Неожиданный герой Грузии. Тренер сборной выделяет не Хвичу с Мамардашвили

Сборная Грузии продолжает своё удивительное приключение на чемпионате Европы. Грузины вопреки всем прогнозам вышли в плей-офф и зажигают звёзд, которых болельщики знали не так хорошо, как Хвичу Кварацхелию, либо не знали вообще. Вратарь Георгий Мамардашвили, нападающий Жорж Микаутадзе – лучший бомбардир группового этапа Евро-2024… Это неполный список больших игроков в грузинской сборной. После победного матча с Португалией главный тренер Вилли Саньоль расхваливал ещё одну ключевую фигуру своей команды.

«Я очень, очень счастлив, – признался французский тренер. – Думал, что квалификация – наш максимум, но у футбола не бывает сценария. Китеишвили провёл сегодня фантастический матч после двух недель травмы. И он мог бы без проблем играть за один из топ-клубов Европы».

Сильное заявление о футболисте, чьё имя за пределами Грузии и ещё одной страны до Евро-2024 фактически никто не знал! Это как минимум повод познакомиться с Отаром Китеишвили. Ему в 1/8 финала предстоит сдерживать Родри и других блестящих полузащитников сборной Испании.

Китеишвили уже немолодой игрок, ему 28 лет. Самый пик карьеры. На Евро-2024 он пропустил первые два матча Грузии с Турцией и Чехией, как объяснил Саньоль, по причине повреждения. С португальцами вышел в основе, отыграл полный матч и помог своей сборной одержать её первую победу в истории чемпионатов Европы. Центральный полузащитник выиграл четыре единоборства из восьми, совершил три отбора и заблокировал один удар соперника. Он стал третьим в составе грузин по количеству касаний мяча (47) и отдал один пас под удар.

В сборной Грузии Китеишвили – с 2017 года. На сегодняшний день сыграл 38 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач. Вероятно, самый памятный гол для Отара – Кипру в отборочном цикле Евро-2024. Классный, да ещё и победный. В начале второго тайма при счёте 0:0 полузащитник зарядил из-за штрафной низом и хорошо попал.

Кстати, в том матче Китеишвили играл под 10-м номером. Это о чём-то говорит, ведь «десятку» кому угодно не дадут. Более того, и в своей клубной команде он 10-й номер, а вот на Евро-2024 – почему-то 17-й.

Уроженец Рустави и воспитанник тбилисского «Динамо» до 22 лет играл в Грузии. В юности Китеишвили отправили в аренду в «Металлург» из Рустави, но потом он завоевал место в основе динамовцев. Выиграл один чемпионский титул, два Кубка страны и один Суперкубок. Летом 2018 года, пока в России шёл чемпионат мира, на который грузины не попали, тбилисский клуб оформлял трансфер Отара в «Штурм» из Граца. Австрийцы не пожалели на полузащитника € 760 тыс. С тех пор вот уже шесть лет Китеишвили выступает за «Штурм».

В этом сезоне у Китеишвили год чудес. «Штурм» в австрийской Бундеслиге удивил не меньше, чем сборная Грузии на Евро-2024. Команда из Граца прервала фантастическую серию «Ред Булл Зальцбурга», который становился чемпионом Австрии на протяжении 10 лет подряд. Если у нас люди устали от того, что «Зенит» шесть сезонов кряду берёт золото, то представляете, что чувствовали австрийские болельщики? «Ред Булл Зальцбург» настолько мощно доминировал в это десятилетие в местной Бундеслиге, что, казалось, его невозможно сбросить с трона. Тем не менее «Штурм» смог. Для клуба из Граца этот чемпионский титул стал всего лишь четвёртым за всю историю и первым — с 2011 года.

Китеишвили внёс свой скромный вклад в успех «Штурма». По итогам сезона его признали лучшим игроком Бундеслиги. В 25 матчах грузинский легионер забил девять мячей и отдал шесть голевых передач. Стал лучшим бомбардиром чемпиона Австрии, не будучи даже форвардом.

Безусловно, приятно получить награду, которую четырьмя годами ранее выигрывал Эрлинг Холанд. А потом ещё Патсон Дака (перешёл после завоевания приза в «Лестер» за € 30 млн) и нынешний игрок сборной Австрии Николас Зайвальд (его продали в «РБ Лейпциг» за € 20 млн).

Отар Китеишвили в составе «Штурма» Фото: Octavio Passos/Getty Images

В этом сезоне Китеишвили выиграл со «Штурмом» также Кубок Австрии. В финале команда из Граца победила венский «Рапид» – 2:1. Победный гол в концовке был забит с передачи грузинского полузащитника.

Главный тренер «Штурма» Кристиан Ильцер – действительно главный в карьере Китеишвили. Под его руководством он провёл больше всего матчей в профессиональной карьере и совершил наибольшее количество результативных действий. Кроме того, Ильцер верил в Отара даже тогда, когда тот проходил через трудный период из-за травм. В течение двух лет – с октября 2020 года по сентябрь 2022-го – Китеишвили пропустил 321 день. То есть почти 11 месяцев! Пять раз выбывал из строя, затем возвращался и снова вылетал с повреждением.

Когда в октябре 2022-го Китеишвили забил в компенсированное время победный гол «Фейеноорду» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы, счастливый Ильцер признался:

«Это был один из самых сильных эмоционально моментов, которые я переживал за всю свою карьеру. У него огромная решительность. И сегодня он вознаграждён за это».

Китеишвили сделал максимум возможного, чтобы как можно лучше подготовиться к Евро-2024 и отдать всё ради победы. По-другому он играть не умеет.

«Прежде всего я стараюсь читать игру, – рассказывал Отар о своих сильных качествах в интервью для Sky Sports. – Анализирую, как соперник контролирует мяч и как мы можем контролировать его. Я много работаю на поле и за его пределами – выкладываюсь на 100%. Это, наверное, моё главное качество. Я готов отдать всё своей команде и своей стране».

Китеишвили не забыл поражение со счётом 1:7 от Испании в отборочном цикле Евро-2024. По его словам, это было больно. Настал день для реванша?