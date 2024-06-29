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Швейцария — Италия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 29 июня 2024

Швейцария или Италия — кто пробьётся в четвертьфинал Евро-2024? LIVE
Никита Паглазов
Швейцария — Италия: прямая онлайн-трансляция
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Сегодня, 29 июня, состоится первый матч 1/8 финала Евро-2024 – Швейцария и Италия сыграют в Берлине на «Олимпиаштадионе». «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швейцарцы спокойно вышли в плей-офф со второго места из группы с Германией (1:1), Венгрией (3:1) и Шотландией (1:1). Итальянцы в этом смысле немного похожи – тоже вышли из группы со второй строчки, пропустив вперёд Испанию (0:1) и оставив позади Хорватию (1:1) и Албанию (2:1).

История встреч между Швейцарией и Италией небогатая, однако довольно свежая: в отборе к ЧМ-2022 они дважды сыграли между собой вничью (1:1, 0:0). А на победном для итальянцев Евро-2020 они разобрались со швейцарцами на групповом этапе (3:0).

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