Если судить по именам, то это просто матч Бундеслиги!

Ремейк финала-1992! Германия и Дания встретятся в плей-офф Евро-2024! LIVE

Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 – Германия и Дания сыграют в Дортмунде на «BVB-Штадион». «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Немцы – не только хозяева турнира, но и одни из его фаворитов. Команда Юлиана Нагельсмана выиграла свою группу со Швейцарией (1:1), Венгрией (2:0) и Шотландией (5:1). Датчане же лишь по дополнительным показателям заняли второе место в группе с Англией (1:1), Словений (1:1) и Сербией (0:0).

История встреч у Германии и Дании особенная. В последние годы первые конечно не уступают. Но главную встречу вторые конечно выиграли: в финале Евро-1992 датчане победили 2:0 благодаря голам Йона Йенсена и Кима Вильфорта.

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