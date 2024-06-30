Лучший вратарь Евро и «новый Лаутаро». Кто из сборной Грузии «продал» себя на Евро

Чем ярче Хвича Кварацхелия сиял в «Наполи», тем более устойчивой становилась мода на грузинских футболистов в Европе. На Евро-2024 Грузия привезла состав, который почти полностью состоит из легионеров. Почти все играют за пределами Грузии.

Однако в топ-лигах у грузин всего три представителя: Кварацхелия, Георгий Мамардашвили из «Валенсии» и Жорж Микаутадзе, который вторую часть прошлого сезона отыграл за «Метц» в Лиге 1. Остальные выступают либо в лигах второго ряда вроде Австрии или Польши, либо во вторых дивизионах под топ-чемпионатами — в Чемпионшипе, Серии В и так далее.

На витрине под названием Евро грузины показывают себя блестяще. Выход в плей-офф — грандиозный успех и грандиозная же реклама для многих игроков сборной. Кто-то из них уже был на радарах у серьёзных команд, кто-то — оказался только сейчас.

Теперь грузин в топ-чемпионатах наверняка станет больше. Ловите список тех, кто должен перейти в более сильные клубы в первую очередь.

Георгий Кочорашвили

Георгий Кочорашвили Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Кочорашвили — продукт насколько грузинского, настолько же и испанского спорта. Илия Топурия от мира футбола. Георгий рано переехал в Испанию, отшлифовал футбольное образование и почти всю карьеру выступает именно там.

Кочорашвили нельзя назвать молодым футболистом. Накануне 1/8 финала Евро ему исполнилось 25 лет. При этом до предыдущего сезона он не играл выше третьего испанского дивизиона.

Летом 2023-го после нескольких аренд Кочорашвили вернулся в «Леванте» и отыграл первый полноценный сезон в Сегунде (24 матча, 2 гола). «Леванте» не вышел в Ла Лигу, но Георгий стал регулярно вызываться в сборную и закрепился в основном составе.

Кочорашвили — центральный полузащитник, классический бокс-ту-бокс. Он не гигант, но при этом очень крепко стоит на ногах и хорошо борется (почти как Топурия, только пока без пояса). Георгий даёт большой беговой объём. Плюс не лишён креатива. В матче с Турцией он отдал историческую голевую на первый мяч сборной Грузии на чемпионатах Европы. А во втором тайме чуть не исполнил шедевр сам: элегантно убрал защитника, вышел один на один, но пробил в перекладину.

Кочорашвили давно в Испании, так что в первую очередь интереса стоит ждать оттуда. «Леванте» представляет город Валенсия. В том регионе есть ещё футбольные клубы «Валенсия» и «Вильярреал». Возможно, Кочорашвили не сменит город, но при этом сменит команду. Возможно, даже воссоединится с Мамардашвили. Однако чтобы это случилось, вратарь сборной Грузии должен остаться в «Валенсии». А после такой шикарной игры на Евро это кажется очень маловероятным.

Георгий Мамардашвили

Георгий Мамардашвили Фото: Getty Images

Мамардашвили не нуждается в таком мощном дополнительном пиаре, как Кочорашвили. Грузинский вратарь отыграл уже 100 матчей за «Валенсию». Он давно основной в сборной. Плюс летом 2023-го вместе с грузинской молодёжкой дошёл до четвертьфинала наполовину домашнего Евро U21.

Мамардашвили по-прежнему есть куда и в чëм прибавлять. Например, игра ногами пока так и не стала его сильной стороной. Однако он всё равно заметно прогрессирует.

Георгий стал играть гораздо спокойнее. Он остаётся очень куражным вратарём. Но теперь может выручать даже без дикого куража. Теперь ему необязательно летать по девяткам всю игру, чтобы быть в тонусе. Он гораздо лучше стал держать концентрацию.

Плюс Мамардашвили начал отбивать пенальти. В прошедшем сезоне он отражал 11-метровые и за «Валенсию», и за сборную. Во многом благодаря его спасению в послематчевой серии Грузия победила Грецию в финале плей-офф и вышла на Евро.

В Германии Мамардашвили феерит. Является он абсолютно лучшим вратарём группового этапа или нет, можно поспорить. Но с тем, что он один из лучших вратарей на Евро, спорить бесполезно. Это подтверждают и статистика, и визуальные впечатления.

Здоровенный Мамардашвили царит в воротах и пропускает только в тех ситуациях, когда выручить совсем нельзя. Он даёт и кураж (11 сейвов в матче с Чехией!), и спокойствие. В последнем матче с Португалией Георгий был настолько хладнокровен, что просто «заморозил» все атакующие таланты команды Роналду. Сам Криштиану, к слову, вёл себя как отмороженный: кричал, психовал и брыкался. Впрочем, тут Мамардашвили, скорее всего, ни при чём.

Об интересе к Георгию со стороны «Атлетико» и «Ньюкасла» пишут давно. Вполне вероятно, к моменту выхода этого текста список клубов, заинтересованных в Мамардашвили, станет ещё длиннее. Куда он перейдёт, можно только догадываться. Но вот в чём можно быть уверенным, так это в том, что повышение Мамардашвили заслужил. А ещё — можно не сомневаться, что где-то радуется президент «Валенсии» Питер Лим. Ибо каждый сейв на Евро прибавляет к и без того немаленькой стоимости Георгия Х тысяч или даже миллионов.

Георгий Чакветадзе

Георгий Чакветадзе Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Во вселенной «Гарри Поттера» есть очень поэтичное и открывающее широкий простор для фантазии понятие — сердечная жила дракона. Если попытаться найти такую жилу у сборной Грузии, то ей точно будет Георгий Чакветадзе.

