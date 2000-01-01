3 из 5 самых быстрых голов в истории ЧЕ забиты на Евро-2024
На групповом этапе забили три из пяти самых быстрых голов Евро в истории! Как выглядит топ-5?
5-е место — Хвича Кварацхелия (Грузия)
На Евро-2024 Хвича забил в ворота сборной Португалии (2:0) спустя 1.34 после начала игры.
4-е место — Эмиль Форсберг (Швеция)
На Евро-2020 Форсберг отметился голом в ворота сборной Польши (3:2) спустя 1.23 после старта матча.
3-е место — Юри Тилеманс (Бельгия)
На Евро-2024 Тилеманс забил в ворота сборной Румынии (2:0) спустя 1.22 после начала встречи.
2-е место — Дмитрий Кириченко (Россия)
На Евро-2004 Дмитрий Кириченко отметился голом в ворота сборной Греции (2:1) спустя 1.07 после старта матча.
1-е место — Недим Байрами (Албания)
На Евро-2024 Недим Байрами забил гол в ворота сборной Италии (1:2) спустя 23 секунды после начала игры.
3 из 5 самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы забиты на Евро-2024
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