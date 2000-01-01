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Все чемпионы Кубка Америки
Все чемпионы Кубка Америки
16 сборных борются за Кубок Америки — 2024 в США. Кто брал этот трофей раньше?
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Боливия
Боливия
«Зелёные» брали титул Кубка Америки лишь однажды — в 1963 году.
Колумбия
Колумбия
«Кофейщики» становились чемпионами в 2001 году.
Перу
Перу
Сборная завоёвывала Кубок Америки дважды — в 1939 и 1975 годах.
Парагвай
Парагвай
«Гуарани» брали титул два раза — в 1953 и 1979 годах.
Чили
Чили
«Красные» становились чемпионами дважды — в 2015 и 2016 году.
Бразилия
Бразилия
«Избранные» завоёвывали Кубок Америки девять раз — в 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 году.
Уругвай
Уругвай
На счету «чарруа» 15 титулов, завоёванных в 1916-1917, 1920, 1923-1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (II турнир), 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 годах.
Аргентина
Аргентина
Бело-голубые становились чемпионами 15 раз: в 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945-1947, 1955, 1957, 1959 (I турнир), 1991, 1993, 2021 годах.
Все чемпионы Кубка Америки. Аргентина и Уругвай — в шаге от истории!
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