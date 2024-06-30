Рекордный трансфер «Зенита» после Малкома! Клуб берёт серба, который сделал гол на Евро

«Зенит» продолжает мощную трансферную кампанию, чтобы защитить в год столетия клуба три выигранных со скрипом трофея сезона-2023/2024. На российском рынке петербуржцы, кажется, взяли уже всех, кого хотели – Максима Глушенкова из «Локомотива», Юрия Горшкова из «Крыльев Советов», Сергея Волкова из «Краснодара» и Евгения Латышонка из «Балтики». Теперь ждут как минимум двух новых легионеров – полузащитника и нападающего (Александр Соболев не первый номер в шорт-листе). Как стало известно «Чемпионату», сине-бело-голубые согласовали переход полузащитника «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича, и в ближайшее время 23-летний игрок должен пройти медосмотр.

История с трансфером Илича в «Зенит» развивалась быстро. По крайней мере, только 28 июня итальянский сайт Tuttosport написал, что петербургский клуб готов выкупить серба у «Торино» за € 25 млн. Как утверждал источник, туринцев эта сумма устраивает и они надеются получить согласие игрока на переход. Затем Gazzetta Granata раскрыла возможную зарплату Ивана в «Зените» – € 3 млн в год после вычета налогов. По информации из Италии, чемпион РПЛ пообещал полузащитнику предоставить виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелётов из России в Сербию.

В то же время телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что сумма трансфера составит € 27 млн.

Илич – участник Евро-2024. Сборная Сербии вылетела после группового этапа, уступив Англии (0:1) и сыграв вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Первый матч с англичанами Иван начал на скамейке запасных, но вышел на замену уже в перерыве и провёл на поле тайм. В двух следующих турах полузащитник «Торино» появлялся в основе. Илич на пару с нападающим «Милана» Лукой Йовичем, которым этим летом также интересовался «Зенит», и создал единственный гол сербов на чемпионате Европы. Илич здорово исполнил угловой, отправив мяч в нужную точку, а Йович забил головой.

За два с половиной тайма на Евро-2024 Ивич сделал 26 точных передач на чужой трети поля, включая три паса под удар, и семь точных длинных передач, выиграл 12 единоборств и совершил шесть отборов. По всем этим статистическим показателям он вошёл в топ-3 в составе сербов.

Иван Илич на Евро-2024 Фото: Lars Baron/Getty Images

Вообще, Илич выступает за сборную Сербии с июня 2021 года – дебютировал за национальную команду в 20 лет. С тех пор сыграл за неё 19 матчей и сделал две голевые передачи. Забить самому пока не удалось. Иван ездил с сербами на ЧМ-2022, но в Катаре получил от тренера Драгана Стойковича только полчаса в 1-м туре с Бразилией. Мартовскую товарищескую встречу со сборной России в Москве полузащитник «Торино» пропустил из-за травмы.

Илич – воспитанник «Реала» (но не мадридского, а сербского из Ниша) и «Црвены Звезды». В день своей премьеры за команду из Белграда Иван установил рекорд. В апреле 2017 года он впервые сыграл на профессиональном уровне в возрасте 16 лет и стал самым молодым дебютантом в истории «Црвены Звезды».

Казалось, у Илича есть всё, чтобы стать звездой, причём не только Сербии. Хорошие физические данные (рост центрхава 186 см), креативность, прекрасная техника – Иван может спокойно обыграть один в один любого оппонента и вырезать тонкую передачу. Гены у него тоже хорошие, спортивные. Мать Даниэла была профессиональной баскетболисткой, а отец Срджан играл за «Раднички» из Ниша на позиции нападающего. Кстати, у Илича есть брат Лука: 24-летний вингер, принадлежащий французскому «Труа» и отданный в аренду «Црвене Звезде».

Видимо, столь же высоко потенциал Илича оценивали и скауты «Манчестер Сити». Вскоре после дебюта юноши за «Црвену Звезду» английский клуб выкупил его за € 2,5 млн. Впрочем, сразу после трансфера Ивана оставили в белградском клубе на правах аренды, рассчитывая, очевидно, что дома он будет быстрее прогрессировать. Но за «Ман Сити» Илич так и не сыграл. Потом его ещё дважды отправляли в аренду – в сербский «Земун» и голландскую «НАК Бреда».

В сентябре 2020-го «Верона» арендовала и год спустя выкупила Илича у «Манчестер Сити» за € 7,5 млн. А в январе 2023-го руководители «Торино» прислушались к своему хорватскому тренеру Ивану Юричу, который настаивал на подписании серба. Туринцы заплатили за молодого полузащитника большие для себя деньги – € 16,5 млн (без учёта стоимости аренды на первый сезон). Это до сих пор второй самый дорогой трансфер в истории «Торино». Больше платили только за Симоне Верди – € 22 млн.

Но при таком наборе качеств центральный полузащитник, обладающий сильной левой ногой и способный исполнять роль опорника или «восьмёрки», не стал звездой в «Торино». К 23 годам он остаётся нестабильным игроком, по крайней мере на уровне Серии А. Итальянский журналист Альберто Джулини, работающий в изданиях Corriere Torino и Toro News, рассказал для «Чемпионата», как провёл Илич эти полтора сезона в туринской команде:

«Илич — очень талантливый игрок, но его результаты за последние 18 месяцев были слабыми. «Торино» заплатил более € 17 млн за его покупку у «Вероны», потому что бывший тренер Юрич действительно хотел заполучить его. Клуб решил купить игрока и надеялся, что Илич поможет команде стать лучше и выйти в еврокубки, но этого не произошло. У него отличная левая нога, но Илича иногда обвиняют в отсутствии самоотдачи. В нескольких матчах полузащитник работал с Самуэле Риччи, это два игрока, которые всегда хотят владеть мячом.

Иван Илич в «Торино» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Теперь «Торино» должен решить, что делать с Иличем: его игра была слабой, но он всё ещё молодой талантливый игрок. € 25 млн — очень хорошее предложение, и «Торино» может решить продать игрока, ведь на такой же позиции находится и Гвидас Гинейтис, обладающий огромным талантом».

В прошедшем сезоне Серии А Илич сыграл 31 матч, в основе – 25. Он стал 10-м в «Торино» по проведённому на поле времени – 2001 минута. При этом 52 дня пропустил из-за повреждений лодыжки и боковой связки. По системе «гол+пас» сербский центрхав поделил третье место в команде с экс-полузащитником ЦСКА Николой Влашичем и нападающим Антонио Санабрией – набрал пять результативных баллов. Илич забил три мяча в ворота «Монцы», «Удинезе» и «Милана», ассистировал во встречах с «Дженоа» и «Ромой». Помимо того, у Ивана один гол в двух матчах Кубка Италии.

Илич, пусть и сыграл не так много, стал лучшим у «Торино» в чемпионате Италии по количеству точных передач на половине поля соперника (605), вторым по передачам под удар (47) и созданным «большим моментам» (8). Вошёл в тройку по точным передачам на чужой трети (266) и ударам в створ (11). Но ожидания от серба, видимо, были ещё более высокими.

В случае трансфера Илича у «Зенита», по всей видимости, будет в центре поля треугольник Барриос – Вендел – Илич. В таком случае Клаудиньо вернётся на левый фланг. Либо будет продан в другой клуб, ведь к нему есть интерес в Бразилии и Саудовской Аравии.