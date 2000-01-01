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Невероятный арт Месси из теней. Видео
Невероятный арт Месси из теней. Видео
Девушка сделала крутейший портрет Лионеля Месси с помощью коробок и теней. Выглядит как настоящая магия!
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Девушка сделала крутой портрет Месси с помощью теней. Видео
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