Топ-5 команд Евро-2024 по ожидаемым голам
Продолжаем подводить итоги группового этапа Евро-2024. Кто стал лучшим по ожидаемым голам (xG) на этой стадии? Opta привела топ-5.
5-е место — Турция
«Лунные звёзды» должны были забить 5,2 гола. Команда на турнире и отметилась пятью мячами – всё чётко.
4-е место — Испания
xG «Красной фурии» — 5,5 гола. Испанцы забили в группе пять мячей: тут с реализацией тоже всё хорошо.
3-е место — Португалия
Ожидаемые голы португальцев — 5,8, реальные — пять. С реализацией всё нормально, но можно лучше.
2-е место — Франция
xG «трёхцветных» — 5,9 мяча. Забили же французы лишь два гола. Тут с реализацией моментов большие проблемы.
1-е место — Хорватия
Ожидаемые голы хорватов — 6,6, реальные — три. Хорваты не реализовали кучу моментов в игре с Испанией, упустили шансы с Албанией — и в итоге вылетели.
5 лучших команд по ожидаемым голам на групповом этапе Евро-2024
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