Топ-события субботы: старт плей-офф на Евро-2024, Касаткина сразится за титул, Ф-1 и ММA

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Посмотреть все события 29 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Колумбия — Коста-Рика, Кубок Америки — 2024, группа D. 2-й тур

Интрига: костариканцы обломают ещё одного фаворита?

Сборная Коста-Рики великолепно стартовала на Копе, засушив нули в матче с Бразилией. Сколько бы ни пытались звёздные Винисиус, Родриго и их партнёры вскрыть Секейру (да, Навас уже не играет за сборную), каждый раз камеры ловили их разочарованные взгляды. Теперь на очереди колумбийцы, у которых топ-игроков также хватает: Хамес оформил против Парагвая ассистентский дубль, не прочь забить первый гол на турнире Диас, Дуран и краснодарец Кордоба. Сценарий матча для костариканцев наверняка будет таким же, как и несколькими днями ранее. Если, конечно, они не пропустят первыми. Или сказка продолжится?

👊 2:45*: Гоити Ямаути (Бразилия) — Андрей Корешков (Россия), PFL 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли россиянин сломить неуступчивого бразильца?

В ночь с 28 на 29 июня на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) состоится интереснейший турнир PFL 6. Первым из россиян в клетку выйдет Андрей Корешков. Опытный боец в этом году уже потерпел одно поражение. Он уступил Магомеду Умалатову. И теперь Спартанцу будет очень важно закрыть ту осечку. Но на пути оказался крепкий бразилец Гоити Ямаути. Он является универсалом, поэтому вполне может затруднить россиянину жизнь.

👊 3:35*: Мурад Рамазанов (Россия) — Шамиль Мусаев (Россия), PFL 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из непобеждённых россиян потеряет свой «нолик»

Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаев также сойдутся на турнире PFL 6. И это противостояние не просто так приковывает к себе повышенное внимание. Во-первых, в октагоне сойдутся соотечественники, которые прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Во-вторых, оба пока идут непобеждёнными. И постараются приложить максимальные усилия, чтобы сохранить в активе драгоценный «нолик».

⚽️ 4:00: Парагвай — Бразилия, Кубок Америки — 2024, группа D. 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Бразилия оправдается за ничью в 1-м туре?

Бразильцам так и не удалось забить Коста-Рике. Поэтому за парагвайцев особенно боязно: теперь на их ворота насядут с удвоенной энергией. И парочкой голов фавориты едва ли ограничатся – нужно доказывать, кто на самом деле главный претендент на Кубок. А не Аргентина, как считает абсолютное большинство. Парагвай дважды пропустил от Колумбии. В обороне у него есть динамовец Бальбуэна, но этого мало. Бразилия собирается доказать это и, скорее всего, докажет. Но вдруг их неудачная полоса продолжится? С костариканцами ведь тоже не ждали ничьей.

🏎 13:00: Формула-1, Гран-при Австрии, спринт

Интрига: новая схватка Ферстаппена и Норриса

После спринтерской квалификации, прошедшей в пятницу, расклады в борьбе за лидерство в Ф-1 не изменились: быстрее всех вновь стали Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Сдержит ли теперь голландец британца в спринте? С одной стороны, пилоты наверняка обойдутся без пит-стопов, а обгонять на «Ред Булл Ринге» не так легко. С другой – «Макларен» наверняка вновь попробует воспользоваться более мягкой работой с шинами и взять своё под финиш. Если, конечно, на старте Макс и Ландо сохранят свои позиции. Ну и посмотрим, есть ли хоть какие-то шансы у Пиастри, а также у представителей «Мерседеса» и «Феррари».

⚽️ 16:00: «БроукБойз» — Fight Nights, Медиалига, пятый сезон, 1/2 финала

Интрига: очередной финал для «Броуков» или первый — для Fight Nights?

