Знали, что тренер Испании бодался с Россией в финале Евро? Вот где теперь те игроки

Многие из них вам прекрасно знакомы, некоторые – играют на ЧЕ-2024 и в РПЛ. А тогда им было по 18-19 лет.

Луис де ла Фуэнте — далеко не самое известное имя среди тренеров Евро-2024. Хоть он и возглавляет одного из фаворитов турнира. Пока что главные его достижения случились на юношеском и молодёжном уровнях, в том числе на чемпионате Европы 2015 года среди футболистов не старше 19 лет. Том самом, где в финале боролись Испания и Россия.

Эти же команды сошлись в одной группе, и юные россияне оказались сильнее — 3:1. Сложилась интересная ситуация — прямо как в группе E на Евро-2024. Россия, Испания, Нидерланды и Германия набрали по четыре очка. Но в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей шагнули первые две сборные.

В полуфинале испанцы разделались с Францией — 2:0, а Россия разгромила команду-хозяйку турнира Грецию — 4:0. Ну а в решающем матче сборная Испании взяла реванш — 2:0 и забрала титул. Вспоминаем, кто играл в финале, и рассказываем, как сложились судьбы тех героев. Кто-то вырос в звезду, а о ком-то давно забыли.

Сборная России

Антон Митрюшкин

Статистика на том Евро: 5 матчей, 6 пропущенных голов

Воспитанника «Спартака» считали чуть ли не новым Игорем Акинфеевым, и было за что: за два года до этого он не просто выиграл Евро U17, но и дважды затащил для сборной серию пенальти. А заодно заслуженно был признан игроком турнира. Настолько высоких ожиданий Митрюшкин не оправдал, тем не менее карьера у него получается достойная: поиграл за «Сьон» в Швейцарии и во Второй Бундеслиге за дрезденское «Динамо», вернулся в Россию и выиграл Первую лигу с «Химками». Недавно перешёл в «Локомотив», чтобы конкурировать с Ильёй Лантратовым.

Антон Митрюшкин на Евро U19 в 2015 году Фото: РИА Новости

Максим Рудаков

Статистика на том Евро: —

Вытеснить Митрюшкина из основы той сборной было нереально. Как и стать первым номером «Зенита». Зато у Рудакова несколько лет спустя получилось закрепиться в Финляндии. Он провёл суммарно 143 матча за ХИК и «Хонку», выигрывал чемпионат и Кубок лиги. Между финскими приключениями Максим посидел на лавке в «Ростове», а в феврале 2024 года стал игроком «Сочи», под конец сезона выцарапал место в старте и провёл пять матчей. Теперь, после вылета в Первую лигу, оставаться главным сочинским вратарём ему ещё проще.

Никита Чернов

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 забитых мяча

Один из немногих в той сборной, у кого получилось стать стабильным игроком РПЛ и примерить форму основной национальной команды. При этом два единственных матча за неё он провёл в том же 2015-м при Фабио Капелло, на тот момент не сыграв в Премьер-Лиге ни минуты. До 2019 года карьера Никиты не складывалась. Но череда аренд из ЦСКА привела к его продаже в «Крылья Советов», и там всё было прекрасно. Настолько, что его забрал «Спартак». А недавно он получил первый за девять лет вызов в сборную. Пусть и не сыграл с Беларусью.

Денис Якуба

Статистика на том Евро: 5 матчей

Защитник отыграл на Евро все матчи, однако дальнейшая карьера у него проходит не совсем гладко. Как и положено воспитаннику «Чертаново», Якуба играет в Самаре. Получается, правда, похуже, чем у многих чертановцев: Зиньковского, Глушенкова, Пиняева, Пруцева и других. Во многом причина в постоянных травмах: одна из таких в сезоне-2022/2023 вывела его из строя на целый год. Денис выступает за «Крылья» ещё со времён Первой лиги и, когда здоров, постоянно выходит в концовках.

Денис Якуба в сезоне-2023/2024 Фото: ФК «Крылья Советов»

Джамалдин Ходжаниязов

Статистика на том Евро: 3 матча, 1 красная карточка

Левый защитник с туркменскими корнями на 70-й минуте первой игры с Испанией схватил вторую жёлтую и отправился отдыхать. Россияне всё равно победили. В финале Ходжаниязов уже не удалялся, и результат получился противоположным. Возможно, на фарт стоило повторить. Джамал вышел за основу «Зенита» ещё в 2013 году и заслужил публичную похвалу от Лучано Спаллетти. Жаль, но дальше не пошло: за всё это время он заиграл только в датском «Орхусе», азербайджанском «Сумгаите» и «Акроне». Правда, тольяттинцы в следующем сезоне дебютируют в РПЛ без него: контракт продлевать не стали. Видимо, футболист останется в Первой лиге, только примерит форму уже другой команды.

