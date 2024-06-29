И ради этого Италия выходила в плей-офф Евро?! Без шансов вылетели от Швейцарии

У Европы будет новый чемпион! В первом матче 1/8 финала сборная Италии проиграла сборной Швейцарии. Почти без шансов.

Лучано Спаллетти удивил составом, наверное, всех, включая своего швейцарского коллегу Мурата Якина. Экс-тренер «Зенита» решил выиграть дуэль у экс-тренера «Спартака» за счёт свежих ног. Если Риккардо Калафьори отсутствовал в составе сборной Италии из-за дисквалификации (его поменял Джанлука Манчини), то перевод в запас основных на групповом этапе Жоржиньо, Лоренцо Пеллегрини, Давиде Фраттези и имевшего небольшое повреждение Федерико Димарко стал сюрпризом. Вообще впервые на Евро-2024 появились Стефан Эль-Шаарави и Манчини, в первый раз в стартовый состав попали Бриан Кристанте и Николо Фаджоли.

Тем не менее игра с самого начала складывалась совсем не так, как надеялся Спаллетти. Сборная Швейцарии владела гигантским территориальным преимуществом, контролировала мяч 70% времени. После 10 минут матча статистический перевес команды Якина по точным передачам на чужой трети выглядел сюрреалистически – 30:1! «Скуадра адзурра» привыкала к себе другой, к новым частям своего тела. И чувствовала себя некомфортно. Итальянцы допускали много брака под прессингом, фолили, потому что опаздывали. Хотя темп был отнюдь не сумасшедшим.

Сборная Швейцарии при атаках делала акцент на левый фланг и, соответственно, правый итальянский, который защищал Джованни Ди Лоренцо. Там активно двигались и комбинировали латераль Михел Эбишер, инсайд Рубен Варгас и даже внешний центральный защитник Рикардо Родригес. Первый голевой момент в середине тайма пришёл у команды Якина как раз оттуда, когда Эбишер вырезал чудесную передачу на Брила Эмболо. Центрфорвард выскочил один на один (избежал офсайда благодаря глубокой позиции Маттео Дармиана), но нанёс не слишком хороший обводящий удар. Для Джанлуиджи Доннаруммы это был не самый трудный сейв в карьере, пусть и выглядел он впечатляюще.

Ударов вообще было не очень много, однако за 10 минут до перерыва сборная Швейцарии забила заслуженный по игре гол. И эту атаку команда Якина соорудила на левом фланге (сделав в ходе неё 31 передачу — рекорд чемпионатов Европы!), а Варгас доставил мяч в штрафную на набежавшего Ремо Фройлера. Опорная зона, где действовал прежде всего Фаджоли, прозевала рывок хавбека «Болоньи», и тот решил эпизод двумя касаниями. Пробил низом – Доннарумма уже не смог спасти.

Швейцария – Италия Фото: Alex Grimm/Getty Images

Команда Спаллетти в первом тайме нанесла всего один удар и ни разу не попала в створ. Футбол в исполнении действующих чемпионов Европы был кошмаром для их болельщиков. Сборная Италии сильно уступала по многим показателям, в частности, 4:20 по касаниям мяча в чужой штрафной.

Спаллетти мог опять менять всех, кроме Доннаруммы, но ограничился лишь одной перестановкой в перерыве – Маттиа Дзакканьи вместо Эль-Шаарави. И уже на первой минуте второго тайма сборная Италии пропустила второй гол! Швейцарцев по привычке потянуло на левый фланг, там они создали ситуацию «три в два». Ди Лоренцо плохо среагировал, а потом ещё и не заблокировал удар Варгаса. С такой обороной и Доннарумма с Матвеем Сафоновым вдвоём, поставь их дуэтом в ворота, не потащили бы.

Жаль Спаллетти, доказавшего в «Наполи», что он действительно топ-тренер. Но в 1/8 финала Евро-2024 его команда была беспомощной. При счёте 2:0 сборная Швейцарии сама отдала территорию, чтобы сохранить добытое преимущество. Первый голевой момент итальянцев создал… защитник швейцарцев Фабиан Шер. После обычного заброса из глубины он решил сбросить мяч головой вратарю Яну Зоммеру, а получился удар по собственным воротам. «Лучший бомбардир Евро» Автогол не пополнил свой баланс только из-за того, что мяч попал в штангу и отлетел в поле.

В середине второго тайма Спаллетти снял Бареллу и перешёл на игру с парой нападающих Джанлука Скамакка – Матео Ретеги. За 20 минут до конца натурализованный аргентинец нанёс первый удар сборной Италии в створ, который был совсем не опасным. Разминка для голкипера «Интера». Потом и Скамакка напомнил о себе: переправляя мяч из пределов вратарской, попал в штангу. Но, вероятно, гол был бы отменён из-за офсайда.

Алессандро Бастони Фото: Stu Forster/Getty Images

Перед 1-м туром Евро-2024 запомнилось видео, как албанские болельщики посмеялись над поклонниками «Скуадра адзурра» – разломали спагетти на глазах у итальянцев. Та шутка идеально отразила бы случившееся сегодня в матче на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Итальянцы сильно уступили швейцарцам по ударам – 11:16 (в створ – 1:4, из штрафной – 4:8), потерпели абсолютно заслуженное поражение и 14 июля передадут свой титул кому-то другому.