Кто кого: работяги Матьяжа Кека или звёзды Роберто Мартинеса?

Роналду и Португалию выбросят с Евро-2024? Словения может это устроить! LIVE

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 — Португалия и Словения сыграют во Франкфурте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой встречи.

Будем откровенны: после поражения от Грузии (0:2) отношение к Португалии на этом турнире изменилось. Да, полуторным составом уступили единственному дебютанту турнира. Да, из-за отсутствия турнирной мотивации. Но не сыграет ли эту злую шутку с командой Роберто Мартинеса? Всё-таки можно не донастроиться.

А Словении – респект. Команда Матьяжа Кека вышла из группы с третьего места, уступив Дании лишь по дополнительным показателям. Для не раздутых от звёзд словенцев это отличный результат. Их рабочая команда с парочкой отличных исполнителей может пошуметь – особенно если вспомнить, что в единственном очном матче с португальцами они выиграли (2:0 – товарищеский матч 26 марта 2024 года).

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