Джамалдин Ходжаниязов и Никита Чернов на Евро U19 Фото: РИА Новости

Александр Лихачёв

Статистика на том Евро: 1 матч, 1 красная карточка

Россия начала тот турнир матчем с Голландией, на который Лихачёв вышел в основе. И удалился на 62-й минуте за две жёлтых. Голландцы победили с минимальным счётом, и все остальные игры Евро Александр посмотрел со стороны. Не стала топовой и его карьера. Защитник долго выступал за «Спартак-2», а потом как следует объездил родную страну: поиграл за «Тюмень», «Факел», пермскую «Звезду», костромской «Спартак» и летом 2023-го перебрался в ивановский «Текстильщик». Зато когда-то поборолся против Френки де Йонга.

Дмитрий Баринов

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 гола, 1 жёлтая карточка

Один из тех случаев, когда вместо текста можно оставить прочерк — карьера Баринова и так у всех на виду. Он отыграл тот Евро практически полностью — пропустил разве что финал матча с греками, когда уже был перевес в три мяча. А ещё именно Дмитрий сравнял счёт с испанцами на групповом этапе. Как раз в 2015-м опорник дебютировал в РПЛ. С тех пор у него в ней 168 матчей. За основную сборную получилось сыграть только в 2019-м. Тем не менее, как Чернов, он из неё не выпадал — только если мешали травмы.

Александр Головин

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 жёлтые карточки

С отрывом самый успешный футболист той команды. Да и вообще всей страны среди тех, кто всё ещё пинает мяч. Как и Митрюшкин, Головин также побеждал на Евро-2013 среди игроков не старше 17 лет. Как и Чернов, Александр впервые сыграл за главную сборную в 2015-м. На этом параллели заканчиваются, потому что речь о чемпионе России в составе ЦСКА, лучшем молодом игроке РПЛ-2015/2016, четвертьфиналисте ЧМ-2018, серебряном призёре Лиги 1 и человеке, который попал в её символическую команду сезона. Ну и главное — ценник в € 30 млн. Как в 2018-м, так и сейчас.

Александр Головин на ЧЕ U19 Фото: РИА Новости

Аяз Гулиев

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 жёлтые карточки

Незаменимый игрок той команды — его провожали с поля только в добавленное время. Аяз отыграл свыше 100 матчей в РПЛ: за родной «Спартак», а также «Анжи», «Ростов», «Арсенал» и «Химки». Последний сезон он тоже провёл в Премьер-Лиге, но уже азербайджанской — за «Сабах». И занял с ним третье место. Могла ли его карьера сложиться лучше? Безусловно. Стала ли она провальной? Точно нет. Хотя на фоне успехов Баринова и тем более Головина смотрится, конечно, не столь ярко. Всё-таки уезжать в чемпионат Азербайджана в 26 лет, если речь не про гегемонов из «Карабаха», — явно не предел мечтаний для одного из главных талантов поколения.

Аяз Гулиев на ЧЕ U19 Фото: РИА Новости

Игорь Безденежных

Статистика на том Евро: 4 матча, 1 гол

Полузащитник вскрыл ворота Германии и вывел сборную России вперёд. Удержать преимущество, увы, не удалось — 2:2. Но и с ничьей получилось выйти из группы. Игорь дебютировал в РПЛ ещё в 2015 году — за воспитавшую его «Уфу». Прорывным для него стал сезон-2016/2017 с 20 матчами в Премьер-Лиге. Казалось, переход в топ-команду неизбежен. Вместо этого он потерял место в составе, поиграл в аренде за «Чайку» и с лета 2021-го представляет «Кубань». С которой по итогам сезона отправился во Вторую лигу.

Сергей Макаров

Статистика на том Евро: 5 матчей

Макаров тоже среди триумфаторов Евро-2013 U17. Более того, именно он забил решающий пенальти итальянцам в финале. Два года спустя в команде постарше он тоже был заметной фигурой и одним их тех, кого предпочитали не менять. Сергей не пробился в основу «Локомотива» и принялся путешествовать: выступал в Беларуси за «Минск» и «Ислочь», на полгода съездил в кипрский «Анортосис» и не играл там. В России он представлял хабаровский СКА, «Ротор» и «Акрон». Как и Ходжаниязов, с тольяттинцами в РПЛ защитник не шагнул. Новый сезон он проведёт в «Алании».

