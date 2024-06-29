Тогда – дошли до полуфинала, сейчас – сыграют с Германией в 1/8 финала ЧЕ. У этой команды большое будущее.

Дания на прошлом Евро была сказочной. Как она изменилась с тех пор?

На предыдущем Евро сборная Дании сенсационно дошагала до полуфинала и уступила там Англии только из-за крайне сомнительного пенальти на Стерлинге в овертайме. Прошло три года, и команда по-прежнему хороша: вышла из группы с англичанами, словенцами и сербами со второго места и сыграет в 1/8 финала с Германией. А как за это время изменился её состав? Если кратко, то не так уж и сильно. Теперь по порядку.

Кто покинул команду

Мартин Брейтуэйт на Евро-2020 и сейчас в клубе Фото: Getty Images

Мартин Брейтуэйт

Над нападающим было принято подшучивать после трансфера в «Барселону» — обычно туда приглашают игроков посильнее. Там он действительно не заиграл, зато приносил пользу в сборной. На Евро-2020 Мартин провёл все шесть матчей, забив в 1/8 финала Уэльсу.

Сейчас ему 33 года, и прошедший сезон выдался для него весьма продуктивным: он стал лучшим бомбардиром Сегунды с 22 голами (семь — с пенальти) и помог «Эспаньолу», куда перешёл свободным агентом в сентябре 2022-го, вернуться в Ла Лигу. Никогда прежде датчанин не был столь результативен. Ждём его новое появление на «Камп Ноу». За национальную команду Брейтуэйт тем не менее последний раз сыграл в сентябре 2023-го — против Сан-Марино. Всего у футболиста за неё 10+6 в 69 встречах.

Йенс Ларсен на Евро-2020 и сейчас Фото: Getty Images/mff.se

Йенс Ларсен

Ларсен — ровесник Брейтуэйта, только бегает справа в обороне. На Евро-2020 у него также шесть игр — половину из них он начал на скамейке, но каждый раз Каспер Юльманн поднимал его с неё. И тот отплатил за это голевой передачей на Томаса Дилейни в 1/4 финала против Чехии.

И вновь параллель с Брейтуэйтом — последний матч за Данию у него против сан-маринцев. Прямо не карликовая сборная, а вершитель судеб. В июне 2022-го Ларсен покинул «Удинезе», за который сыграл 152 раза, и отправился в «Трабзонспор». А в феврале 2024 года вернулся в Скандинавию и с тех пор представляет «Мальмё». Сейчас клуб лидирует в чемпионате Швеции. Йенс там — стабильный игрок основы с одним ассистом в 11 матчах. За сборную у него 3+5 в 54 встречах. Неплохое наследие, правда?

Даниэль Васс на Евро-2020 и сейчас в клубе Фото: Getty Images/brondby.com

Даниэль Васс

Центральный полузащитник был не так уж молод по футбольным меркам и на Евро-2020, а тем более сейчас — в мае ему исполнилось 35 лет. На том турнире в его активе пять матчей. При этом на групповом этапе он неизменно выходил в основе, однако далее из неё выпал: 1/8 финала пропустил, а четвертьфинал и полуфинал украшал своим появлением во вторых таймах.

Васс закончил со сборной после ЧМ-2022, проведя в запасе все матчи датчан. А на поле в их форме последний раз бегал в сентябре 2022-го — бодался в Лиге наций с хорватами. Итог — 1+6 в 44 встречах. После Евро-2020 он ещё провёл сезон на высоком уровне: полгода за «Валенсию» и столько же — за «Атлетико». В Мадриде, правда, Васс всё время либо лечился, либо сидел в запасе, и в августе 2022-го полузащитник сбежал в «Брондбю». На родине Дэни до сих пор основной: провёл в прошлом сезоне 31 матч чемпионата и накопил 3+6.