Матч интересен со всех сторон. Команда Дмитрия Егорова и Райзена – регулярный фаворит МФЛ, «БроукБойз» могут снова выйти в финал, как и в прошлом сезоне. А вот клуб бойцовского промоушена на столь высокой стадии второй год подряд и, можно сказать, повторил собственное достижение. Получится ли прыгнуть выше головы и выйти в финал?

🏆 🎾 16:00*: Лейла Фернандес (Канада) — Дарья Касаткина (Россия, 6), Истбурн, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Касаткина первый титул в сезоне?

Дарья Касаткина четвёртый раз за сезон добралась до финала турнира WTA. И если в Аделаиде, Абу-Даби и Чарльстоне она проиграла, то теперь теперь в Истбурне у неё будет новая попытка. Соперницей 27-летней россиянки будет канадка Лейла Фернандес. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Дарья — в Риме и Сан-Диего.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Австрии, квалификация

Интрига: кто извлечёт уроки из спринта?

После утренней спринтерской гонки у всех команд Формулы-1 будет возможность изменить настройки, если с ходу не удалось в них попасть. Кто помучился в спринтерской части этапа, получит шанс спасти уикенд. Получится ли? Вот на этот вопрос мы получим вопрос в «традиционной» квалификации. С учётом, что у всех будет возможность оптимально настроить машины под «Ред Булл Ринг», ждём максимально плотной борьбы!

🏐 18:00: Польша — Франция, Лига наций (мужчины), 1/2 финала

Интрига: кто сильнее из двух чемпионов?

Поляки, действующие победители Лиги наций, действующие чемпионы Европы, сойдутся с олимпийскими чемпионами французами. Полуфиналы для обеих команд сложились непросто: сборная Польши в четырёх сетах разобралась со сборной Бразилии, а сборная Франции пять сетов мучилась со вторым составом сборной Италии. Но поляки, безусловно, фавориты, да и поддержка трибун в Лодзи много значит.

⚽️ 19:00: Швейцария — Италия, ЧЕ-2024, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Италия в состоянии бороться за сохранение титула?

Пока кажется, что вряд ли. Итальянцы уверенно и красиво разобрались с Албанией, а потом оказались неспособны противостоять Испании и спасли ничью с Хорватией лишь на последних секундах. Совсем не путь фаворита, согласны? Швейцария тем временем идёт без поражений, хотя играла с монструозной хозяйкой Евро Германией. На прошлом чемпионате Европы представители сырной страны высадили в 1/8 финала саму Францию, так что им не привыкать к подвигам. Вылет Италии не станет сенсацией. Однако не стоит забывать, что герои группового этапа зачастую проваливаются в плей-офф. Да и обратных историй хватает.

Не согласны и считаете итальянцев фаворитами Евро? Тогда смело за них голосуйте: Рейтинг Кто выиграет Евро-2024? Рейтинг фаворитов

⚽️ 19:00: 2DROTS — «Титан», Медиалига, пятый сезон, 1/2 финала

Интрига: главный матч стадии!

Это вполне могла быть вывеска главной встречи, но 2DROTS и «Титан» встречаются за шаг до финала. На двоих у клубов три победы в МФЛ, и между собой в рамках лиги они встречаются только второй раз – до этого в игре за третье место сильнее оказался «Титан». Как будет в этот раз? Ни один из исходов не назовёшь сенсационным.

⚽️ 22:00: Германия — Дания, ЧЕ-2024, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: устроит ли Дания вторую сенсацию подряд на Евро?

Прошлый чемпионат Европы больше всего запомнился шикарными датчанами, которых удалось обыграть только англичанам в дополнительное время полуфинала. Да и то за счёт дайверских способностей Стерлинга. Теперь они уже не феерят, но и не проигрывают: три ничьих в трёх матчах. При таком раскладе вполне вероятен сценарий, при котором команды доиграют до овертайма и серии пенальти. Впрочем, немцы готовы с этим поспорить. Парни Нагельсмана настреляли восемь голов – больше всех на групповом этапе. Близка гроссмейстерская десятка. Оформить с датчанами её будет сложно, однако не невозможно.