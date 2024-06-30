Мощные ходы «Зенита» и «Краснодара», новый вратарь для Карпина. Последние трансферы РПЛ

До старта нового сезона в РПЛ осталось совсем немного времени. 13 июля «Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за Суперкубок России, а через неделю нас ждут игры 1-го тура. А пока изучаем, какие ходы клубы сделали на трансферном рынке.

Сергей Волков: «Краснодар» → «Зенит» (€ 5 млн)

Сергей Волков подписывает контракт с «Зенитом» Фото: fc-zenit.ru

Фланговый защитник с небольшим опытом игры за сборную России (четыре матча) перешёл из второй команды РПЛ в состав чемпиона. «Зенит» заключил с игроком контракт по схеме «4+1». Если верить Волкову, то всё решилось довольно быстро. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» отыграл 29 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. После прихода Мурада Мусаева Волков провёл всего четыре матча в чемпионате (ни одного полного). Теперь Сергей постарается закрепиться в составе чемпиона России.

Юрий Горшков: «Крылья Советов» → «Зенит» (€ 1,26 млн)

Юрий Горшков будет играть в «Зените» под четвёртым номером Фото: fc-zenit.ru

Горшков пополнил состав «Зенита» в тот же день, что и Волков. Только обошёлся сине-бело-голубым значительно дешевле. Юрий перешёл в «Крылья Советов» летом 2020 года и с того момента отыграл 147 матчей (девять голов, 19 результативных передач). Сам Горшков признался, что с детства мечтал играть за клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» — моя детская мечта. Всегда ставил перед собой цель — попасть сюда. Решение по переходу в «Зенит» принял легко и быстро. Хотел получить новый вызов в своей карьере, и переход в «Зенит» — новый шаг. Заранее я обдумывал вариант, что уйду из Самары, и в приоритете и мечтах был «Зенит», — сказал Горшков после перехода.

Данила Козлов: «Балтика» → «Краснодар» (€ 1,25 млн)

Данила Козлов Фото: fckrasnodar.ru

Воспитанник академии «Зенита» продолжит карьеру в составе «Краснодара». 19-летний футболист ярко проявил себя во второй половине прошедшего сезона — он играл в «Балтике» на правах аренды. В 15 матчах за клуб из Калининграда Козлов набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас». На игру талантливого футболиста обратил внимание «Краснодар» — стороны подписали контракт до лета 2028 года. По словам агента Козлова, «быки» обозначили интерес к игроку ещё в середине мая. Перед подписанием контракта «Краснодар» сделал ряд правильных и конкретных шагов, и Данила выбрал южный клуб. По некоторым данным, Козлов отказался от возвращения в «Зенит».

Хидает Ханкич: «Ботев» → «Ростов» (€ 100 тыс.)

«Ростов» купил себе ещё одного вратаря Фото: fc-rostov.ru

«Ростов» основательно поменял вратарскую линию. Сергей Песьяков и Никита Медведев покинули донской клуб в статусе свободных агентов. На покупку двух новых вратарей южане потратили € 330 тыс. Бо́льшую часть из этой суммы (€ 230 тыс.) выделили на приобретение голкипера сборной Таджикистана Рустама Ятимова. Вторым новичком-вратарём стал босниец Ханкич, которого нашли в «Ботеве». Он играл за болгарский клуб с 2021 года, а в минувшем сезоне провёл 25 матчей. Ханкич пропустил 21 мяч и оформил 12 «сухарей». Ранее 30-летний вратарь также играл в Австрии, Чехии и Румынии.

Денис Глушаков: «Урарту» → «Химки» (свободный агент)

Денис Глушаков вернулся в «Химки» Фото: fckhimki.com

Ветеран снова попробует свои силы в РПЛ. Глушаков уже играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год (67 матчей, 15 голов). После ухода из подмосковного клуба оказался в «Пари НН», а потом — в костромском «Спартаке» и «Урарту». В Армении Глушаков отыграл 12 матчей и отметился одной результативной передачей. Концовку сезона пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

«Других вариантов продолжения карьеры не было. Если буду конкурентоспособен и в форме, конечно, буду приносить пользу команде на поле. А если что-то не получится, то в любом случае буду при команде — делиться своим опытом с молодыми ребятами», — сказал 37-летний Глушаков после возвращения в «Химки».

