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Испания — Грузия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 30 июня 2024

Сказка Грузии на Евро продолжается! Но соперник в 1/8 финала — грозная Испания. LIVE
Георгий Илющенко
Сказка Грузии на Евро продолжается! LIVE
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Испанцев называют фаворитами чемпионата Европы. Справятся с дерзким аутсайдером?

Всем привет! 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года в самом разгаре. В этом лайве будем следить за, пожалуй, главным матчем дня.

Сегодня, 30 июня, за место в четвертьфинале зарубятся Испания и Грузия. Испанцы так впечатлили всех своей игрой на групповом этапе, что их уже вовсю называют фаворитами Евро. Но для начала надо справиться с грузинами, которые сотворили главную сенсацию турнира и на эмоциях готовы разрывать всех подряд. Победа над Португалией в последнем туре отлично показала, на что способны Хвича Кварацхелия и компания.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же выйдет в четвертьфинал? Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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