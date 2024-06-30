Сказка Грузии на Евро продолжается! Но соперник в 1/8 финала — грозная Испания. LIVE

Всем привет! 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года в самом разгаре. В этом лайве будем следить за, пожалуй, главным матчем дня.

Сегодня, 30 июня, за место в четвертьфинале зарубятся Испания и Грузия. Испанцы так впечатлили всех своей игрой на групповом этапе, что их уже вовсю называют фаворитами Евро. Но для начала надо справиться с грузинами, которые сотворили главную сенсацию турнира и на эмоциях готовы разрывать всех подряд. Победа над Португалией в последнем туре отлично показала, на что способны Хвича Кварацхелия и компания.

Кто же выйдет в четвертьфинал? Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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