Две сборные в 1/4 финала и новая маска Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

Какой же крутой день нам подарил Евро-2024! На турнире в Германии стартовала 1/8 финала. В деле оказались действующий чемпион — Италия, а также команда-хозяйка турнира — Германия. Чем же запомнится нам 29 июня?

Италия провела бездарный матч со Швейцарией. Действующий чемпион отправился домой

Сборная Италии с трудом попала в плей-офф Евро. Если бы не гол Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте матча 3-го тура с Хорватией (1:1), итальянцы поехали бы домой уже после группового этапа. Но команда Лучано Спаллетти заняла второе место и попала в 1/8 финала на Швейцарию. Швейцарцы выдали крутой групповой этап: победили Венгрию (3:1) и сыграли вничью с Шотландией и Германией (оба раза 1:1). В плей-офф команда Мурата Якина также вышла со второго места. Хотя могла стать первой, если бы не упустила победу над немцами.

До матча совсем небольшим фаворитом у букмекеров считалась Италия. Но футбольные эксперты сходились во мнении, что больше шансов пройти дальше у Швейцарии. Итальянцы выглядели откровенно слабо в матчах с Испанией и Хорватией, а Лучано Спаллетти не мог нащупать оптимальное сочетание игроков. Удивил тренер и составом на матч со Швейцарией. В старте вышли несколько футболистов запаса: Стефан Эль-Шаарави, Николо Фаджоли, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини (заменил дисквалифицированного Риккардо Калафьори).

Эксперимент провалился. Италия провела слабый матч, за 90 минут нанеся всего один удар в створ. А самый опасный момент для итальянцев создал защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер. Он почти срезал мяч в свои ворота — обошлось, к счастью для швейцарцев. Что-то пытался создавать Федерико Кьеза, но его стремления не поддерживали партнёры.

Футболисты сборной Швейцарии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А вот швейцарцы приятно удивили. Команда Мурата Якина не показала чего-то невероятного. Матча на своём уровне хватило, чтобы без проблем разобраться с Италией. Швейцария классно шла в высокий прессинг, комбинировала (первый гол — результат розыгрыша), а защита справлялась с итальянскими атаками. Уверенная пятёрка за 1/8 финала для игроков и Якина.

«Я несу ответственность за то, что произошло — я выбирал команду. Это часть процесса, в котором я знакомлюсь с игроками. Я недоволен тем, как мы сыграли сегодня. У всех других тренеров было по 20 матчей за плечами до этого Евро, у меня — всего 10. И мы постоянно находились под огнём: «Ты должен выиграть, ты должен выиграть». Возможно, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы лучше её настроить. У нас также были травмированы несколько игроков, на которых я рассчитывал», — грустил Спаллетти после матча.

Мурат Якин главный тренер сборной Швейцарии «Мы выиграли очень важный матч, и это главное. А что будет завтра — это уже другой вопрос. Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали на каждом участке поля и забивали голы в нужное время. Я не заглядываю вперёд. Важно найти время, чтобы насладиться результатом, которого мы достигли».



В четвертьфинале сборной Швейцарии предстоит сыграть с победителем пары Англия — Словакия. Ждём, что придумает Якин против Гарета Саутгейта?

Матч Германии и Дании остановила гроза. Но она не помешала хозяевам выйти в четвертьфинал

Сборная Германии провела крутой групповой этап. Хозяева Евро разнесли Шотландию (5:1), не испытали проблем с Венгрией (2:0) и спаслись со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцам предстоял матч с Данией, которая выбралась в плей-офф из самой скучной группы. Датчане скатали три ничьих: со Словенией, Англией (оба матча — по 1:1) и Сербией (0:0). Этого хватило для второго места.

Но судьба вернула Дании и её болельщикам должок в плане эпичности. В игре с Германией на поле происходили невероятные вещи. В середине первого тайма судья Майкл Оливер на 20+ минут остановил встречу из-за грозы.

А в начале второго тайма Йоаким Андерсен забил мяч в ворота Германии. Но арбитр после просмотра VAR отменил гол. А через минуту всё тот же Андерсен сыграл рукой в своей штрафной. Снова Оливер, снова VAR — и пенальти. В одно мгновение Йоаким превратился из героя в антигероя.

Кай Хаверц уверенно реализовал 11-метровый и вывел Германию вперёд. Немцы в целом заслужили этот гол: в первом тайме команда выглядела круче и упустила несколько неплохих моментов. А Оливер не засчитал мяч Нико Шлоттербека из-за фола.

Кай Хаверц Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На 68-й минуте немцы удвоили преимущество: Джамал Мусиала принял передачу от того же Шлоттербека, после чего классно пробил в нижний угол. 2:0 — всё стало ясно. Довести дело до победы не составило труда. Никлас Фюллькруг даже вышел и забил третий мяч немцев. Правда, и его отменили из-за офсайда (всего Оливер не засчитал три гола). Германия вышла в четвертьфинал Евро. Впереди встреча с победителем пары Испания — Грузия.

Мбаппе сменил маску

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура Евро с Австрией. Из-за этого ему пришлось пропустить встречу с Нидерландами. А на 3-й тур с Польшей Килиан появился в специальной маске. Тренер французов Дидье Дешам после матча рассказал: «Мбаппе потеет, пот попадает ему в глаза, и ему нужно было их протирать».

Поэтому перед встречей 1/8 финала с Бельгией Килиан пошёл на смену маски — об этом сообщил RMC Sport. Он появился в обновлённой амуниции на предматчевой тренировке в воскресенье. Отмечается, что новая маска плотнее, чем предыдущая. В прошлой Мбаппе забил один мяч Польше и не реализовал кучу моментов. Принесёт ли удачу новая?