный русский, все остальные ребята — с Западной Украины. С приходом Леонида Иосифовича Буряка из киевского «Динамо» парни подъехали — Владик Тернавский, Вова Лобас. Ко мне относились абсолютно нормально. Не помню, чтобы на языковой или национальной почве возникали разногласия. Вместе ходили, работали, тренировались и играли.

— Вы правда выучили украинский язык?

— Да, разговариваю по-украински спокойно. Сейчас, может, чуть подрастерял — практики давно не было. Учил язык без преподавателей и самоучителей — в повседневном общении. Русский похож на украинский, но в Тернополе язык более специфический — много заимствований. Однако к нему тоже привыкаешь быстро. Уже через год спокойно разговаривал в такси на украинском языке, и никто даже не подозревал, что я из России. С близкими друзьями, которых там обрёл, тоже общался по-украински, вообще без проблем.

— Ваш старый товарищ Тернавский рассказывал мне, что Тарханов приезжал в Тернополь смотреть вас, но первым выдернул его. Так и было?

— Александр Фёдорович дважды приезжал на игры в Тернополь. Кого первого, кого второго оценил — сказать не берусь. Никогда не спрашивал и не задавался этим вопросом. Но, наверное, так и было, раз Владик говорит.

— Как происходил ваш переход?

— После второго приезда Тарханова меня вызвал Буряк и объявил: тобой интересуется «Спартак». Сейчас сезон закончим, и поедешь в Москву». У меня — шок. Мы со старшим братом всю жизнь болели за «Спартак»! Ни одной игры не пропускали. В детстве у меня в голове не укладывалось, что могу оказаться в этой команде. А тут получилось. Мне уже было 29 лет. Поехал спокойно, от волнения не трясся.

— Приезжих тогда «Спартак» на базе селил.

— А у меня первая супруга была из Москвы. У её родителей в Архангельском жили.

— Как работалось с Романцевым?

— Нормально. Всем нужно было доказывать Олегу Ивановичу игрой свою состоятельность и право находиться в «Спартаке». Если ты это делаешь — проблем никаких. Но это нужно было делать регулярно, и это правильно: всё-таки «Спартак» — это фирма. Чтобы принадлежать к этой фирме, нужно выходить на поле и доказывать, что ты готов отстаивать чемпионский титул.

— Правда, что даже в этом «золотом» «Спартаке» не было тренера вратарей?

— Не было. С нами больше занимался Фёдор Фёдорович Черенков. Ну как занимался — он мог нас разминать, какие-то удары наносил. Бывало, на тренировке мяч пропустишь, и тут Фёдорович подходит: «Слушай, а чего ты такую позицию занял?» Начинаю объяснять. А он со стороны нападающего подсказывает: «Поверь мне, с этой позиции он в тот угол никак не пробьёт. Поэтому тебе лучше стоять здесь». Когда следовал его советам и это проходило — естественно, отпечатывалось в памяти. Мы и после тренировок часто общались. Добрый, прекрасный человек. И футболист был великий — не знаю, будут ли ещё такие у нас в России.

Чествование «Спартака» в 1995 году. Двитрий Тяпушкин — позади Дмитрия Аленичева и Николая Писарева Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Что чувствовал русский с украинским паспортом, выходя за «Спартак» против киевского «Динамо» при 100 тысячах на трибунах?

— А я об этом даже не думал. Во время игры забываешь такие нюансы. Я выходил за «Спартак», и мне надо было победить. И во второй игре в Москве было то же самое. Не получилось в гостях — получилось дома. И после игры я нормально общался с ребятами-украинцами, ничего такого.

— В Киеве «Спартак» отдал, по сути, выигранную игру. Перегорели?

— Да, 2:0 вели, 2:3 проиграли. Минуты за четыре до конца Серёга Ребров забил. Конечно, обидно. Мне и пенальти тогда удалось поймать, и всё складывалось в нашу пользу. У меня этот матч с финалом Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» ассоциируется: итальянцы 3:0 вели, потом 3:3, пенальти — и до свидания. Как-то эту игру посмотрел — и сразу в памяти всплыл наш киевский матч. Такие эпизоды на всю жизнь запоминаются. Хотя пытались, старались. Но там не было Онопко и Никифорова — двух основных защитников. Я не умаляю достоинств ребят, которые их заменили, но с Витей и Юрой в центральной оси всегда было спокойнее.

— В целом та Лига чемпионов — пик карьеры?

— Да, Лига чемпионов и отборочные игры чемпионата Европы — против Италии, Словении. Эти матчи тоже очень много значат. Со словенцами 0:0 сыграли, я от Удовича пенальти поймал. У них уже в Европе полкоманды играло.

— А уж в Италии и Хорватии какие звёзды играли!

— Хорваты нас вообще порвали в Загребе. 4:0, без шансов. Просинечки перепрыгнул, упал — поставили «точку». Бобана было просто не поймать в центре поля. А ещё Шукер, Ярни — команда у них мощная была. Игры на уровне сборных — это, наверное, высшее что у меня было.

— Но в сборной вы явно не наигрались?

— Подрос Шовковский. При мне Саша начинал с молодёжки, но очень быстро прогрессировал. Я уехал из чемпионата Украины в Россию, а он оставался на виду у тренеров, рос. И вырос в великолепного вратаря. Поэтому всё логично.

— Шовковский тогда был для украинского футбола, как Акинфеев сейчас для российского?

— Да, знаковая фигура для Киева и сборной. Когда он возмужал, стал выдающимся вратарём.

— Почему вы не задержались в «Спартаке»?

