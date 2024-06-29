Тренер Бразилии отнял хет-трик у Винисиуса. Звезда даже не поздравила партнёра с голом

Сборная Бразилии провела слабый стартовый матч на Кубке Америки — 2024. Команда Доривала Жуниора не забила Коста-Рике (0:0) и потеряла важные очки. Но шанс исправиться бразильцы получили во 2-м туре. «Пентакампеоны» встречались с Парагваем. И реализовали всё, что не залетело с костариканцами!

В составе Бразилии произошли небольшие изменения: с первых минут в старте вышли Савио и Венделл. Повлияло ли на это на игру команды? Возможно. Бразильцы сразу пошли в атаку, как и в первой встрече. Они как проводили затяжные комбинации, так и использовали скорость вингеров. Но первый по-настоящему опасный момент создал Парагвай. Полузащитник Дамьян Бобадилья классно пробил по воротам Бразилии — Алисон классно выпрыгнул и спас команду.

А затем царить начали уже бразильцы. По истечении 30 минут они заработали пенальти: Лукас Пакета пробил по воротам Парагвая и попал в руку соперника. Судья Пьеро Маса Гомес без раздумий указал на точку. Пакета решил сам реализовать 11-метровый — получилось неудачно. Мяч после его удара пролетел рядом со штангой! Что это: проклятие Бразилии на Копе-2024 или простая неудача?

Ответ мы получили уже через пару минут. Бразилия забила шикарный мяч! Комбинацию начертили трое: Винисиус, Бруно Гимарайнс и Пакета. Первый разогнал атаку, второй сделал пас к штрафной, а третий в касание вывел партнёра на ударную позицию. На ней оказался Винисиус, который разобрался с голкипером и забил первый мяч Бразилии на Кубке Америки. В первой встрече вингер мадридского «Реала» был ужасен, но сполна реабилитировался за это. Красота!

Остановилась ли Бразилия? Нет! Команда почувствовала кураж. А когда бразильцы ловят голевое настроение, соперник страдает. И до конца тайма Парагвай пропустил ещё дважды. На 43-й минуте Родриго пробил по воротам парагвайцев, а голкипер Мориниго отразил удар. Но мяч предательски отлетел к Савио, который оказался первым на добивании. 2:0 — легчайший гол для Бразилии.

А уже в добавленное к первому тайму время дубль оформил Винисиус. Он подкараулил ошибку защитника Омара Альдерете, подставил ногу и отправил мяч в ворота Парагвая. 3:0 к перерыву — Бразилия исправилась за стартовый матч сполна!

Винисиус сиял против Парагвая Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Но второй тайм начался для команды Доривала Жуниора тревожно. Уже на 48-й минуте парагвайцы отыграли один мяч: всё тот же Альдерете после подбора точно пробил в нижний угол ворот Алисона. Парагвай почувствовал кураж и пошёл вперёд. Отличный момент упустил вингер «Брайтона» Хулио Энсисо — Алисон спас Бразилию от второго мяча, отразив его удар.

А спокойствие к «пентакампеонам» вернулось на 65-й минуте. Савио пробил по воротам парагвайцев, мяч попал в руку защитника — судья без раздумий назначил пенальти. Исполнить хотел Винисиус, явно мечтавший о хет-трике. Но тренер Доривал Жуниор опять отправил исполнять 11-метровый Пакета. И на этот раз полузащитник реализовал попытку. 4:1! Интересно, что Винисиус в итоге не побежал поздравлять Пакета.

Пакета после гола Фото: Ian Maule/Getty Images

А следом игра успокоилась. Да, какие-то моменты создавали и Бразилия, и Парагвай. Но всем стало ясно: парагвайцы отправляются домой уже после двух туров. А Бразилии предстоит матч за первое место с Колумбией. В случае разгромного поражения и крупной победы Коста-Рики над Парагваем даже есть шанс, что бразильцы поедут домой! Так что на 3-й тур команде Доривала Жуниора нужен максимальный настрой.

А Парагвай «поплыл» в концовке. Защитник Андреас Кубас в одном из моментов оказался на газоне и шипами по-хамски ударил полузащитника Дугласа Луиса. После этого судья Пьеро Маса Гомес удалил парагвайца с поля. Позднее Парагвай забил ещё, но из очевидного офсайда, так что мяч не засчитали. А ещё на поле выбежала бразильская болельщица — чтобы обнять Андреаса Перейру.

Бразилия одержала разгромную победу. Ожидаемо: команда забила всё, что не реализовала с Коста-Рикой. Парагвай отрезками создавал неплохие моменты, но на дистанции матча провалился. Заслуженная победа бразильцев, которым предстоит ключевая игра с Колумбией. А Парагвай едет домой. Хотя в заключительном туре есть шанс набрать три очка с Коста-Рикой и напоследок порадовать болельщиков.