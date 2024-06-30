Германия обломала новую сказку Дании на Евро. Слишком много событий для одного матча!

Сборная Германии – второй четвертьфиналист Евро-2024. Хозяева всухую выиграли в 1/8 финала у датчан. В этом матче случилось уникальное событие.

У сборной Германии во встрече с датчанами мог смениться весь центр обороны. Жонатан Та заработал дисквалификацию, а Антонио Рюдигер получил травму. Тем не менее защитника «Реала» поставили на ноги, и он составил пару с Нико Шлоттербеком. Неожиданным ходом от Юлиана Нагельсмана стал перевод в запас Флориана Вирца. Талант из «Байера» уступил место в основе Лерою Зане.

Сборная Германии начала матч очень мощно – играла интенсивно, быстро и разнообразно. Датчане пытались вязать немцев в центре, как сербов в 3-м туре (те нанесли всего один удар в створ, хотя должны были побеждать), но первые полтайма не выдерживали скоростей хозяев. Команда Нагельсмана заработала серию угловых и после каждого корнера выигрывала первое касание. Кроос здорово подавал, а команда Каспера Юльманна проигрывала воздух, несмотря на то что её не назовёшь низкорослой. Уже на четвёртой минуте забил Шлоттербек, однако гол сборной Германии отменили из-за фола Йозуа Киммиха, который заблокировал своего оппонента с нарушением правил.

Пережив тяжёлые 20 минут, сборная Дания сумела воспользоваться тем, что немцы, следуя аритмии игры, взяли паузу. Команда Юльманна выдала хороший отрезок с контролем мяча, отдышалась и стала доходить до штрафной соперника. Первый момент у датчан получил Кристиан Эриксен, показавший чудо-приём мяча после заброса из глубины. Но его удар заблокировал сыгравший не менее прекрасно в том эпизоде Рюдигер. Потом Кристиан исполнял опасный штрафной метров с 20 – попал в стенку.

А на 35-й минуте судья Майкл Оливер внезапно остановил встречу. Причиной стали погодные условия – пошёл сильный дождь, в небе загремело, сверкали молнии. Чтобы не рисковать здоровьем футболистов, английский рефери увёл команды в подтрибунное помещение. Уникальный случай для чемпионатов Европы. Почти полчаса сборные Германии и Дании, а вместе с ними и промокшие болельщики ждали возобновления игры. С крыши дортмундского стадиона вода местами стекала водопадом.

После незапланированного перерыва немцы снова навалились на ворота датчан. Скандинавы дольше втягивались в игру. Супершанс для Кая Хаверца создал кроссом Давид Раум – тот из убойной позиции пробил головой прямо в Каспера Шмейхеля. Повезло команде Юльманна. После 45 минут перевес сборной Германии по ударам в створ был 5:0. Тем не менее лучший момент в первом тайме уже в компенсированное время создала Дания. Мануэль Нойер спас хозяев от гола после выхода Расмуса Хойлунда один на один, вылетев из ворот и не дав себя перебросить. Хорош старина Мануэль.

Германия – Дания Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Второй тайм тоже стартовал с незасчитанного гола. Теперь уже датчане бодро начали и забили после стандарта. Выигранный подбор и удачный рикошет от Роберта Андриха, казалось, подарили защитнику Йоакиму Андерсену первый забитый за сборную Дании мяч. Но дальше произошло что-то невероятное – за какую-то минуту Йоаким пережил весь спектр эмоций! От триумфа до трагедии. Его гол отменили из-за офсайда у партнёра, а в следующей атаке немцев Андерсен сыграл рукой в своей штрафной. Оливер при помощи системы VAR назначил пенальти. Хаверц безупречно реализовал 11-метровый, отправив мяч под самую штангу.

Проигрывая, сборная Дании раскрылась, и немцы получили свободное пространство для контрвыпадов. Нагельсман выпустил классического форварда Никласа Фюллькруга в пару к Хаверцу. Сборная Германии организовала два выхода один на один за несколько минут. Если Хаверц простил датчан, то Джамал Мусиала – нет. Шлоттербек выполнил заброс со своей половины поля, голкипер Шмейхель сделал несколько шагов вперёд, однако потом понял, что не успевает, и попятился назад. Бедолаге Андерсену не хватило скорости, поэтому никто не помешал Мусиале добраться до мяча и хладнокровно реализовать момент.

Для Мусиалы это третий гол на Евро-2024 – хавбек «Баварии» догнал в списке лучших бомбардиров Жоржа Микаутадзе. Большое достижение, хотя в целом матч с Данией был не самым успешным для Джамала. До этого он только однажды и неточно пробил, пасов под удар не отдавал, совершил лишь две успешные обводки за семь попыток.

Юлиан Нагельсман Фото: Clive Mason/Getty Images

Сборная Германии победила со счётом 2:0, не использовав ещё несколько шансов в концовке, тем не менее её игру без мяча трудно назвать идеальной. Один только Хойлунд совершил семь касаний в штрафной немцев и нанёс четыре удара (из 11 командных). Но где-то сборной Дании недоставало точности, а в других эпизодах здорово действовали Нойер или, например, Рюдигер. У Антонио по два отбора и перехвата, по четыре выноса и заблокированных удара. Так сыграть на фоне травмы – топ-класс!