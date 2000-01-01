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5 лучших голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
5 лучших голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
Opta составила список вратарей, предотвративших больше всего голов на групповом этапе Евро-2024. Кто вошёл в пятёрку лучших?
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5-е место — Лукаш Скорупски
5-е место — Лукаш Скорупски
Вратарь сборной Польши предотвратил 2,4 гола. За один матч!
4-е место — Унай Симон
4-е место — Унай Симон
Голкипер сборной Испании спас команду от 2,47 гола.
3-е место — Мик Меньян
3-е место — Мик Меньян
Вратарь сборной Франции предотвратил 2,75 гола.
2-е место — Джанлуиджи Доннарумма
2-е место — Джанлуиджи Доннарумма
Голкипер сборной Италии спас команду от 3,16 гола.
1-е место — Георгий Мамардашвили
1-е место — Георгий Мамардашвили
Вратарь сборной Грузии предотвратил 3,58 гола.
Топ-5 голкиперов по предотвращённым голам на Евро-2024
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