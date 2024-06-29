У Германии проблемы перед 1/8 финала Евро. Нагельсман создал их себе сам

Евро-2024 продолжается главным блюдом – матчами плей-офф. Сборная Германии доказала своей игрой на групповом этапе, что она действительно один из фаворитов турнира. Данию в 1/8 финала хозяева должны проходить. Но, возможно, им помешает неопытность собственного коуча. 36-летний Юлиан Нагельсман, ставший самым молодым тренером за всю историю чемпионатов Европы, принял перед плей-офф решения, которые навредили команде.

Сборная Германии обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового этапа после побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). После этого ожидалась 100-процентная ротация состава в матче 3-го тура со Швейцарией (1:1). Тем более игра проходила во Франкфурте на худшем по качеству поле Евро-2024, где риск получения травм увеличивался. Однако Нагельсман выпустил в основе тех же 11 игроков, что и в предыдущих встречах. Причём спокойно объявил об этом ещё за день до матча.

«Нет никаких планов по изменению состава, – сказал Нагельсман. – Я не принимаю во внимание риск жёлтых карточек, потому что верю в состав. Например, я убираю Роберта Андриха и ставлю вместо него Паскаля Гроса, чтобы Андрих был готов к 1/8 финала. Это было бы самым неуважительным поступком по отношению к Паскалю. Я включил этих игроков в заявку, потому что доверяю каждому, пусть даже у них разные роли. Футболисты должны выкладываться на полную, пока не заработают дисквалификацию. Тогда место займёт другой игрок и справится столь же хорошо».

Кто-то из комментаторов похвалил Нагельсмана за это решение. Дескать, сильный мотивационный ход тренера-новатора в отношении команды. Но на самом деле отказ от ротации, когда позволяла турнирная ситуация, порождает вопросы к тренеру сборной Германии.

Во-первых, игроки не настолько наивны, чтобы верить сказанному на пресс-конференции. И каждый в составе прекрасно понимает, что есть чёткое деление на основных и запасных. Каждый видит по тренировкам и играм, кто сильнее в команде, а кто слабее.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кроме того, теперь у лидеров сборной Германии может возникнуть недовольство тренером, так как немцы остались без сыгранного центра обороны на матч с Данией. Один из трёх висевших на карточках игроков всё же заработал предупреждение – Жонатан Та. Другой центральный защитник Антонио Рюдигер получил растяжение мышц задней поверхности бедра и рискует пропустить 1/8 финала. Либо выйдет на поле на фоне травмы, что точно не сделает его надёжнее. Накануне сообщалось, что по поводу игрока «Реала» окончательно определятся только в день встречи с датчанами.

При худшем сценарии пару центрбеков сборной Германии должны составить Нико Шлоттербек и Вальдемар Антон. У Антона всего две игры за национальную команду, а без учёта товарищеских – ни одной. Вдобавок последний турнирный матч в этом сезоне капитан «Штутгарта» провёл более месяца назад – 18 мая в 34-м туре Бундеслиги. Таким образом, решение Нагельсмана оставило Антона без игровой практики, которая точно не помешала бы с учётом того, что рано или поздно он наверняка пригодится сборной Германии в плей-офф. Собственно, как и любой другой резервист, просидевший по воле Нагельсмана все три тура на скамейке.

Антон в матче со Швейцарией мог бы немного сыграться со Шлоттербеком, с которым они пока не выходили вместе в составе сборной Германии. Но теперь придётся играть в плей-офф Евро-2024 с листа. Шлоттербеку тренер дал хотя бы полчаса в 3-м туре, а то и защитник дортмундской «Боруссии» появился бы на поле в турнирном матче впервые с финала Лиги чемпионов с «Реалом», состоявшегося ровно четыре недели назад.

После игры со Швейцарией Нагельсман уже не был настолько хладнокровен, рассуждая о дисквалификации. Юлиан признался – неоправданный фол Та на жёлтую карточку его раздражает.

Возможно, реальные мотивы Нагельсмана были иными, и он о них умолчал, а подал всё по-другому, чтобы заработать уважение команды. Например, Юлиан выставил основу, поскольку опасался проиграть Швейцарии и отдать ей первое место. Либо просто не хотел, чтобы перерыв между двумя матчами (2-го тура и 1/8 финала) для футболистов стартового состава оказался слишком долгим – 10 дней или более. Но тут нам остаётся только догадываться, а выводы делаем, исходя из сказанного Нагельсманом.

Как поступили в схожей ситуации его более опытные с точки зрения работы со сборными коллеги – Луис де ла Фуэнте из Испании и Роберто Мартинес из команды Португалии? Именно так, как обычно делают тренеры досрочно занявшей первое место в группе сборной. Оба поменяли в 3-м туре почти всю основу. У Мартинеса, наверное, только Роналду всегда будет играть с первых минут, в каком бы состоянии Криштиану ни находился. Запасные получили практику перед плей-офф, где некоторые из них обязательно помогут, а основные – паузу (у лидеров ведь за плечами ещё и сверхнасыщенный сезон).

Нагельсман к своим 36 годам, конечно, уже многое прошёл как клубный тренер. Однако в сборной у него пока лишь 11 матчей, а Евро-2024 – его первый крупный турнир. Может, в будущем Юлиан поступит хотя бы как Роберто Манчини на «золотом» для сборной Италии Евро-2020 — после двух побед на старте в 3-м туре в основе снова вышли только Доннарумма и пара полевых игроков.