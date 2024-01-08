Прогноз на первые матчи плей-офф Евро. У кого какие шансы на четвертьфинал в процентах?

29 июня — день, когда на чемпионате Европы пройдут первые матчи плей-офф. Сначала итальянцы встретятся с командой Мурата Якина, а потом хозяева Евро-2024 сыграют с полуфиналистами предыдущего турнира.

Швейцария — Италия

Швейцарцы неплохо проявили себя на групповом этапе. Команда Якина собрала пять очков в матчах с Венгрией (3:1), Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Она заняла второе место, хотя вполне могла подняться и на первую строчку. Швейцарцы немного не дотерпели в матче с немцами — пропустили уже в добавленное время. Три года назад команда добралась до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти. Как будет на этот раз?

Сборная Швейцарии Фото: Stu Forster/Getty Images

Маттиа Дзакканьи — футболист, который втащил сборную Италии на второе место в группе. Именно его гол на восьмой добавленной минуте в матче с Хорватией (1:1) позволил команде выйти в плей-офф напрямую. До этого действующие чемпионы Европы одержали волевую победу над Албанией (2:1), а потом не справились с Испанией (0:1). Хотя во втором матче итальянцы могли пропустить гораздо больше мячей.

Букмекеры считают Италию фаворитом предстоящего матча. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.45, на победу Швейцарии — с коэффициентом 3.55, на ничью — за 2.90. Аналитики Opta также отдают предпочтение итальянцам. Вероятность их победы составляет 39%, вероятность победы Швейцарии — 30,3%. По данным Football Meets Data, вероятность прохода Италии в четвертьфинал составляет 59%, Швейцарии — 41%.

Германия — Дания

Игра сборной Германии на групповой стадии оставила противоречивое впечатление. С одной стороны, немцы хорошо проявили себя в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). С другой стороны, по их игре остались вопросы во встрече со Швейцарией (1:1). Матч с самым сильным соперником в группе сложился для бундестим непросто — она отыгралась только в добавленное время.

Сборная Дании Фото: Alex Grimm/Getty Images

Датчане выступали в достаточно скучной группе. Они ни разу не выиграли, но обошлись и без поражений. Дания последовательно сыграла вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0). Этого хватило, чтобы занять второе место в группе, однако датчане опередили словенцев только по дополнительным показателям.

Букмекеры считают сборную Германии фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев турнира составляет 1.67, на победу датчан — 6.20, на ничью — 3.80. А что говорят аналитики Opta? Вероятность победы Германии — 57,9%, вероятность победы Дании — 18,8%. Football Meets Data также высоко оценивает шансы немцев на проход в четвертьфинал — 68%. Вероятность прохода сборной Дании гораздо скромнее — 32%.