— В 1995 году «Спартак» прекрасно отыграл Лигу чемпионов — все шесть матчей выиграли со Станиславом Саламовичем в рамке. Было непонятно, уедет он или останется. А сидеть на подмене в моём возрасте совсем не хотелось. В этот момент Тарханов и предложил мне перейти в ЦСКА. Я дал добро Фёдоровичу.

1996 год. Дмитрий Тяпушкин, Евгений Бушманов и Валерий Минько в ЦСКА Фото: РИА Новости

— В середине 1990-х нынешнего антагонизма между «Спартаком» и ЦСКА ещё не существовало?

— Болельщики всегда болельщики, но не было такого фанатского противостояния. Тогда всё было проще. А я ушёл в ЦСКА, чтобы играть. Потом произошло знаменитое разделение: полкоманды — у Садырина, полкоманды — у Тарханова. Непонятно было, что к чему. Когда позвонили из «Динамо», без колебаний принял их предложение.

— И наверняка не пожалели?

— Не то что не пожалел — счастлив, что там оказался! Великий клуб, с огромными традициями. И команда, коллектив были прекрасные. Работа с Николаем Палычем Гонтарем. Это всё в копилку жизни, карьеры пошло.

— Толстых решил и квартирный, и паспортный вопрос?

— Да. Как-то раз Сан Саныч приехал на базу и спросил: «А почему у тебя украинское гражданство — ты же русский?» Я обрисовал ситуацию, и он предложил: «Давай вернём всё на свои места». Не знаю, какая помощь была с его стороны, но я просто съездил в МИД России и подал заявление с пакетом документов. После проверки всех данных мне выдали российский паспорт. А тот, старый советский, где-то до сих пор лежит дома.

— На Украине впоследствии часто бывали?

— По-моему, больше ни разу и не был. А после событий последних лет и связи потерялись с ребятами, с кем созванивались раньше. До 2022 года на сборах нормально встречались, общались — без проблем. Сейчас даже не представляю, как это будет или должно выглядеть.

— Вам-то, наверное, особенно больно от того, что происходит?

— Да, конечно, ничего хорошего в этом всём нет.

— Есть надежда на нормализацию ситуации в обозримом будущем?

— Внутри такое желание есть. Только не знаю, как это возможно — у политиков нужно спрашивать.

Дмитрий Тяпушкин Фото: из личного архива Дмитрия Тяпушкина

Где сейчас Дмитрий Тяпушкин

— Вы практически всю тренерскую карьеру проработали в Россию, а в прошлом году уехали в Таджикистан. Здесь не нашлось вариантов?

— Закрылась команда, в которой я работал — «Олимп» Долгопрудный. Все ресурсы переключились на «Химки». Позвонил Игорь Геннадьевич Черевченко: «Поедешь в Таджикистан?» Какие вопросы? Вместе и приехали.

— Как принял Душанбе?

— Отлично. Тут недавно Юрий Палыч Сёмин с лекциями приезжал. Он же здесь начинал тренерскую карьеру, а мы с ним вместе в «Мордовии» работали. Отнял у него час времени. И он мне сказал: «Слушай, ну тут, конечно, городище отгрохали». Сравнил с тем, что было раньше и сейчас — контраст сумасшедший. Нам здесь предоставлены все условия для жизни и работы. Конечно, по сравнению с российским чемпионатом и стадионами ЧМ-2018 Таджикистану ещё есть над чем работать. Но это нормально.

— Единственное неудобство летом — жара?

— Это точно, тренироваться приходится или рано утром, или попозже вечером, когда жара спадает. Поначалу было тяжело, но постепенно и к этому привыкаешь.

— Сын играет в футбол?

— Я никогда не подталкивал его к карьере футболиста. Но он уже с пяти лет начал заниматься в ЦСКА. Поначалу-то они все там в поле бегали, а когда Михаил Васильевич Христич его в воротах попробовал, сказал мне: «Он будет лучше тебя». А Христич редко ошибается в детях. Дай бог! Потом сын пришёл ко мне сам: «Купи мне перчатки». Сейчас ему 16, сдал экзамены. Переходит из «Космоса» (Долгопрудный) в «Мастер-Сатурн», будет два года готовиться там. Я могу где-то поддержать его психологически, но с советами не лезу — у него свои тренеры вратарей. Всё остальное от него зависит. Желание есть — пускай идёт, вперёд и с песней.

— А вы своей игровой карьерой довольны?

— Да, и этот опыт мне очень помогает в работе тренером. Какие-то моменты повторяются. Недавно играли с «Истиклолом» против «Аль-Насра». А там Роналду, Талиска, Мане, Отавио. Надо Ятимова готовить к игре. И я вспоминаю «ПСЖ» со «Спартаком». У них атака была — Веа, Жинола, в середине поля вся сборная Франции. Веа после того сезона «Золотой мяч» получил. То же самое — «Бавария»: Маттеус, Жоржиньо. В эти воспоминания-впечатления я и нырнул, чтобы помочь Русику психологически. Если помогло — прекрасно. Он эти матчи сыграл очень здорово. Я доволен. Значит, вот это игроцкое прошлое мне где-то помогло.

— Не слишком нахально было с его стороны ругаться с Роналду?

— Мы проговаривали такие ситуации. Не то что тяни время — не торопись, дай отдышаться полевым. Тут Криштиану прибегает: «Ставь мяч быстрее». Русик — русский парень, ответил по-свойски. Ничего, потом помирились, обнялись. Инцидент исчерпан. Он от Роналду ещё тяжёлый мяч потащил. После игры сказал ему: «Хорошая работа, молодец».