Андреас Корнелиус на Евро-2020 и сейчас в клубе Фото: Getty Images/fck.dk

Андреас Корнелиус

Четыре выхода на замену вплоть до 1/8 финала, 57 сыгранных минут и голевая передача с Уэльсом — вот чем может похвастаться нападающий на Евро-2020. Зато после турнира он сменил «Парму» на «Трабзонспор», настрелял 15 голов в 37 матчах и привёл клуб к первому за 38 лет чемпионству. Чтобы сразу после этого осесть в родном «Копенгагене».

Результативность Корнелиуса в последние пару лет оставляет желать лучшего: всего 2+2 в 27 матчах датской лиги. И дело явно не в почтенном возрасте, потому что Андреасу только 31 год. Спад отразился на его карьере в сборной: он провёл три встречи на ЧМ-2022 и отметился разве что убийственным промахом с метра в пустой ближний угол, угодив в штангу. Больше Юльманн футболиста не приглашал. Итог — 13+3 в 46 играх.

Николай Бойлесен на Евро-2020 и сейчас в клубе Фото: Getty Images

Николай Бойлесен

Здесь совсем кратко, потому что центральный защитник провёл лишь 13 минут в 1/8 финала Евро-2020 и больше на том турнире не засветился. С 2016 года он играет также за «Копенгаген» после неудачной попытки закрепиться в «Аяксе». И последние два сезона стал стабильным лавочником. В последнем розыгрыше чемпионата Дании у него всего шесть матчей. Но при этом и три — в Лиге чемпионов. Такой вот парадокс. За сборную Бойлесен не выступает с июня 2022-го, когда выходил в Лиге наций против Австрии. Итог — 22 матча за Данию.

Также упоминания заслуживают те, кто был в заявке Дании на Евро-2020, но не сыграл там. И сейчас тоже наблюдает за играми сборной со стороны — и уже не со скамейки запасных. Это Андерс Кристиансен (не путать с Андреасом Кристенсеном), Йонас Лёссль и Роберт Сков.

Новые лица сборной Дании

Александр Бах на Евро-2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Александр Бах

26-летний правый защитник «Бенфики» с гамбийскими корнями отыграл весь матч со Словенией, вышел с Англией на 57-й минуте и ушёл с поля на 77-й во встрече с Сербией. Впервые он сыграл за сборную ещё в ноябре 2020-го. И даже забил шведам в товарняке. Дальше было долгое затишье. В квалификации ЧМ он практически не участвовал и появился на поле только против Шотландии в ноябре 2021-го, когда датчане уже обеспечили себе первое место.

В Катар, впрочем, Бах поехал: целый тайм сопротивлялся Австралии и ровно одну минуту – Франции. Полноценным игроком основы Александр стал непосредственно перед Евро-2024 — ранее в нынешнем сезоне его мучили травмы: сразу пять разных, из-за которых пришлось лечиться суммарно 157 дней. Хотя в прошедшем сезоне португальской лиги у него всё равно набралось 19 матчей и 2+3.

Повреждения преследуют его постоянно, такой вот «хрусталь». Но если он в форме, соперникам непросто: здесь и классное игровое чутьё (отборов и перехватов хватает), и прекрасная игра на втором этаже, и неплохой дриблинг.

Виктор Кристиансен на Евро-2024 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Виктор Кристиансен

Уже в 21 год левый защитник стал одним из основных игроков команды уровня плей-офф чемпионата Европы и сенсационной «Болоньи», которая запрыгнула в зону ЛЧ. Сам он там, правда, в следующем сезоне не сыграет, так как возвращается из аренды в «Лестер». Но и практика в АПЛ — тоже весьма недурно. Что он её получит в нормальном количестве, сомнений мало. 32 матча и три ассиста в Серии А — отличное достижение. Поездка в Италию получилась успешной.

Кристиансен впервые надел форму сборной Дании год назад, в квалификации Евро-2024. И с тех пор пропустил только три матча — из-за травмы и необходимости помочь сборной U21. Именно Виктор отдал ассист в игре с англичанами. Он провёл 148 минут в трёх матчах.

