Первые сборные плей-офф, сенсация Панамы и новый герой Бразилии. Главное о 2-м туре Копы

Групповой этап главного южноамериканского турнира в разгаре – к концу подошёл 2-й тур. На этот раз вовсе не было нулевых ничьих: команды забили 23 гола — на восемь больше предыдущего тура. Определились первые сборные, которые прошли в плей-офф.

В этом материале — главные события тура.

Фавориты — без осечек. Но Бразилия пока не гарантировала плей-офф

Аргентина, Колумбия, Бразилия и Уругвай — главные фавориты турнира — буднично набрали три очка. Последние двое и вовсе оформили разгромные счета. Но «селесао», в отличие от остальных, пока только вторые в группе из-за ничьей ранее — 0:0 с Коста-Рикой.

Чемпионы мира минимально обыграли Чили и забили тогда, когда получше был соперник: 88-я минута, после углового и серии заблокированных ударов на добивание вынырнул Лаутаро Мартинес и в упор расстрелял Браво. Он вновь забивает после выхода на замену! Аргентина давила и нанесла 22 удара, включая девять в створ, — победа заслуженная.

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Лео Месси лез во все передряги и собирал на себе соперников: 7/11 успешных обводок и созданный голевой шанс. Буднично хороший перформанс подпортил левый защитник Чили — Габриэль Суасо: амиго был слишком горяч и рубил по ногам. После одного из таких эпизодов на 23-й минуте Месси взял паузу, и вкупе с похожим эпизодом в 1-м туре с Канадой казалось, что сейчас-то точно получил повреждение. Лео доиграл матч, но теперь ESPN пишет, что будет восстанавливаться и не появится во встрече с Перу.

Уругвайцы не почувствовали сопротивления Боливии — 5:0. Здесь всё просто: фаворит турнира встретился с явным аутсайдером — чего ещё можно было ожидать? Боливии было крайне тяжело даже с американцами — повезло, что пропустили всего два. А здесь и вовсе уступали по всем фронтам: скорость, борьба, понимание игры. Бьелса не придумал ничего сверхъестественного: забросы на фланг, навесы, подачи, комбинации через центр. На восьмой минуте открыли счёт, дальше — дело техники.

Бразилия легко побила Парагвай — 4:1. И это первая победа в официальном матче за девять месяцев — последняя была аж 13 сентября 2023 года в игре с Перу! Здесь легко сказать «они вернулись», но пока рано: Парагвай сам подписался под собственным поражением, решив затеять открытую игру. Миллионы квадратных метров пространства перед Винисиусом и дыры между линиями — раз за разом. И это на контрасте с «автобусом» Коста-Рики, когда того же Винисиуса встречали трое.

В такую игру потрясающе вошел вингер Савио. В 1-м туре он вышел на замену и с ходу дал актива, а сейчас убедил тренера — вышел вместо Рафиньи с первых минут. Тонкий и резкий игрок «Жироны», готовый в любой момент взять на себя и убежать в быструю атаку. Парагвай сделал всё для того, чтобы этот парень спокойно затевал комбинации и обострял справа, позволяя играть свободнее Винисиусу и Родриго. В концовке первого тайма парень забил первый гол за сборную.

Парагвай на память об этой игре оставляет лишь красивый выстрел центрального защитника в начале первого тайма.

Венесуэла — в плей-офф! Мексика каким-то чудом не сравняла в конце

Две недели назад никто не считал их фаворитами, а они первыми гарантировали себе плей-офф, при этом обыграв ключевых соперников — остался матч с идущей последней Ямайкой. Игра команды, может, и не тянет на фаворита, но в нужный момент парни Фернандо Батисты накатывают и делают результат. Пусть и не без удачи.

Так вышло с Эквадором: помогло удаление соперника — сильно подсели во втором тайме, забили два в конце. Фартануло и с Мексикой: уже в начале матча соперник создавал моменты, но отстрелялся и сам упустил опасную атаку — назначили пенальти. Экс-игрок «Зенита», Саломон Рондон уверенно реализовал. В матче Венесуэла нанесла всего два удара в створ.

Поэтому все вопросы к Мексике. Главный тренер неоднократно повторял в интервью, что ему важно происходящее в 2026 и 2030 годах, но что делать сейчас? Сантьяго Хименес, форвард «Фейеноорда», упустил три момента. А на последних минутах Орбелин Пинеда не забил пенальти! Шансы на выход ещё есть — надо обыгрывать Эквадор в последнем матче.

Полная трансляция матча Копы-2024 и хайлайты доступны в Okko.

А Венесуэла ликует. Саломона Рондона признали лучшим игроком матча, но он сам в интервью отметил роль голкипера: «Ромо забирает все заслуги». На счету Рафаэля Ромо аж 2,82 предотвращённых гола и пять сейвов, включая пенальти!

Панама — главная сенсация. Оставили США практически за бортом

Пока американцы легко разбирали боливийцев в 1-м туре, «канальщики» (необычное прозвище сборной Панамы) делали крепкую заявку в игре с Уругваем: открытая игра, смелость и решительность, короткие розыгрыши. Они, конечно, получили по полной в итоге, но заявили о себе.

Сборная США такую Панаму решила накрывать прессингом: уже с первых минут Карраскильо, через которого строились атаки, неоднократно получал по ногам. В ответ панамцы не сбавляли и изредка тоже отвечали грубостями: на 11-й минуте форвард влетел в кипера Штатов в попытке дотянуться до мяча.

Игра обещала быть горячей и уже выходила на свой эмоциональный пик. На 18-й минуте Тимоти Веа очень грубо отмахнулся от соперника и попал на камеры VAR. Арбитр посмотрел ровно один повтор и практически сразу вернулся к игроку с красной карточкой. Спустя четыре минуты Фоларин Балогун после сумбурной комбинации кое-как подхватил мяч и забил красивейшим ударом — США повели в меньшинстве.

Но уже через четыре минуты Карраскильо разрежет линии, мяч подхватит Блэкман и из-за пределов штрафной сравняет счет.

Американцы по эквадорским канонам в 1-м туре подсели во втором тайме и к концу игры начали удерживать ничью — и всё-таки пропустили. А на 88-й минуте вспыхнул второй пожар: Карраскильо исполнил очень латиноамериканский приём — без попытки игры в мяч лупанул по ногам Пулишича сзади. Прямая красная — вторая в этом матче и четвёртая за весь тур. Штаты уже не отыграются и загонят себя в пропасть: если Панама разберёт аутсайдера Боливию, то уже точно пройдёт в плей-офф.

Футболисты сборной Панамы в матче с США Фото: Todd Kirkland/Getty Images

3-й тур Копа Америка: