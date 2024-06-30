Гамшика теперь не узнать! Но в сборной Словакии он всё ещё важнейшая фигура

Сборная Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с Англией. Один из тех, кто будет заряжать команду на победу, – лидер словаков по количеству матчей и голов за всю историю Марек Гамшик. Только сам экс-полузащитник «Наполи» уже не выйдет на поле. Сейчас у него другая роль в сборной, но по-прежнему важная. Рассказываем, чем занимается Гамшик после завершения карьеры.

Гамшик выступал за сборную Словакии ещё на предыдущем Евро-2020 и был капитаном команды. Вообще, он поиграл на двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. Самый успешный с точки зрения результативности матч провёл на Евро-2016 со сборной России, в котором сделал голевой пас и забил победный мяч в ворота Игоря Акинфеева.

«Наполи» Гамшик отдал почти 12 лет карьеры. Последним для словака в Италии стал сезон-2018/2019. Неаполитанский клуб продал Марека в январе 2019-го в китайский «Далянь Про» за € 20 млн. После этого полузащитник фактически доигрывал – два года в Китае, несколько месяцев в шведском «Гётеборге» и затем два сезона в турецком «Трабзонспоре». Летом 2023-го на тот момент 35-летний Гамшик решил, что с него хватит, и ушёл из футбола.

Марек Гамшик Фото: futbalsfz.sk

Ушёл – и остался. Теперь уже в ином качестве. Во-первых, словак – владелец футбольного клуба. Ещё в 2013 году он инвестировал в свою бывшую молодёжную команду, которую переименовал в Футбольную школу Марека Гамшика. А перед завершением карьеры в 2022-м полузащитник объявил о слиянии собственной школы со спортивным клубом «Ракитовце». Теперь РСК «Академия Гамшика» имеет как молодёжную команду, так и профессиональную в третьем дивизионе чемпионата Словакии. На свой прощальный матч за сборную страны Марек организовал приезд семи автобусов и десятков автомобилей – доставил более 500 человек из родного города Банска-Бистрица в Братиславу. Большинство юных игроков академии Гамшика находились в тот день на трибунах стадиона.

Оставив футбольное поле, Гамшик стал тренером в своей академии, а заодно получил назначение на должность менеджера сборной Словакии. Теперь он один из членов штаба итальянца Франческо Кальцоны, который возглавляет словаков с лета 2022-го. Ранее Кальцона был тренером Марека в «Наполи», когда ассистировал Маурицио Сарри.

Разумеется, так или иначе к назначению итальянца приложил руку сам Гамшик, хотя окончательное решение было за руководством федерации. Словаки не ошиблись с выбором тренера – Кальцона вывел их сборную на Евро-2024, а теперь ещё и в плей-офф турнира. Между тем для Франческо это вообще первый опыт самостоятельной работы.

«Я счастлив, что у Кальцоны всё получилось, потому что моё имя было вовлечено в эту историю, – признавался Гамшик. – Если бы мы не прогрессировали, было бы недовольство. Со всех сторон. Однако я исходил из того, что Кальцона – правильная фигура, и его назначение отличная идея в сложившейся ситуации для национальной команды. Снимаю шляпу перед президентом федерации Яном Ковачиком, поскольку убедить всех за столом переговоров было непросто».

Марек Гамшик и Франческо Кальцона Фото: futbalsfz.sk

С февраля по июнь нынешнего года Кальцона исполнял обязанности главного тренера «Наполи», совмещая до Евро-2024 работу в клубе с деятельностью в сборной Словакии. Особой нагрузки в национальной команде в этот период не было, так как словаки провели только два товарищеских матча в марте. Кальцона предложил Гамшику вернуться в «Наполи», чтобы вместе поднимать упавшего чемпиона Италии. Однако Марек отказался, так как хотел сосредоточиться на своей академии («Не готов бросать моих парней на полгода!» – говорил он) и семейных делах. Гамшик прилетал в Неаполь только как болельщик клуба и персонально Кальцоны на матч «Наполи» с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов.

Интересно, что по окончании карьеры Гамшик довольно сильно изменился внешне. Вместо привычного ирокеза на голове – короткая стрижка. Очки-велосипеды. Его и не узнать с новым имиджем!

«Иногда люди не узнают меня без ирокеза, – рассказывал с улыбкой в интервью Гамшик. – Однажды группа македонских фанатов попросила сделать фото, но они просто хотели, чтобы я сфотографировал их. Я сделал фото и сказал им: «Я знаю вашего бывшего капитана Горана Пандева. Я был его партнёром по команде, капитаном «Наполи». Они мне не поверили. Но потом погуглили и узнали меня – чуть в обморок не упали! После этого мы вместе сфотографировались. Я не скучаю по своим волосам. Ирокез подходил мне как игроку, но как тренеру – уже нет».

Гамшик, по его собственным словам, планирует получить лицензию Pro и стать тренером топ-уровня. Но не раньше чем два сына Марека закончат его академию. Старший Кристиан (родился в 2010 году) и младший Лукас (2012 года рождения) тоже подают большие надежды.