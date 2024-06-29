Судейский скандалище на Евро! Италия потребует переигровку матча со Швейцарией?

Первый матч плей-офф Евро – и сразу скандал. Швейцария встречалась с Италией и после первого тайма выигрывала 1:0. Второй тайм начался с быстрого гола – и тоже в ворота итальянцев. Но засчитывать его было нельзя.

Дело в том, что игру возобновили неправильно. Это отлично видно по трансляции: футболисты сборной Италии раньше положенного забежали на чужую половину поля, а главный арбитр матча Шимон Марциняк этого не заметил. Вскоре Швейцария забила гол.

Игроки Италии раньше времени забежали на чужую половину поля Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Момент с голом Швейцарии Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ключевое в этом двойном эпизоде – нарушение правил игры. Что именно было не так и что нужно, чтобы Италия потребовала переигровку, нам рассказал арбитр Игорь Федотов:

«В матче Италия – Швейцария была нарушена процедура начального удара во втором тайме. Игроки сборной Италии, до того как их партнёр возобновил игру начальным ударом, забежали на чужую половину поля. После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара. Кто нарушил правило – неважно: хоть итальянцы, хоть швейцарцы. Судья был обязан заново начать второй тайм. Так как швейцарцы забили гол, а мяч не покидал поле и игра не останавливалась – это момент для протеста. Италия может его подать и запросить переигровку, если счёт будет 2:1. Важно, чтобы эта ошибка повлияла на результат: условно, итоговый счёт будет 2:1, а без неё был бы 1:1, так как были нарушены именно правила игры».

UPD, 20:54: Италия не смогла забить в ворота Швейцарии, поэтому протест подать не получится.