Чакветадзе — современный, тюнингованный полузащитник, который может исполнить сразу несколько ролей. Он может сыграть и в центре, и на фланге. Он хорош в дриблинге и способен угрожать воротам. При этом Чакве — игрок достаточно дисциплинированный. И он доказывает это на чемпионате Европы. Работа в обороне его не пугает. Когда нужно, он сворачивает свою технику, убирает её под гетру и пашет сколько нужно.

Помимо чемпионата Грузии, Чакветадзе играл в четырёх европейских лигах: в Бельгии — за «Гент», во Второй Бундеслиге — за «Гамбург», в Словакии — за «Слован», а сейчас выступает за «Уотфорд» в Чемпионшипе. Ему ещё нет 25, и такая частая смена команд может смущать. Но, с другой стороны, Чакветадзе уже очень опытен. И адаптивен. Он был основным во всех вышеназванных командах за исключением разве что «Гамбурга».

Есть мнение, что Чакветадзе не хватает физической силы — глубины лёгких. Якобы он может играть очень интенсивно, но его часто не хватает на 90 минут. Это сложно проверить, если не иметь доступа к физическим тестам Георгия. Но если брать Евро, то он не провёл ни одного матча целиком. Более того, после отличной игры против Турции на матч с Чехией Чакветадзе остался в запасе. Возможно, из-за того что просел физически.

Такая особенность может смущать потенциальных покупателей. Но, во-первых, Чакветадзе играет в Чемпионшипе. В этой лиге физика крайне важна. И Георгий интенсивность этой лиги выдерживает. А во-вторых, есть и другие игроки с похожей особенностью. Из самых известных можно вспомнить Марко Ройса. Его тоже часто меняли до 90-й минуты, даже когда он был в прайме.

У Ройса бывали трудности с тем, чтобы ровно отыграть весь матч. Однако за свои 70-75 минут он давал так много, что часто результат к моменту его замены уже был сделан. По классу и умению делать результат Чакветадзе до Ройса примерно так же далеко, как от Уотфорда до Дортмунда. Но главное — даже с не самыми глубокими лёгкими можно сделать крутую карьеру.

Ещё раз: не факт, что у Чакветадзе есть эта особенность. Об этом просто говорят в Грузии. Но даже если она есть, то Георгий всё равно способен сделать большой шаг вперёд. И выступление на Евро должно ему в этом помочь.

Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе Фото: Alex Livesey/Getty Images

Лучший бомбардир чемпионата Европы в составе сборной-дебютанта. Звучит? Ещё как! Микаутадзе на Евро даёт жару как никто из нападающих. Да, два гола из трёх он забил с пенальти. Но, во-первых, с пенальти тоже надо уметь забивать. А во-вторых, Жорж хорош не только голами. Он просто очень круто играет в футбол.

Микаутадзе пережил очень сложный сезон. На стыке весны и лета 2023-го он вывел «Метц» в Лигу 1 и за большие деньги перешёл в «Аякс». Для грузин (даже для французских, как Микаутадзе) «Аякс» — особый клуб. Когда-то это было место силы и славы Шоты Арвеладзе — футболиста, на чьих матчах росло нынешнее поколение грузинских игроков.

Стать новым Арвеладзе Микаутадзе не смог. В первой половине сезона «Аякс» повалился. И Жорж повалился вместе с ним. 0 голов, тотальное разочарование и возвращение в «Метц».

В своём месте силы Микаутадзе вновь показал класс. Он сделал всё, чтобы «Метц» остался в Лиге 1, буквально тащил команду на горбу. Но в стыках за сохранение места в «вышке» «Метц» всё-таки проиграл.

При этом французский клуб успел выкупить Микаутадзе у «Аякса». Так что этим летом «Метц» заработает на Жорже снова. Сколько? Большой вопрос. В СМИ пишут, что «Монако» договорился о трансфере Микаутадзе за € 15 млн ещё до старта Евро.

Если это правда, монегаски сработали блестяще. Во-первых, они получили классного форварда. Во-вторых, взяли его не на пике цены. После трёх голов и ассиста на Евро вкупе с выходом в плей-офф цена на Микаутадзе раздулась, как ядовитая рыба-шар в момент нападения хищника. Если заходить в торги по Жоржу сейчас, никакими € 15 млн, скорее всего, отделаться не получится.

В контратакующем футболе сборной Грузии Микаутадзе раскрывается даже лучше, чем Хвича. Он часто уходит в глубину поля, цепляется за мячи в центральном круге. Может не только завершить атаку, но и разогнать её — как в матче с Португалией в моменте с голом Хвичи.

Если согласиться на громкие параллели, Микаутадзе по манере игры и сильным качествам напоминает Лаутаро Мартинеса. Лаутаро называют «Эль Торо» — бык. Вот и Микаутадзе это сравнение тоже подходит. Жорж быстр, напорист и готов таранить любую защиту, несмотря на невыдающиеся габариты.

При этом грузинский бык ещё и хитёр. Возможно, это следствие хорошей французской дрессировки. Всё-таки Микаутадзе — это в чистом виде продукт французской системы подготовки. В Грузии Жорж не играл ни в каком возрасте.

Он забивал в Бельгии, когда молодым ездил в аренду в «Серен». Забивал во Франции. А теперь забивает на Евро. Он молод, талантлив и амбициозен. Провал в «Аяксе» на этом фоне выглядит как сбой программы. Тем более сбой тогда произошёл у всего клуба. Микаутадзе провалился не в одно лицо.

В Нидерландах он не стал новым Арвеладзе. Ну и пусть. Он не будет вторым Арвеладзе. Он будет первым Микаутадзе. Вернее, уже им является. Это всегда лучше, чем быть кем-то вторым.