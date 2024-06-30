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Расписание спортивных матчей 1 июля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Кубок Америки, старт Уимблдона и Евро-2024
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 июля 2024 года
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Открываем спортивный июль: Ямайка — Венесуэла, Мексика — Эквадор, Франция — Бельгия, Португалия — Словения и поединок Медведева в теннисе!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Ямайка — Венесуэла, Кубок Америки — 2024, группа B. 3-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли Венесуэла первое место в группе?

Ямайка уже точно пролетает мимо плей-офф Кубка Америки. Даже если победит в заключительном туре, она не поднимется выше третьего места. Почему? Мексика и Эквадор встретятся друг с другом, и кто-то из них точно наберёт очки. У второй команды квартета будет как минимум четыре очка, а Ямайка не наберёт больше трёх. А вот Венесуэла уже гарантировала себе место в четвертьфинале Кубка Америки. Правда, пока непонятно, с какого места она туда выйдет. Если команда не проиграет в 3-м туре, то точно останется на первой строчке. В противном случае, возможно, придётся считать разницу мячей.

Экс-нападающий РПЛ хорошо проявил себя в предыдущем матче сборной Венесуэлы:
Гол Рондона принёс Венесуэле победу над Мексикой в матче Кубка Америки — 2024

⚽️ 3:00: Мексика — Эквадор, Кубок Америки — 2024, группа B. 3-й тур

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пролетит мимо плей-офф Кубка Америки?

Этот матч можно назвать своеобразной игрой 1/8 финала Кубка Америки. И Мексика, и Эквадор набрали по три очка по итогам двух туров. Победитель предстоящего матча гарантированно попадёт в четвертьфинал. Правда, Эквадору достаточно не проиграть, ведь в случае ничьей он опередит соперника по разнице мячей. Встречи с участием сборной Мексики пока получаются «низовыми». Сначала она одолела Ямайку (1:0), а потом уступила Венесуэле (0:1). Во 2-м туре мексиканцы могли уйти от поражения, но не реализовали пенальти в концовке. Эквадор в первом матче проиграл Венесуэле (1:2), проведя бо́льшую часть встречи вдесятером. А через несколько дней справился с Ямайкой — 3:1.

Главные события 2-го тура Кубка Америки:
Первые сборные плей-офф, сенсация Панамы и новый герой Бразилии. Главное о 2-м туре Копы
Первые сборные плей-офф, сенсация Панамы и новый герой Бразилии. Главное о 2-м туре Копы

🎾 15:00*: Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: каким получится старт Медведева на Уимблдоне?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает Уимблдон матчем с 86-й ракеткой мира — американцем Александром Ковачевичем. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель встретится во втором круге с кем-то из пары Александр Мюллер — Юго Гастон.

Подробности смотрите в теннисном расписании игрового дня:
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются на Уимблдоне-2024
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются на Уимблдоне-2024

⚽️ 19:00: Франция — Бельгия, ЧЕ-2024, 1/8 финала

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: порадуют ли команды результативной игрой?

Восемь лет назад французы остановились в шаге от победы на домашнем чемпионате Европы. А в 2021-м команда Дидье Дешама вылетела после первого раунда плей-офф. Как будет на этот раз? Игру французов на групповой стадии нельзя назвать яркой и искромётной. Два забитых мяча (автогол Австрии и реализованный пенальти Мбаппе) и один пропущенный (с пенальти). Преобразится ли игра Франции в плей-офф? Бельгийцы не без проблем прошли групповой этап. Любопытно, что у них такое же соотношение забитых и пропущенных мячей (2:1), что и у французов. Команда Доменико Тедеско набрала четыре очка (как и все остальные сборные квартета), но заняла второе место по дополнительным показателям.

Маска Мбаппе залетела в список главных событий последних дней:
Две сборные в 1/4 финала и новая маска Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы
Две сборные в 1/4 финала и новая маска Мбаппе. Что творится на чемпионате Европы

⚽️ 22:00: Португалия — Словения, ЧЕ-2024, 1/8 финала

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Роналду серию без голов?

Возможно, в это трудно поверить, но Криштиану Роналду пока не забил ни одного мяча на Евро-2024. На предыдущих турнирах он всегда забивал на групповой стадии. Кстати, звёздный футболист ещё ни разу не отличился в матчах 1/8 финала чемпионатов Европы. Португальцы вышли в плей-офф с первого места в группе, однако завалили заключительную встречу с Грузией (0:2), пусть и играли там далеко не основным составом. Сборная Словении ещё ни разу в истории не побеждала в матчах чемпионата Европы. На нынешнем турнире команда Матьяжа Кека трижды подряд сыграла вничью, и этого хватило для выхода в 1/8 финала с третьего места. Кстати, словенцы уже обыгрывали Португалию (2:0) — это было в товарищеском матче в марте 2024 года.

Роналду — в списке рекордсменов Евро:
Неудачник Лукаку, величие Роналду и чудо Грузии. Все рекорды группового этапа ЧЕ-2024
Неудачник Лукаку, величие Роналду и чудо Грузии. Все рекорды группового этапа ЧЕ-2024
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