Сергей Макаров на ЧЕ U19 Фото: РИА Новости

Ильмир Нурисов

Статистика на том Евро: 3 матча

Чертановский воспитанник трижды выходил на замену на групповом этапе. Его карьера среди игроков той команды сложилась хуже всех: «Кубань», «Витебск», «Нефтехимик», пензенский «Зенит» и не меняющийся с февраля 2023-го статус свободного агента. Матчи с юношескими командами Германии, Нидерландов и Испании, видимо, так и останутся максимумом для Нурисова.

Алексей Гасилин

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 гола

А вот про кого можно говорить наверняка, так это про завершившего карьеру Гасилина. И от этого очень грустно, потому что он подавал большие надежды: выиграл юношеский Евро U17, забив итальянцам, уже в 2013-м сыграл за основу «Зенита» (и символично заменил Александра Кержакова), забил на Евро U19 испанцам и грекам, после этого уехал в «Шальке». А дальше было планомерное падение, которое привело его к участию в Медиалиге и прощанию с футболом в 26 лет. Теперь Алексей работает экспертом на телевидении.

Алексей Гасилин Фото: РИА Новости

Георгий Мелкадзе

Статистика на том Евро: 5 матчей

История Мелкадзе в чём-то схожа с той, что произошла с Гулиевым: те же пять матчей на Евро, примерно то же количество матчей в РПЛ (123), также неудавшаяся карьера в воспитавшем его «Спартаке», те же переходы в не самые топовые команды Премьер-Лиги («Тосно», «Тамбов», «Ахмат», «Сочи») и тот же отъезд на историческую родину. Только в его случае это Грузия, а не Азербайджан. С января 2024 года Георгий выступает за «Колхети», отметившись четырьмя голами в 17 играх. Подобная статистика вряд ли заставит российские клубы во что бы то ни стало вернуть нападающего.

Рамиль Шейдаев

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 гола (1 — с пенальти)

Нападающий провёл 63 матча и забил 10 голов за взрослую сборную. Но есть нюанс — это сборная Азербайджана. Шейдаев, как и Гасилин, рано дебютировал за «Зенит» (в октябре 2014-го), перед этим удачно съездил на Евро U17 и считался будущим российского футбола. Не заиграв в РПЛ, Рамиль перебрался в «Трабзонспор» и сменил футбольное гражданство. Где он только ни выступал дальше: «Жилина», «Карабах», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Сабах». Прошлым летом вообще перешёл в таиландский «Бурирам». Однако надолго там не задержался и сменил его на «Коджаэлиспор» из турецкого аналога Первой лиги, где забил всего раз за 16 матчей. Скучной такую карьеру точно не назвать.

Рифат Жемалетдинов

Статистика на том Евро: 4 матча

Единственный добравшийся до главной сборной России атакующий игрок той команды. Впрочем, все девять матчей (и гол Кипру) пришлись на 2021 год, когда Рифат был в огромном порядке: 9+9 во всех турнирах. Жемалетдинов впервые сыграл за «Локомотив» в феврале 2016-то — против «Фенербахче» в Лиге Европы. С тех пор он стабильно выступает в РПЛ и накопил в ней 162 игры, оформив 24+24. Не только за «Локо», но и за «Рубин», куда убегал на пару лет. Скоро о его бесплатном переходе объявит ЦСКА, с которым футболист уже тренируется.

Александр Зуев

Статистика на том Евро: 4 матча

Второй случай, когда игрок той команды теперь представляет другую страну: с ноября 2023-го Зуев выступает за сборную Казахстана. Хотя он родился и начинал заниматься футболом как раз там, так что ничего удивительного. Дальше были переезд в Чертаново, победный Евро U17, уход в «Спартак» и последующая постоянная смена команд: «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», «Химки», снова «Крылья», сербский ИМТ. Задержаться надолго удалось только в Казани. В РПЛ у Зуева накопились солидные 168 матчей, а с начала 2024-го он выступает за «Арсенал» в Первой лиге.

