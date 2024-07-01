Франция — явный фаворит? Расклады от аналитиков для Бельгии и Португалии на 1/8 финала

Сегодня, 1 июля, состоится третий игровой день плей-офф на Евро-2024. Мы увидим суперматч Франция — Бельгия, а также встречу Португалия – Словения. Какие шансы у команд оказаться в четвертьфинале? Изучаем.

Франция – Бельгия

Главная вывеска 1/8 финала. Но к обеим сборным есть вопросы по игре. Франция имеет самый крутой состав на Евро. Однако на групповом этапе команда Дидье Дешама забила всего два мяча (один – автогол). Также французы потеряли первое место в группе, пропустив вперёд Австрию. Пока что команда не оправдывает ожиданий.

Бельгия ехала на Евро-2024 в статусе теневого фаворита. В сборной всё ещё играют Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Но это уже не «золотая» команда образца 2018 года. А для Доменико Тедеско чемпионат Европы стал первым крупным турниром. В общем, никто не знал, чего ожидать от Бельгии. Команда показала не лучший результат в группе со Словакией, Румынией и Украиной – всего лишь второе место. Бельгийцы умудрились проиграть словакам (0:1), а в матче с украинцами (0:0) находились в шаге от провала. Забей команда Сергея Реброва гол в концовке – и Бельгия бы поехала домой.

Сборная Бельгии на Евро-2024 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Букмекеры больше верят в проход Франции. Коэффициент на победу команды Дешама в основное время – 1.93 (с учётом дополнительного времени и пенальти – 1.40). Бельгия – аутсайдер пары. На её победу в основное время можно поставить с коэффициентом 5.10 (с учётом дополнительного времени и пенальти – 2.95).

Аналитики Opta согласны с букмекерскими котировками. Они оценивают вероятность выхода Франции в 1/4 финала в 69%, Бельгии – в 31%.

Португалия – Словения

Не самая привлекательная вывеска. Однако на деле же всё гораздо интереснее. Португалия заняла первое место в группе F. Однако в последнем туре умудрилась проиграть Грузии (0:2). Роберто Мартинес выпустил полурезерв, но даже такой состав был обязан побеждать. Да и в 1-м туре Португалия с трудом одолела Чехию, забив решающий мяч на 90+2-й минуте. Португальцы не так монолитны, как кажется.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

А ещё бóльшая проблема для команды Мартинеса заключается в сопернике по 1/8 финала. Это Словения, не боящаяся топ-сборные. На групповом этапе команда Матьяжа Кека трижды сыграла вничью: с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0). Все три сборные сильнее словенцев по составу. Испугало ли это Словению? Нет. Вряд ли она теперь развалится с Португалией. Тем более что команда Кека впервые в истории оказалась в плей-офф крупного турнира. Большая мотивация удивлять дальше.

Хотя букмекеры совсем не верят в Словению. На победу Португалии можно поставить с коэффициентом 1.40 (1.16 – с учётом дополнительного времени и пенальти). А на проход дальше словенцев в основное время – 10.0 (5.40 — с учётом дополнительного времени и пенальти). Существенная разница. Opta также считает явным фаворитом Португалию: 76% на её победу против 24% у Словении.