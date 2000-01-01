Джерси сборной Грузии с портретом Хвичи. Видео
Художник из Франции под ником Mats Drawing кастомизировал джерси сборной Грузии. Парень написал на футболке портрет Хвичи Кварацхелии. Вышло очень красиво!
Парень написал портрет Хвичи на футболке сборной Грузии. Очень красивое видео
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