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Англия — Словакия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 30 июня 2024

Англия стартует в плей-офф Евро! Спокойный проход или сенсация от аутсайдера? LIVE
Никита Паглазов
Англия стартует в плей-офф Евро! LIVE
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Словакия уже удивила на групповом этапе. Следим за 1/8 финала чемпионата Европы по футболу!

Друзья, всем привет! На Евро-2024 началось самое интересное. Накануне отгремели первые два матча 1/8 финала, а сегодня, 30 июня, нас ждут ещё две игры. В этом онлайне следим за одной из них.

Сборная Англии — с отрывом самая критикуемая на Евро. Команда привезла на турнир самый дорогой состав, но играет незрелищно и бесит болельщиков своим эконом-режимом. А вот Словакия — один из сюрпризов чемпионата Европы. Эта сборная выбралась из самой равной (по крайней мере, по очкам) группы: после трёх туров у всех было по четыре очка. И словакам этого хватило для третьего места и путёвки в плей-офф.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же запрыгнет в четвертьфинал? Явный фаворит или сенсационный аутсайдер? Следим вместе!

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