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Германия — Дания. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Евро-2024, Германия — Дания, матч приостановили из-за грозы и сильного дождя, подробности, фото, рекомендации УЕФА

Редчайшее событие на Евро! Матч Германии прервали из-за новых рекомендаций судьям
Никита Паглазов
Матч Германия — Дания приостановили из-за грозы
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Мы получили красивые фото грозы, а болельщики купались в потоках воды.

Первые полчаса 1/8 финала Евро в Дортмунде между Германией и Данией вышли яркими. Немцы активно шли вперёд, а судья Майкл Оливер отменил гол Нико Шлоттербека из-за фола. Но главным событием тайма стали… дождь и град.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
2-й тайм
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

На 35-й минуте матча Оливер остановил игру. В небе над Дортмундом сверкали молнии, начался сильнейший ливень. А на официальном сайте УЕФА тут же появилось сообщение: «Из-за неблагоприятных погодных условий в Дортмунде (гроза и сильный дождь) решено приостановить матч 1/8 финала Евро-2024 между Германией и Данией. УЕФА сделает объявление о возобновлении игры в ближайшее время».

Футболисты сборных Германии и Дании покинули поле и отправились в раздевалки. Всё дело в новых рекомендациях УЕФА, по которым судьям следует увести команды в подтрибунку в случае появления молний.

Но трансляция продолжилась. Операторы показывали болельщиков, на которых обрушился град. Зрителям на трибунах повыше повезло, а вот те, кто оказался ниже, попали под дождь. Пришлось срочно укрываться в подтрибунном помещении либо подниматься по ярусам. А по бокам с крыши стадиона буквально лил водопад: всё это напомнило проблемы на манчестерском «Олд Траффорд», где есть проблемы с водоотведением.

Интересно, что в последний раз матч чемпионата Европы останавливали из-за погоды в 2012 году. Тогда Украина и Франция играли в Донецке. Но встреча в итоге возобновилась и закончилась в тот же день. В Дортмунде команды вернулись на поле спустя 20 минут. Германия и Дания провели небольшую разминку, после чего игра возобновилась.

Следим за матчем тут:
Немцы выносят очередного соперника на Евро! Но перед этим Дании крупно не повезло. LIVE
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Немцы выносят очередного соперника на Евро! Но перед этим Дании крупно не повезло. LIVE
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Новости. Футбол
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