Александр Зуев на ЧЕ U19 Фото: РИА Новости

Василий Черов

Статистика на том Евро: 1 матч

Черов практически не засветился на Евро, лишь раз выйдя на замену в матче с греками при счёте 3:0. Не пригодился он и родному «Краснодару», играя исключительно за второй состав. «Химки», «Афипс», майкопская «Дружба», «Черноморец», «Кубань». Карьера Черова шла по наклонной, пока его в январе 2021-го не подобрал «Факел». В Воронеже Василий стал по-настоящему своим: как постоянно играл в Первой лиге, так то же самое делает второй сезон подряд и в РПЛ.

Главный тренер Дмитрий Хомуха

Главный творец обоих успешных заходов на юношеских Евро — и в 2013-м (U17), и в 2015-м (U19). Тренер ещё раз перешёл на новый уровень, однако повторить сказку с командой U21 уже не получилось. Дмитрий Иванович ненадолго уходил в «Ригу», вновь работал с юношескими сборными России разных возрастов, пробовал себя во Второй лиге с «Калугой» и в Первой с «Шинником» — получилось не слишком удачно. С ноября 2023-го находится без работы. А за год до этого он дал большое интервью «Чемпионату» и рассказал, как на него жаловались президенту РФС.

Дмитрий Хомуха и игроки сборной России Фото: РИА Новости

Сборная Испании

Антонио Сивера

Статистика на том Евро: 5 матчей, 4 пропущенных гола (1 — с пенальти)

Именно Сивера был главным испанским вратарём на Евро, хотя его конкурент впоследствии добился гораздо большего. Но о нём ниже. Антонио трижды отыграл насухо, а три из четырёх пропущенных мячей ему прилетели от россиян. Жаль, что не в финале. На взрослом же уровне он заиграл только в позапрошлом сезоне, когда наконец-то стал основным в «Алавесе» после падения клуба в Сегунду. Когда баски вернулись в Ли Лигу, Сивера остался в основе. И пропустил всего 38 мячей в 34 матчах.

Унай Симон

Статистика на том Евро: —

Да, баскский талант плотно сидел за Сиверой в юношеской сборной, а теперь основной в главной команде. Впрочем, раз Испания забрала кубок, значит, тренерский штаб правильно расставил приоритеты. Сейчас у Симона уже 42 матча за взрослую сборную — дебют состоялся в ноябре 2020-го. А вечером почти гарантированно их станет 43. Если испанцы пройдут далеко на Евро, кто-нибудь из грандов наверняка занесёт «Атлетику» за Уная приличную сумму. Для перехода на новый уровень он давно созрел.

Унай Симон на Евро-2024 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Хесус Вальехо

Статистика на том Евро: 5 матчей

Защитник «Сарагосы» провёл весь турнир от звонка до звонка, после чего его сразу же забрал на вырост «Реал» — и отдал обратно. С тех пор количество аренд выросло до шести: в «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и несколько раз в «Гранаду». Несмотря на большой потенциал, вырасти в топа у Хесуса не получилось. Вероятно, в том числе поэтому в 2024 году он отыграл только 10 минут и лечится от затяжной депрессии. А ведь в Мадриде дефицит центральных защитников. Очень жаль. Кстати, в 2019-м Вальехо побеждал и на Евро U21.

Аарон Кариколь

Статистика на том Евро: 5 матчей, 1 жёлтая карточка

Незаменим был и Аарон: в его активе также по золоту на Евро U19 и U21. А перспектив было даже больше, чем у Вальехо: в 2017-м его, как и Усмана Дембеле с Килианом Мбаппе (а ещё как Тимура Жамалетдинова и Даниила Уткина), номинировали на премию Golden Boy. Ходили слухи о скором переезде Кариколя в один из манчестерских или мадридских грандов. Тем не менее «Эспаньол» он сменил на «Майнц», и там его стоимость выросла до € 20 млн. И всё же в звезду защитник не вырос: находится в ротации «Дженоа» и подешевел в четыре раза.

Хорхе Мере

Статистика на том Евро: 5 матчей

Мере ехал на тот чемпионат Европы, уже являясь основным футболистом хихонского «Спортинга» в Сегунде. А следующие два года провёл за него в Ла Лиге. Однако продолжение карьеры он выбрал неправильное: в течение нескольких лет метался из Первой Бундеслиги во Вторую и обратно с «Кёльном», а затем вообще переехал в Мексику. Из «Америки» Хорхе уже два года подряд уезжает в «Кадис» и проводит за сезон по 10 матчей. Сейчас у него травма «крестов» и больничный до января. И да, у Мере тоже в копилке Евро U19 и U21. Ещё один не оправдавший больших надежд золотой мальчик.

