Тедеско против Дешама! Бельгия против Франции! 1/8 финала Евро-2024 — LIVE

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 — сборные Франции и Бельгии сыграют Дюссельдорфе. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Франция против Бельгии – уже своеобразная классика европейского футбола. Команды встречались в полуфинале Лиги наций УЕФА, а до того – в полуфинале ЧМ-2018. В обоих случаях сильнее оказывались французы с разницей в один мяч (3:2 и 1:0 соответственно).

На чемпионате Европы что Франция, что Бельгия не показывают убойный футбол, но продолжают считаться топ-сборными, способными при определённых раскладах победить в турнире. Это доказывают и места команд по итогам группового этапа – лишь вторые, а не первые, как им пророчили аналитики и болельщики.

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