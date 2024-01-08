Старт Англии и Испании в плей-офф Евро. Моделирование вероятности их прохода дальше

Эти сборные считаются безоговорочными фаворитами в своих парах, но Словакия и Грузия уже преподносили сюрпризы на турнире.

Новый день на Евро — новые пары 1/8 финала. На этот раз англичане постараются обыграть словаков, а испанцы — грузинских футболистов. У кого какие шансы на проход в четвертьфинал?

Англия — Словакия

Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места в группе. Результат есть, но команда Гарета Саутгейта демонстрирует довольно скучный футбол. Англичане за три матча группового этапа забили всего два мяча. И этого им хватило для первого места в квартете. Сборная Англии одолела Сербию (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). C другой стороны, три года назад англичане также забили всего два мяча в группе (тогда набрали семь очков), а потом добрались до финала Евро.

Словаки оказались в группе, где все сборные набрали по четыре очка. При таком раскладе пришлось считать разницу мячей. Итог: Словакия вышла в 1/8 финала с третьего места. Она обыграла Бельгию (1:0), не справилась с Украиной (1:2) и поделила очки с Румынией (1:1). Словаки ни разу не выходили в четвертьфинал чемпионата Европы с тех пор, как стали независимым государством. Да и в плей-офф они попадали только в 2016-м, когда проиграли в 1/8 финала Германии (0:3).

Сборная Словакии празднует гол в ворота Румынии Фото: Getty Images

Букмекеры вообще не верят в сборную Словакии. Коэффициент на её победу в основное время составляет 10.50 (на победу с учётом дополнительного времени и серии пенальти — 5.20). А теперь сравните эти цифры с теми, что есть в линии на англичан. Коэффициент на их победу — 1.45 (на победу с учётом овертайма и серии пенальти — 1.17).

Аналитики Opta смоделировали исход матча: вероятность прохода Англии в 1/4 финала составляет 82%, Словакии — 18%. Football Meets Data верит в словаков чуть больше — вероятность их прохода равна 28%, Англии — 72%.

Испания — Грузия

Сборная Испании — единственная сборная, которая прошла групповой этап с максимально возможным количеством набранных очков. Более того, она не пропустила ни одного мяча. Испанцы разгромили хорватов (3:0) и спокойно обыграли Италию (1:0). Счёт второго матча не должен вводить в заблуждение, поскольку команда Луиса де ла Фуэнте владела огромным преимуществом. В заключительном туре испанцы выпустили на поле второй состав, который справился с Албанией (1:0).

Мало кто верил, что сборная Грузии окажется в числе участников плей-офф. Для неё попадание в финальную часть чемпионата Европы уже было огромным успехом. Однако грузинские футболисты пошли ещё дальше — пробились в 1/8 финала. И это несмотря на то что после двух туров у команды было всего одно набранное очко. Заключительный матч в группе Грузия провела с грозной Португалией и обыграла одного из фаворитов Евро — 2:0. К тому же в составе сборной Грузии выступает лучший бомбардир турнира Жорж Микаутадзе и прекрасный голкипер Георгий Мамардашвили (лидер по количеству сейвов).

Грузинские футболисты удивили на групповом этапе Евро Фото: Getty Images

Испания — безоговорочный фаворит предстоящего матча по версии букмекеров. Коэффициент на её победу — 1.20, на победу сборной Грузии — 17.00, на ничью в основное время — 6.80. По данным Opta, вероятность прохода Испании в четвертьфинал составляет 83%, Грузии — 17%. А что нам говорит Football Meets Data? Вероятность прохода Испании — 79%, Грузии — 21%.