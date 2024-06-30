Есть первые участники четвертьфиналов Евро! Кому с соперником повезло больше?

Наконец-то на Евро закончился перерыв и стартовал плей-офф! В субботу, 29 июня, состоялись два матча: Италия сыграла со Швейцарией, а Германия – с Данией. Без сенсаций не обошлось: итальянцы, которые приехали в Германии в статусе действующих чемпионов Европы, вылетели. Сборная Швейцарии спокойно разобралась с командой Спаллетти и шагнула в четвертьфинал.

Матч Германии и Дании продлился дольше обычного. Всё из-за сильнейшей грозы в Дортмунде – в небе сверкали молнии, а ливень превратился в град. По новым рекомендациям УЕФА, в таких условиях команды надо уводить с поля – что и сделал судья Майкл Оливер в первом тайме. А в тайме втором – драма у Дании. Йоаким Андерсен сначала забил Германии, но гол отменили из-за крохотного офсайда, буквально же в следующей атаке немцев мяч попал ему в руку – пенальти. После Джамал Мусиала забил второй гол – и результат был сделан.

С кем Швейцария и Германия сыграют в четвертьфиналах?

Точно не между собой – сборные находятся в двух разных частях сетки, так что если и встретятся – то только в финале. Германия в 1/4 финала сыграет с победителем пары Испания – Грузия. Ну а Швейцарии мешать выйти в полуфинал будет либо Англия, либо Словакия.

Сетка плей-офф Евро

Перед плей-офф многие заранее ждали крутых четвертьфиналов. Как минимум в одной части сетки – как раз где Германия. Сегодня мы стали на шаг ближе к 1/4 финала между Германией и Испанией. А состоится ли он – узнаем уже завтра. Также завтра мы узнаем и соперника сборной Швейцарии.

Расписание плей-офф Евро