Что написано про Баха, применимо и к его партнёру с противоположного фланга. Только этот футболист ещё и не так травматичен. Никто не удивится, если уже на следующем крупном турнире сборных защитник будет представлять клуб вроде «Барселоны», «МЮ» или «Ювентуса».

Расмус Хойлунд на Евро-2024 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Расмус Хойлунд

Нужны ли здесь какие-либо комментарии? 21-летний Хойлунд — самый дорогой (€ 65 млн) и распиаренный футболист сборной Дании. Он входит в десятку самых высоко оценённых центральных нападающих мира. В прошедшем сезоне он проявил себя нестабильно. А как иначе, когда выступаешь за «Манчестер Юнайтед»? Но светлых моментов хватало: это и пять голов в группе ЛЧ, и 7+2 в шести матчах подряд с января по февраль. Легендарными его выступления не назвать, но и провальными — тоже.

Сборную Хойлунд представляет с сентября 2022-го, когда пободался с Хорватией и Францией в Лиге наций. На ЧМ-2022 его не взяли — Юльманн понадеялся на опытных игроков вроде Брейтуэйта с Корнелиусом – и прогадал. Дальше Расмус стал главной опцией в атаке и частенько феерил: клал хет-трик финнам, дважды забивал казахам, вскрывал словенцев.

Несмотря на 209 минут на Евро-2024, он пока не отметился результативными действиями. Тем больше нужно опасаться его сборной Германии, потому что Хойлунд приучил: после неудачной серии стоит ждать противоположную.

Мортен Юльманн на Евро-2024 Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мортен Юльманн

Тот самый парень, который идеальным дальним ударом от штанги сравнял счёт в матче с Англией. И однофамилец главного тренера сборной Дании. Никаких преференций ему это не даёт. 25-летний универсальный полузащитник способен закрыть любую позицию в середине поля — хоть сыграть под нападающими. Но чаще цементирует опорную зону. А его шикарные дальние удары как следует оценил Джордан Пикфорд.

Юльманн появился в сборной совсем недавно — в сентябре 2023-го, когда ему доверили выйти на замену в игре с Сан-Марино. С тех пор у него ни одного полного матча. И четыре, где он получал больше 45 минут. В общем, не совсем случай ранних Кристиансена и Хойлунда. С другой стороны, после нынешних подвигов игровое время Мортена тренер явно пересмотрит в лучшую сторону. Единственная проблема — с Германией он не сыграет из-за перебора жёлтых.

Зато на клубном уровне Юльманн практикой не обижен: он регулярно выходит в основе «Спортинга», редко рано уходит с поля и за 30 игр чемпионата заработал 4+3. Кстати, в 2021-м опорник противостоял сборной России U21 на чемпионате Европы. Дания тогда разгромила команду Ломаева, Кругового и Тюкавина со счётом 3:0 и взяла девять очков в группе, куда также попали Франция и Исландия. Далее, правда, уступила немцам в серии пенальти.

Остальных просто перечислим, потому что на четверых у них пока 0 минут на Евро-2024: 23-летний вратарь «Лестера» Мадс Хермансен, 26-летний правый защитник «Лидса» (отыграл прошлый сезон в «Роме») Расмус Кристенсен, 26-летний вингер «Андерлехта» (и когда-то «Рубина») Андерс Дрейер и 25-летний нападающий «Хоффенхайма» Якоб Бруун Ларсен (прошедший сезон провёл в «Бёрнли»). Их звёздный час настанет позже.

Да и в целом нынешнее классное поколение наверняка ещё пошумит на ЧЕ и ЧМ. Тому же Андреасу Кристенсену только 28 лет. Хотя кажется, что он играет на высоком уровне очень давно. Йоаким Андерсен и Пьер-Эмиль Хёйбьерг — его ровесники. А ведь есть ещё 27-летний Йоаким Мехле, 24-летний Андреас Сков Ольсен и многие другие. Сборной Германии в 1/8 финала попался крайне неудобный соперник.