Как Саутгейт вообще попал в сборную? Начинал в АПЛ без лицензии, а потом ему помог скандал

Гарет Саутгейт – самый критикуемый тренер Евро-2024, несмотря на то что его команда вышла в плей-офф с первого места в группе. Бывает и такое. От коуча сборной Англии все ждут совсем другого футбола. А как вообще Саутгейт стал главным тренером национальной команды? Вспоминаем его путь с первых шагов и до английской сборной, занявший всего-то 10 лет.

Очевидно, многие болельщики ещё хорошо помнят Саутгейта как игрока. Будучи по своему основному амплуа центральным защитником, Гарет провёл 57 матчей за сборную Англии с 1995 по 2004 год. Ездил на Евро-1996 (там команда дошла до полуфинала), ЧМ-1998 (1/8 финала), Евро-2000 (вылет после группового этапа) и ЧМ-2002 (четвертьфинал). На клубном уровне выигрывал Кубок лиги с «Астон Виллой» и «Милдсбро». Завершил свою достаточно успешную, пусть и не выдающуюся, карьеру летом 2006 года в возрасте 35 лет – проигранным с «Мидлсбро» финалом Кубка УЕФА «Севилье» (0:4).

Тем же летом не имевший тренерского опыта Саутгейт возглавил «Мидлсбро». Редко кому удаётся проделать столь короткий путь от футболиста до главного тренера команды достаточно высокого уровня. Так сложилось, что после сезона-2005/2006, в котором «Мидлсбро» пошумел в Европе и финишировал на 14-м месте в АПЛ, из клуба ушёл прежний коуч – Стив Макларен. Интересно, что он оставил финалиста Кубка УЕФА ради сборной Англии. Основным кандидатом на замену Макларену считался Мартин О’Нил, известный прежде всего по работе с «Селтиком», «Астон Виллой» и сборной Ирландии, однако президент «Мидлсбро» Стив Гибсон решил сделать ставку на Саутгейта. У экс-защитника действовал однолетний контракт как игрока, но ему предложили новый тренерский договор сразу на пять сезонов. На тот момент Гарет ещё не имел даже лицензии Pro.

Саутгейт возглавлял «Мидлсбро» три с небольшим сезона. В первый год команда финишировала 12-й, во второй – 13-й, а в третий – только 19-й и вылетела из АПЛ. Тем не менее Гарет остался во главе «Мидлсбро» на сезон-2009/2010 в Чемпионшипе. Но был отправлен в отставку уже в октябре 2009-го, когда команда находилась на четвёртом месте и отставала всего на очко от лидера.

Гарет Саутгейт — главный тренер «Мидлсбро» Фото: Ian Walton/Getty Images

Ещё в декабре 2007 года возглавлявший «Арсенал» Арсен Венгер говорил о Саутгейте как о тренере, которому можно доверить сборную Англии. В том сезоне, кстати, Гарет одержал свою крупнейшую победу, разгромив дома в 38-м туре АПЛ «Манчестер Сити» – 8:1! Хет-трик сделал подписанный при Саутгейте бразильский нападающий Афонсо Алвес, ставший самым дорогим новичком в истории «Милдлсбро» (€ 20 млн).

Отношение болельщиков к отставке Саутгейта было неоднозначным. Часть поклонников «Мидлсбро» считала, что с Гаретом команда вернулась бы в АПЛ за сезон. Так или иначе, Саутгейт завершил своё первое тренерское приключение и взял паузу длиной в четыре года. Больше клубные команды он не тренировал. С начала 2011-го по лето 2012-го Гарет трудился в федерации как координатор молодых кадров.

Летом 2013 года Саутгейта выбрали тренером молодёжной сборной Англии. Это было первым шагом к будущему назначению в главную национальную команду. Федерация заключила с Гаретом трёхлетний контракт с прицелом на молодёжный Евро-2015.

В отборочной группе англичане не заметили соперников – одержали девять побед при одной ничьей в 10 матчах с Финляндией, Молдавией, Уэльсом, Литвой и Сан-Марино. К слову, в той квалификации пять голов в команде Саутгейта забил Кейн. Затем победителей групп ждали стыки: Англия попала на Хорватию. Команда Саутгейта выиграла и дома, и в гостях с одинаковым счётом 2:1.

В общем, до финальной стадии Евро-2015 Саутгейт в официальных матчах с молодёжной сборной Англии никому не проигрывал. Но на самом чемпионате Европы случился конфуз. Англичане заняли последнее место с тремя очками. В 1-м туре потерпели поражение от Португалии со счётом 0:1, во втором победили Швецию – 1:0, а в третьем были биты Италией – 1:3. Как видите, тогда сборной при Саутгейте, как и сейчас, не хватало голов.

Несмотря на неудачу, Гарет остался в молодёжной сборной Англии. Впереди был следующий отборочный цикл чемпионата Европы. Англичане стартовали с побед над Норвегией (1:0, на выезде) и Казахстаном (3:0, дома), затем сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0, на чужом поле), после этого взяли четыре очка у Швейцарии (3:1 дома и 1:1 в гостях). Последним же для Саутгейта в молодёжке стал матч с Норвегией (6:1, на своём поле) в сентябре 2016-го – с хет-триком нападающего Маркуса Рашфорда. Сборную Англии U21 Гарет покинул на фоне 12-матчевой беспроигрышной серии, включая официальные и товарищеские встречи.

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Ещё летом 2016 года обсуждалась кандидатура Саутгейта применительно к первой сборной Англии. Тогда освободилась позиция главного тренера после Евро-2016, на котором англичане вышли из группы со второго места (не сумев обыграть сборную России в стартовом туре) и сенсационно вылетели в 1/8 финала от Исландии. Гарет мог заменить Роя Ходжсона, но вроде как сам отказался от предложения.

Первую сборную Англии доверили Эллардайсу, вот только Большой Сэм вскоре угодил в большой скандал. С ним национальная команда успела провести лишь один матч квалификации ЧМ-2018, победив на выезде Словакию – 1:0. Эллардайс попался на удочку жёлтых СМИ. Азиатские журналисты, представившиеся бизнесменами, сняли на видео свои якобы переговоры с Эллардайсом. Сэм потребовал £ 400 тысяч за посредничество в трансферных делах и обходе правил Футбольной ассоциации, пообещав использовать своё положение. Это видео появилось на The Daily Telegraph, и контракт с Эллардайсом, обвинённым в вымогательстве взятки, расторгли.

Сэм Эллардайс Фото: Stu Forster/Getty Images

На фоне такого ЧП Саутгейта экстренно перебросили из молодёжки в первую сборную Англии. Сначала назначили временным тренером национальной команды. А в ноябре после двух домашних побед над Мальтой (2:0) и Шотландией (3:0) и ничьих со Словенией (0:0, на выезде) и Испанией (2:2, дома) окончательно утвердили главным. Руководству FA понравилось, какую атмосферу создал Гарет. Сам Саутгейт уже был убеждён – пришло его время в сборной Англии.

«Я очень горжусь тем, что назначен главным тренером сборной, – признался Саутгейт после утверждения в должности. – Теперь хочу сделать свою работу успешной. Мне понравилось работать с игроками в течение последних четырёх матчей, и думаю, что у нас есть огромный потенциал. Я должен дать стране команду, которой бы она гордилась и наслаждалась при просмотре её игр».

Гордится и наслаждается Англия?