Александр Жиров: «Балтика» → «Ахмат» (свободный агент)

Александр Жиров сменил «Балтику» на «Ахмат» Фото: fc-akhmat.ru

Защитник вернулся в Россию летом 2023-го. До этого он в течение пяти лет выступал в Германии за клуб «Зандхаузен». Жиров отыграл в «Балтике» всего лишь один сезон, а команда покинула элитный дивизион российского футбола. 33-летний футболист оперативно нашёл себе новый клуб — «Ахмат» подписал контракт с игроком по схеме «1+1». В первой половине прошедшего сезона Жиров чаще сидел в запасе, нежели выходил на поле. А после зимнего перерыва закрепился в статусе основного игрока «Балтики». В весенней части чемпионата Александр регулярно выходил в стартовом составе.

Данила Прохин: «Ростов» → «Оренбург» (аренда)

Данила Прохин снова оказался в «Оренбурге» Фото: fcorenburg.ru

Прохин отыграл вторую половину прошедшего сезона в «Оренбурге» — клуб арендовал его у «Ростова». 23-летний Данила провёл 12 матчей, однако, как правило, выходил на поле со скамейки запасных. Судя по всему, в «Оренбурге» остались довольны действиями защитника, поскольку клуб снова арендовал игрока. На этот раз — до конца сезона-2024/2025. Это уже третий случай, когда «Ростов» отдаёт Прохина в аренду. Летом 2021-го донской клуб отправил игрока в «Сочи», а потом Данила дважды уходил в «Оренбург».

Владимир Ильин: «Ахмат» → «Факел» (свободный агент)

Владимир Ильин продолжит карьеру в «Факеле» Фото: fakelfc.ru

«Факел» — четвёртый клуб для Ильина с 2017 года. До этого он играл за «Урал», «Ахмат» (в два захода) и «Краснодар». В прошедшем сезоне нападающий выступал за грозненский клуб (28 матчей, пять голов, одна голевая передача). 32-летний футболист покинул «Ахмат» в статусе свободного агента, поскольку у него истёк срок контракта. Теперь Владимир постарается помочь «Факелу», который по итогам прошедшего сезона остался в РПЛ без лишней нервотрёпки в виде стыков. Кстати, ранее воронежский клуб покинул нападающий Максим Максимов, у которого истёк срок контракта.

Александр Васютин: «Зенит» → «Акрон» (свободный агент)

Александр Васютин надеется перезагрузить карьеру в «Акроне» Фото: fcakron.ru

Васютин так и не закрепился в основном составе «Зенита». Он уезжал в аренду в Финляндию («Лахти») и Швецию («Юргорден»), а также поиграл в Норвегии (его покупал «Сарпсборг»). В сезоне-2023/2024 Васютин провёл всего пять матчей (четыре — в Кубке России). Александр и так не был основным вратарём, а с приходом Евгения Латышонка ситуация значительно ухудшилась. Смена обстановки при таком раскладе — вполне логичный шаг. Теперь Васютин попробует перезагрузить карьеру в составе новичка РПЛ «Акрона». «Хочу заявить о себе в Премьер-Лиге, показать свой уровень. Чувствую, что ещё не всё показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру», — сказал Васютин.

Александар Юкич: «Сочи» → «Рубин» (свободный агент)

Александар Юкич Фото: ФК «Рубин»

Ещё один футболист, который покинул вылетевший из РПЛ «Сочи». Австриец пополнил состав черноморского клуба в начале 2024 года — его трансфер из «Аустрии» обошёлся в € 50 тыс. С того момента он отыграл 12 матчей в РПЛ и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Теперь Юкич продолжит карьеру в Казани — он подписал контракт с «Рубином» на четыре года. И сделал это в статусе свободного агента, так что клуб РПЛ не заплатил за его трансфер ни копейки. Это третий новичок «Рубина» в летнее трансферное окно. Ранее казанский клуб заключил контракты с двумя вратарями — Артуром Нигматуллиным и Евгением Ставером.

Другие трансферы

«Факел» согласовал трансфер защитника Макса Дзиова. 22-летнего уроженца Владикавказа купили у брестского «Динамо» за € 80 тыс.

«Акрон» укрепил состав фланговым защитником Вячеславом Бардыбахиным — его приобрели у «Енисея» за € 30 тыс.

Защитник Лев Скворцов покинул «Химки» и перебрался в «Шинник». Условия — аренда до конца сезона.

Сид Ахмед Айссауи покинул ЦСКА и перешёл в «Шериф» на правах аренды с правом выкупа. У армейцев есть возможность досрочно вернуть футболиста зимой.

Максим Кузьмин покинул вылетевшую в Первую лигу «Балтику». Он продолжит карьеру в составе «Акрона».

Третий вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов проведёт сезон-2024/2025 в ульяновской «Волге» на правах аренды. Перед этим голкипер подписал новый контракт с армейцами до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

Два футболиста «Зенита» — вратарь Богдан Москвичёв и полузащитник Ярослав Михайлов — перешли в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона.