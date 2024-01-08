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Евро-2024, 1/8 финала, расклады, прогноз, расписание: Англия — Словакия, Испания — Грузия, время начало матчей, 30 июня 2024

Старт Англии и Испании в плей-офф Евро. Моделирование вероятности их прохода дальше
Кирилл Закатченко
Евро-2024, 1/8 финала: прогноз на 30 июня
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Эти сборные считаются безоговорочными фаворитами в своих парах, но Словакия и Грузия уже преподносили сюрпризы на турнире.

Новый день на Евро — новые пары 1/8 финала. На этот раз англичане постараются обыграть словаков, а испанцы — грузинских футболистов. У кого какие шансы на проход в четвертьфинал?

Про первые матчи 1/8 финала – тут:
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Англия — Словакия

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места в группе. Результат есть, но команда Гарета Саутгейта демонстрирует довольно скучный футбол. Англичане за три матча группового этапа забили всего два мяча. И этого им хватило для первого места в квартете. Сборная Англии одолела Сербию (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). C другой стороны, три года назад англичане также забили всего два мяча в группе (тогда набрали семь очков), а потом добрались до финала Евро.

Словаки оказались в группе, где все сборные набрали по четыре очка. При таком раскладе пришлось считать разницу мячей. Итог: Словакия вышла в 1/8 финала с третьего места. Она обыграла Бельгию (1:0), не справилась с Украиной (1:2) и поделила очки с Румынией (1:1). Словаки ни разу не выходили в четвертьфинал чемпионата Европы с тех пор, как стали независимым государством. Да и в плей-офф они попадали только в 2016-м, когда проиграли в 1/8 финала Германии (0:3).

Сборная Словакии празднует гол в ворота Румынии

Сборная Словакии празднует гол в ворота Румынии

Фото: Getty Images

Букмекеры вообще не верят в сборную Словакии. Коэффициент на её победу в основное время составляет 10.50 (на победу с учётом дополнительного времени и серии пенальти — 5.20). А теперь сравните эти цифры с теми, что есть в линии на англичан. Коэффициент на их победу — 1.45 (на победу с учётом овертайма и серии пенальти — 1.17).

Аналитики Opta смоделировали исход матча: вероятность прохода Англии в 1/4 финала составляет 82%, Словакии — 18%. Football Meets Data верит в словаков чуть больше — вероятность их прохода равна 28%, Англии — 72%.

А какую точку зрения поддерживаете вы?
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Испания — Грузия

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Испании — единственная сборная, которая прошла групповой этап с максимально возможным количеством набранных очков. Более того, она не пропустила ни одного мяча. Испанцы разгромили хорватов (3:0) и спокойно обыграли Италию (1:0). Счёт второго матча не должен вводить в заблуждение, поскольку команда Луиса де ла Фуэнте владела огромным преимуществом. В заключительном туре испанцы выпустили на поле второй состав, который справился с Албанией (1:0).

Мало кто верил, что сборная Грузии окажется в числе участников плей-офф. Для неё попадание в финальную часть чемпионата Европы уже было огромным успехом. Однако грузинские футболисты пошли ещё дальше — пробились в 1/8 финала. И это несмотря на то что после двух туров у команды было всего одно набранное очко. Заключительный матч в группе Грузия провела с грозной Португалией и обыграла одного из фаворитов Евро — 2:0. К тому же в составе сборной Грузии выступает лучший бомбардир турнира Жорж Микаутадзе и прекрасный голкипер Георгий Мамардашвили (лидер по количеству сейвов).

Грузинские футболисты удивили на групповом этапе Евро

Грузинские футболисты удивили на групповом этапе Евро

Фото: Getty Images

Испания — безоговорочный фаворит предстоящего матча по версии букмекеров. Коэффициент на её победу — 1.20, на победу сборной Грузии — 17.00, на ничью в основное время — 6.80. По данным Opta, вероятность прохода Испании в четвертьфинал составляет 83%, Грузии — 17%. А что нам говорит Football Meets Data? Вероятность прохода Испании — 79%, Грузии — 21%.

Продвинутая статистика группового этапа Евро:
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