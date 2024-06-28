До недавнего времени Александр был последним в шорт-листе сине-бело-голубых.

«Соболев реально хочет в «Зенит». Всё о вероятном трансфере форварда из «Спартака»

«Зенит» проводит мощную трансферную кампанию. Во-первых, чемпион России купил двух фланговых защитников — Юрия Горшкова и Сергея Волкова. Во-вторых, петербуржцы укрепили состав вратарём Евгением Латышонком. В-третьих, в Санкт-Петербург переехал лучший ассистент минувшего сезона в РПЛ Максим Глушенков. Итог: четыре футболиста с российским паспортом, за которых сине-бело-голубые заплатили почти € 13 млн.

Правда, «Зенит» пока так и не решил вопрос с новым нападающим. Ранее в СМИ появилась информация об интересе сине-бело-голубых к двум южноамериканским форвардам. Первый — Джон Кордоба из «Краснодара». В прошедшем сезоне он забил 15 мячей в РПЛ и вошёл в тройку лучших бомбардиров. Второй вариант — более бюджетный. Речь о нападающем «Сочи» Сауле Гуарирапе, который за полгода в аренде на юге России забил восемь мячей в чемпионате России. Черноморский клуб вылетел в Первую лигу, но выкупил права на игрока.

Есть и ещё один вариант. Самый громкий возможный трансфер — переход нападающего «Спартака» Александра Соболева. Очередной футболист с российским паспортом.

Разбираемся, что известно о возможном трансфере прямо сейчас.

Александр Соболев в матче с «Зенитом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале июня журналист Иван Карпов сообщил о повышенном интересе к Соболеву со стороны «Зенита». По его данным, сумма отступных в контракте игрока для российских клубов составляет € 30 млн.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию коллегам с «РБ Спорт».

Олег Малышев генеральный директор «Спартака» «Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определённая сумма выкупа, и, если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс».

И вот теперь появился апдейт от Карпова. «Зенит» предлагает за нападающего € 20 млн, «Спартак» хочет не меньше € 30 млн. И ещё важная деталь: Сейчас зарплата Соболева составляет € 2 млн за сезон, а сине-бело-голубые готовы увеличить её до € 3,6 млн (опять же, по информации Карпова). Самому нападающему предлагают контракт на четыре года.

Источники «Чемпионата» подтверждают информацию, что Соболев находится в списках «Зенита». Но чемпион России не предлагал красно-белым € 20 млн. Вероятная сумма перехода, если он состоится, составит € 12 – 14 млн.

Кстати, Соболев до недавнего времени был последним в шорт-листе «Зенита» – об этом нам также рассказал источник, знакомый с ситуацией». Но есть важнейший момент в этой истории: «Соболев реально хочет в «Зенит», – добавил собеседник нашего издания. И именно это может стать ключевым фактором при переговорах. Иван Карпов также писал, что форвард на тренировках всячески демонстрирует, что хочет уйти. Ну а в «Зените» комментировать возможный трансфер отказались.

Чёткого решения о переходе Александра ещё нет, вопрос находится в стадии обсуждения. Но, кажется, этот трансфер – лишь вопрос времени.