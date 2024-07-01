ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Португалия — Словения: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 1 июля 2024

Роналду и Португалию выбросят с Евро-2024? Словения может это устроить! LIVE
«Чемпионат»
Португалия — Словения: прямая онлайн-трансляция
Комментарии
Кто кого: работяги Матьяжа Кека или звёзды Роберто Мартинеса?

Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 — Португалия и Словения сыграют во Франкфурте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Будем откровенны: после поражения от Грузии (0:2) отношение к Португалии на этом турнире изменилось. Да, полуторным составом уступили единственному дебютанту турнира. Да, из-за отсутствия турнирной мотивации. Но не сыграет ли эту злую шутку с командой Роберто Мартинеса? Всё-таки можно не донастроиться.

А Словении – респект. Команда Матьяжа Кека вышла из группы с третьего места, уступив Дании лишь по дополнительным показателям. Для не раздутых от звёзд словенцев это отличный результат. Их рабочая команда с парочкой отличных исполнителей может пошуметь – особенно если вспомнить, что в единственном очном матче с португальцами они выиграли (2:0 – товарищеский матч 26 марта 2024 года).

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android