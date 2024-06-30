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Германия — Дания, Евро-2024, судья отменил гол защитника Йоакима Андерсена и через минуту назначил пенальти из-за его фола

Худшая минута в карьере защитника сборной Дании
Никита Паглазов
Худшая минута в карьере защитника Дании
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Гол Андерсена отменили из-за микроскопического офсайда, а потом он «привёз» пенальти. Эффект бабочки в действии на Евро-2024!

Матч Германии и Дании на Евро-2024 дарит невероятные сюжеты. Сначала игру остановили из-за грозы и ливня. А потом защитник датчан Йоаким Андерсен выдал эпизод в стиле «если вы думаете, что ваш день плохой, то вспомните об этом человеке».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

На 48-й минуте Дания открыла счёт, буквально затолкав мяч в ворота Мануэля Нойера. Автором гола стал центральный защитник Йоаким Андерсен. Он воспользовался отскоком и пробил в нижний угол. Датчане пережили весь спектр эмоций: сначала отпраздновали забитый мяч…

… а затем кайф обломал судья Майкл Оливер. Он получил информацию от VAR, отправился к монитору, после чего отменил гол. Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни оказался в офсайде. Вернее, туда забралась половина его ступни. Обидно, досадно, но справедливо. Андерсен, кстати, мог записать на свой счёт первый гол за сборную Дании.

Обидный офсайд у Томаса Дилейни

Обидный офсайд у Томаса Дилейни

Фото: Кадр трансляции

А уже через минуту Йоаким пережил второе разочарование. Мяч попал в руку защитнику датчан в штрафной после подачи Давида Раума. Оливер снова отправился к монитору, увидел игру рукой и назначил 11-метровый.

Кай Хаверц реализовал пенальти и вывел Германию вперёд. А Йоаким Андерсен вместо героя Дании стал антигероем всего за минуту. И это, пожалуй, худшая минута в его карьере, ведь она случилась в сборной, да ещё и на большом турнире.

Кай Хаверц празднует гол, а Йоаким Андерсен грустит

Кай Хаверц празднует гол, а Йоаким Андерсен грустит

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Что тут скажешь? Это футбол.

Ещё одно событие, из-за которого мы запомним матч Германии и Дании:
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Редчайшее событие на Евро! Матч Германии прервали из-за новых рекомендаций судьям
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