Феде

Статистика на том Евро: 4 матча, 1 жёлтая карточка

Феде тоже мучится от разрыва «крестов» и в последнем розыгрыше Ла Лиги провёл только 155 минут. Он уже вот-вот выздоровеет. Проблема в том, что его «Кадис» вылетел и набирать форму придётся в Сегунде. Но полузащитнику не привыкать играть там. Чисто для сравнения: у него 164 матча в испанской ФНЛ против 98 в Примере. Ранее Феде представлял «Расинг», «Севилью Б», «Гранаду» и «Вальядолид». В общем, звёзд с неба не хватает, но и до футбольного подземелья не скатывается.

Антонио Марин

Статистика на том Евро: 2 матча, 1 жёлтая карточка

Чтобы найти в поисковике информацию об этом игроке, нужно вбить «Антонио Марин Испания». Потому что известнее его даже оценённый в € 800 тысяч хорват. Испанец же на том Евро выходил исключительно против России: на 90 минут в группе и на 10 — в финале. Антонио к 27 годам не смог заиграть даже на уровне Сегунды и сейчас выступает за «Линарес», вылетев с ним из третьего по силе дивизиона Испании.

Хосе Карлос

Статистика на том Евро: —

Единственный из полевых игроков, кто весь турнир наблюдал за триумфом партнёров со скамейки. В отличие от Симона, его это не привело к топ-карьере. Защитник поиграл в Сегунде за «Луго» и «Алькарон», с лета 2022-го носил форму «Сан-Фернандо» из третьего по силе дивизиона. А теперь не пригодился даже ему, причём после вылета, и через пару дней станет свободным агентом. Так что не только российские футболисты порой останавливаются в футбольном развитии.

Марко Асенсио

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 гола

Если все защитники той сборной мало чего достигли, то вот полузащитники практически всем ростером выросли монстрами. Собственно, ничего удивительного, это же Испания. У Асенсио вот 286 матчей за «Реал», а это 43-й результат в истории клуба. Все его титулы устанешь перечислять, и новые он начал штамповать в «ПСЖ». Перед юношеским чемпионатом Европы, к слову, Марко как следует прокачал в «Мальорке» Валерий Карпин. Вероятно, отсюда и его бешеный прогресс. Но на Евро-2024 Асенсио уже не взяли, там хватает новых героев.

Марко Асенсио на Евро U19 Фото: РИА Новости

Родри

Статистика на том Евро: 5 матчей

Стоит ли в такой теме писать что-то про игрока «Манчестер Сити» и самого дорогого опорника в мире (наравне с Декланом Райсом), который оценён в € 120 млн? Вряд ли.

Родри на Евро U19 Фото: РИА Новости

Микель Мерино

Статистика на том Евро: 5 матчей, 1 гол, 1 жёлтая карточка

Одноклубник Арсена Захаряна по «Реалу Сосьедад» также широко известен. На топ-уровне в Басконии Мерино выступает вот уже шесть лет, а до этого пробовал себя в «Ньюкасле» (чуть более удачно) и дортмундской «Боруссии» (чуть менее). Да и перед юношеским Евро уже был основным в «Осасуне» из Сегунды. На тот турнир он ехал готовым для взрослого уровня игроком и забил там Германии. А сейчас, судя по слухам в СМИ, за него устроили настоящую бойню «Арсенал» и «Барселона». Микель определится с будущим после чемпионата Европы.

Микель Мерино на Евро U19 Фото: РИА Новости

Дани Себальос

Статистика на том Евро: 5 матчей, 1 жёлтая карточка

Человек-ротация в «Реале» после завершения карьеры Тони Крооса, видимо, продолжит оставаться талисманом клуба и тем, кто готов в любой момент подменить кого-нибудь из основы. Прямо как в 2017-м, когда он только перебрался туда. Но кто сказал, что это плохо? Предложи такую роль любому российскому игроку, и он пешком пойдёт до Мадрида. Ещё были пара самоотверженных лет в «Арсенале» и свыше 100 матчей за «Бетис». И золото Евро U21, как и у Вальехо. О такой карьере будет не стыдно рассказать внукам, а ведь Дани только 27 лет. Многое ещё впереди.

