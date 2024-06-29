Топ-события воскресенья: UFC, Копа Америка, плей-офф на Евро-2024, Гран-при Ф-1 и волейбол

За чем следить 30 июня: Аргентина — Перу, Англия — Словакия и Испания — Грузия в футболе, а ещё узнаем победителя мужской Лиги наций!

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⚽️ 3:00: Канада — Чили, Кубок Америки — 2024, группа A. 3-й тур

Интрига: чилийцы покинут Кубок Америки после группового этапа?

Чилийцы не лучшим образом стартовали на Кубке Америки. Два матча, ни одной победы, ни одного забитого мяча. Сначала сборная Чили провела унылую игру с Перу (0:0), а потом не справилась с Аргентиной (0:1). На Кубке Америки меньше команд (16), чем на Евро, и в плей-офф выходят только по две лучшие сборные из каждой группы. Чилийцы сохранят шансы на четвертьфинал только в случае победы в заключительном туре группового этапа. Канадцы проиграли в первом матче Аргентине (0:2), но потом одолели перуанцев (1:0). Если они победят в заключительном туре, то гарантированно пройдут в четвертьфинал. Если у Канады будет одинаковое количество очков с Перу, придётся считать разницу мячей.

⚽️ 3:00: Аргентина — Перу, Кубок Америки — 2024, группа A. 3-й тур

Интрига: обеспечит ли себе Аргентина первое место в группе?

Действующий победитель Кубка Америки начал защиту титула с двух побед. Сначала аргентинцы обыграли Канаду (2:0), а потом дожали чилийцев (1:0), забив мяч в самой концовке встречи. Аргентина уже точно сыграет в четвертьфинале, но она пока не обеспечила себе первое место в группе. Для этого достаточно не уступить в заключительном туре. Если у Аргентины и Канады будет одинаковое количество очков, придётся считать разницу мячей. Если перуанцы не обыграют соперника, то точно покинут турнир, поскольку не поднимутся выше третьего места в группе.

Неприятная новость для болельщиков сборной Аргентины: Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки из-за травмы — RMC Sport

👊 5:00*: Иан Гарри (Ирландия) — Майкл Пейдж (Англия), UFC 303

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва новых королей трэш-тока UFC?

В ночь с 29 на 30 июня состоится крупный номерной турнир UFC 303. Одним из самых интересных обязан получиться поединок, в котором между собой сойдутся Иан Гарри и Майкл Пейдж. Ирландца часто сравнивают с Конором Макгрегором и считают его наследником. Он остаётся непобеждённым и буквально несётся к чемпионскому поясу. Но теперь на его пути оказался британец, который совсем недавно оказался в лучшей лиге на планете. Раньше он был супервездой Bellator, а теперь стремительно покоряет новый промоушен.

👊 7:00*: Алекс Перейра (Бразилия) — Иржи Прохазка (Чехия), UFC 303

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли чемпион свой титул?

На том же турнире в главном событии вечера сойдутся Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Они проведут реванш. В первом поединке сильнее оказался бразилец, который нокаутировал соперника. А теперь чех попытается реваншироваться и отобрать чемпионский пояс. Оба бойца считаются яркими ударниками. Поэтому сложно представить, что бой всё-таки доберётся до судейского решения. Скорее всего, дело завершится досрочным финишем.

🏉 12:00: «Енисей-СТМ» — «Стрела», чемпионат России, 17-й тур

Интрига: кто завершит регулярный чемпионат на первом месте?

В предпоследнем туре регулярного этапа чемпионата России друг с другом встречаются два лидера: красноярский «Енисей-СТМ» и казанская «Стрела». Казанцы пока в турнирной таблице ниже, но и сыграли на один матч меньше, поэтому велика вероятность, что именно победитель отчётной встречи завершит регулярный чемпионат на первой строчке. Ещё недавно «Енисей» считался явным фаворитом, но в последнее время «Стрела» мощно прибавила: собирает трофеи, а в первом круге обыграла красноярцев. Так что вряд ли кто-то возьмётся предсказать победителя.

⚽️ 13:00: «Циндао Вест Кост» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 17-й тур

Интрига: продлит ли команда Слуцкого беспроигрышную серию?

Команда Леонида Слуцкого до сих пор не проиграла ни одного матча в чемпионате Китая (12 побед, четыре ничьих). Прекрасный показатель, но пока это цифры второго клуба турнира. А всё потому, что «Шанхай Порт» набрал на два очка больше. «Циндао» пока тоже занимает второе место в таблице, но только с конца. В последних пяти встречах команда не одержала ни одной победы и потерпела четыре поражения. На бумаге «Шанхай Шэньхуа» считают безоговорочным фаворитом, но что будет на поле?

У Слуцкого был интересный диалог с Головиным: Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Австрии, гонка

Интрига: есть ли лом против Ферстаппена?

«Макларен» навязал Максу Ферстаппену напряжённую борьбу в спринте-квалификации и субботнем спринте Гран-при Австрии, однако в основной квалификации этапа нидерландец резко выстрелил и завоевал поул-позишен в доминирующем стиле. И теперь большой вопрос: а сумеет ли кто-то навязать конкуренцию действующему чемпиону мира в воскресной гонке? Если нет, придётся сосредоточиться на интересной борьбе за подиум: темп «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари» весьма схож, так что можно ждать обгонов и любопытной тактической схватки.

⚽️ 19:00: Англия — Словакия, ЧЕ-2024, 1/8 финала

Интрига: пройдут ли англичане первый раунд плей-офф?

Англичане заняли первое место в своей группе, однако их игру нещадно критикуют. Главному тренеру Гарету Саутгейту достаётся по полной программе за скучный футбол, который показывает команда. Англичане стартовали с победы в матче с Сербией (1:0), после чего поделили очки с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Тем не менее пяти очков хватило для первого места в квартете. Словаки заняли третье место в группе E — там все четыре сборные набрали по четыре очка. В итоге в ход пошли дополнительные показатели, и словаки пробились в 1/8 финала. На групповой стадии они обыграли Бельгию (1:0), уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1).

⚽️ 22:00: Испания — Грузия, ЧЕ-2024, 1/8 финала

Интрига: преподнесёт ли Грузия ещё один сюрприз?

Сборная Грузии — одно из открытий первой части чемпионата Европы. Команда Вилли Саньоля впервые в истории приехала на подобный турнир и сразу вышла в 1/8 финала. Грузия не справилась с Турцией (1:3), но после этого сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0). Теперь её ждёт встреча с испанцами, набравшими максимальное количество очков в группе В. Более того, команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча. Она последовательно обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Испанцы уже встречались с грузинами в отборе на Евро-2024 и не оставили сопернику никаких шансов — 7:1 и 3:1.