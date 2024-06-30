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Евро-2024: сетка плей-офф – кто с кем сыграет в четвертьфинале, кто будет играть со Швейцарией и Германией, расписание, календарь

Есть первые участники четвертьфиналов Евро! Кому с соперником повезло больше?
Максим Пахомов
С кем сыграют Германия и Швейцария
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Германия и Швейцария узнают своих соперников уже завтра.

Наконец-то на Евро закончился перерыв и стартовал плей-офф! В субботу, 29 июня, состоялись два матча: Италия сыграла со Швейцарией, а Германия – с Данией. Без сенсаций не обошлось: итальянцы, которые приехали в Германии в статусе действующих чемпионов Европы, вылетели. Сборная Швейцарии спокойно разобралась с командой Спаллетти и шагнула в четвертьфинал.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Матч Германии и Дании продлился дольше обычного. Всё из-за сильнейшей грозы в Дортмунде – в небе сверкали молнии, а ливень превратился в град. По новым рекомендациям УЕФА, в таких условиях команды надо уводить с поля – что и сделал судья Майкл Оливер в первом тайме. А в тайме втором – драма у Дании. Йоаким Андерсен сначала забил Германии, но гол отменили из-за крохотного офсайда, буквально же в следующей атаке немцев мяч попал ему в руку – пенальти. После Джамал Мусиала забил второй гол – и результат был сделан.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

С кем Швейцария и Германия сыграют в четвертьфиналах?

Точно не между собой – сборные находятся в двух разных частях сетки, так что если и встретятся – то только в финале. Германия в 1/4 финала сыграет с победителем пары Испания – Грузия. Ну а Швейцарии мешать выйти в полуфинал будет либо Англия, либо Словакия.

Сетка плей-офф Евро

Сетка плей-офф Евро

Перед плей-офф многие заранее ждали крутых четвертьфиналов. Как минимум в одной части сетки – как раз где Германия. Сегодня мы стали на шаг ближе к 1/4 финала между Германией и Испанией. А состоится ли он – узнаем уже завтра. Также завтра мы узнаем и соперника сборной Швейцарии.

Расписание плей-офф Евро

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Фото
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