Дани Себальос на Евро U19 Фото: РИА Новости

Альфонсо Педраса

Статистика на том Евро: 5 матчей, 1 красная карточка

Удаление Педрасы мало что значило, так как случилось на 89-й минуте разгромного матча с Германией (3:0). Альфонсо стал легендой «Вильярреала» и провёл за «подлодку» 188 матчей. Поиграл и за «Лидс» в Чемпионшипе, и за «Бетис» с «Алавесом» в Ла Лиге. Весьма добротная карьера, главным моментом которой стал победный финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Помните же ту бесконечную серию пенальти с 22 ударами?

Папе Шейк

Статистика на том Евро: 4 матча

Сенегалец по происхождению запустил карьеру в Испании и взял местное футбольное гражданство. Временно, потому что в 2020-м сыграл за взрослую сборную Сенегала. Но не закрепился даже там, поскольку оказался не нужен и далеко не самым сильным командам: пробовал себя не только в «Сельте», «Лионе» и «Дижоне», но и в греческом «Арисе» со словацким ДАК 1904. Теперь вот стал безработным. Кто рискнёт и приютит Шейка теперь?

Борха Майораль

Статистика на том Евро: 5 матчей, 3 гола (1 — с пенальти)

Лучший бомбардир турнира и палач сборной России: забил Германии, а потом отгрузил Митрюшкину по голу в каждом матче. Новым Раулем абы кого не назовут, и Борха это доказывал. Его 15 мячей в юношеской ЛЧ до сих пор остаются рекордными. Была и победа на Евро U21. Надолго удержать подобный статус не получилось, но и планка такая по силам единицам. Майораль выигрывал Лигу конференций и становился лучшим голеадором Лиги Европы с «Ромой», набрал уйму трофеев в родном «Реале». Плюс накидал за «Хетафе» солидные 32 гола в 87 матчах. Отличное резюме.

Борха Майораль и Александр Зуев на Евро U19 Фото: РИА Новости

Карлос Фернандес

Статистика на том Евро: 5 матчей

Ещё один одноклубник Захаряна, но куда менее успешный. Его пять матчей на Евро U19 были чисто символическими и уместились в 20 минут. Фернандес до сих пор исполняет подобную роль и на клубном уровне: в «Сосьедаде» он вечный запасной. В «Севилье» было так же, а вот в Сегунде за «Депортиво» и в Ла Лиге за «Гранаду» практики хватало. Итог — по 10 голов. Видимо, ради неё нужно снова перейти в команду попроще.

Матиас Лейва

Статистика на том Евро: 5 матчей, 2 гола, 1 жёлтая карточка

Лейве предрекали отличное будущее. Он хоть и был джокером той команды, всё время выходя на замену, но забил Германии и в финале России. А с 2022 года представляет «Шлёнск» в чемпионате Польши. Комментарии излишни. И ведь шансов вырасти в звезду у Матиаса хватало: их давали «Вильярреал», «Бетис», «Барселона Б» и «Олимпиакос». Ещё на пути нападающего были «Тенерифе», «Депортиво» и «Овьедо». Да и в Экстраклассе у него голов не так много: 12 в 62 матчах. Вряд ли он представлял таким своё будущее.

Давид Конча

Статистика на том Евро: 1 матч

На Евро U19 у Давида 75 минут на групповом этапе против россиян. Матч получился неудачным, и тренерский штаб окончательно усадил его в запас. Зато Конча уже тогда был основным в «Расинге» из Сантандера и получал достаточно практики в Сегунде. Спустя девять лет он выступает уровнем ниже, а ранее стал своим во многих испанских командах плюс шведском «Хаммарбю» и японской «Осаке». Ну, хотя бы был в одной команде с Родри, Мерино и Асенсио.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте

Тренерский путь де ла Фуэнте чем-то напоминает хомухинский: тоже поработал в юношеских и молодёжной сборных страны и был успешен. Вот только ему, в отличие от российского коллеги, доверили и главную команду. Как позже выяснилось, заслуженно. При нём она показывает зрелищную игру и в ранге одного из главных фаворитов мчит к победе на Евро-2024. Сегодня её проверит сенсационная Грузия.

Сборная Испании и её тренерский штаб на Евро U19 Фото: РИА Новости

Кто ещё из будущих звёзд играл на том Евро: Ксавер Шлагер (Австрия), Жонатан Та, Тило Керер, Лерой Зане и Тимо Вернер (все — Германия), Константинос Цимикас (Греция), Френки де Йонг (Нидерланды), Александр Зинченко и Виктор Цыганков (оба — Украина), Абду Диалло, Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Серу Гирасси, Мусса Дембеле, Маркус Тюрам (все — Франция).