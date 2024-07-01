У Тедеско перед Францией — одни проблемы. Против него даже отец звезды сборной Бельгии!

Сборной Бельгии предстоит важнейший матч. В 1/8 финала Евро-2024 команда Доменико Тедеско встретится с Францией. Бельгийцы – аутсайдеры пары. На групповом этапе команда показала слабую игру и получила заслуженную порцию критики. Бельгию сопровождает шлейф проблем. Разбираемся, что же происходит с Тедеско и его командой.

Бельгия провела слабый групповой этап. А Лукаку опять разочаровал

Бельгийцы получили на групповом этапе Словакию, Румынию и Украину. Перед Евро никто не сомневался, что Бельгия выйдет с первого места. На деле вышло, что команда финишировала второй. А в решающем матче с Украиной находилась в одном пропущенном мяче от провала. Команда Сергея Реброва давила на бельгийцев. Если бы украинцы были чуть удачливее, мы могли бы остаться без Бельгии в 1/8 финала. Нет сомнений, что Франция воспользуется слабостью обороны бельгийцев. Ваут Фас, Артур Теате, Зено Дебаст и 37-летний Ян Вертонген – не самая солидная защитная линия на Евро.

Ромелу Лукаку Фото: Stu Forster/Getty Images

Проблем Тедеско добавляет форма Ромелу Лукаку. Да, форварду не везёт: из-за VAR он недополучил три забитых мяча. Но чьи это проблемы? Конечно, Бельгии и самого футболиста. А в 3-м туре Ромелу растворился на поле в игре с Украиной. Он выглядел вялым, почти не угрожал воротам Анатолия Трубина. По какой-то неведомой причине Тедеско не снимал Лукаку с игры. Ощущение, что Доменико – единственный человек, который так сильно верит в Ромелу. Если и в 1/8 финала Лукаку появится в старте с Францией, к Тедеско появятся вопросы. Слепо верить в любимчика – плохая затея.

1-й тур – ярчайший пример невезения Ромелу: Лукаку проклят

Отец Троссарда критикует Тедеско

История с невызовом Тибо Куртуа в сборную Бельгии – одно из самых громких событий накануне Евро. Из-за конфликта между тренером и вратарём бельгийцы лишились элитного голкипера. Но недовольство Тедеско выражают и родственники футболистов нынешнего состава. Пьер Троссард, отец вингера сборной Бельгии и «Арсенала» Леандро Троссарда. отметил, что Тедеско – плохой вариант для национальной команды.

«Леандро подвергается критике, но его переводят с одной позиции на другую, в таких условиях трудно придерживаться основных принципов в своей игре. Я не думаю, что Тедеско может быть хорошим тренером для сборной Бельгии, даже если у него нет упрямства Роберто Мартинеса», – цитирует Троссарда-старшего RMC Sport.

Леандро Троссард Фото: Alex Grimm/Getty Images

Интервью вышло после матча 1-го тура со Словакией (0:1). На следующую игру с Румынией (2:0) Троссард-младший остался в запасе, но вышел на замену на 56-й минуте. А с Украиной появился в стартовом составе. Вероятно, конфликта между игроком и специалистом нет. Однако вряд ли негативные слова близкого родственника Троссарда заставят Тедеско полюбить футболиста.

Болельщики освистали сборную Бельгии

Во время матча 3-го тура с Украиной болельщики сборной Бельгии освистывали собственную команду. Печально, когда свои же игроки вызывают такие эмоции. Что об этом думает Тедеско?

Доменико Тедеско главный тренер сборной Бельгии «Конечно, мы немного удивлены. Мы потерпели поражение в первом матче, затем потрясающе сыграли с Румынией, а болельщики были по-настоящему счастливы. С Украиной вышла действительно тяжёлая игра, но посыл был ясен – мы хотим играть на победу. Игроки старались изо всех сил. Мы могли бы забить больше в самом начале, но, если болельщики свистят, нам приходится с этим мириться».

Тедеско психанул на оператора после матча с Украиной

Бельгия после тяжёлого матча с Украиной собралась в круг прямо на поле. Сначала свою речь сказал капитан Кевин Де Брёйне. Она попала в объективы телевизионщиков, никаких проблем. А затем высказаться решил Тедеско. Что он сделал первым делом? Жестами попросил операторов отойти. Возможно, Доменико собирался сказать игрокам что-то важное. Но вряд ли это стоит делать прямо на поле. Да и камеры во время речи Де Брёйне никого не смущали. Странное поведение от Тедеско.

Доменико раскритиковал организацию Евро-2024

Ещё один неоднозначный эпизод с тренером после матча с Украиной – послематчевая пресс-конференция. На ней он заявил, что на игру сборной Бельгии повлияла организация матча.

Доменико Тедеско главный тренер сборной Бельгии «Мы прибыли на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Ехать из отеля в сопровождении полиции пришлось час. Дорога была совершенно свободна, но скорость замедлили до 20-25 км/ч. Все светофоры были красными. У меня было две минуты в раздевалке, чтобы поговорить с игроками, а затем пришлось урезáть разминку. Это просто невероятно. Здесь происходит что угодно. Можно перенести игру на час, но задержать на 15 минут — нельзя. Также в глаза игрокам светили лазерами. Но мы всё равно прошли в плей-офф, поэтому я горжусь футболистами».

Получается, что на матч с Францией бельгийцам стоит выехать за три часа. Тогда полиция и скорость не повлияют на настрой команды Тедеско.

У Тедеско нет «золотого» поколения

Состав сборной Бельгии далёк от образца 2018 года. Тогда у команды были крутейший Эден Азар, находящийся в самом расцвете Кевин Де Брёйне, а ещё Аксель Витсель, Ромелу Лукаку, Янник Феррейра Карраско, в воротах блистал Тибо Куртуа, а в обороне – ещё не старые Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд плюс капитан Венсан Компани. Сказка, а не состав. Тогда Бельгия уступила в полуфинале ЧМ-2018 Франции (0:1), действуя ничуть не хуже.

Кевин Де Брёйне Фото: Carl Recine/Getty Images

Сейчас же между составами бельгийцев и французов – пропасть. И это большая проблема для Тедеско. Придётся нивелировать разницу в уровне хитрыми тактическими ходами. «Мы находимся здесь как одна из лучших команд. Это тот матч, который мы с нетерпением ждём. Всё возможно. Мы можем бросить вызов всем. Мы готовы», – отметил Доменико на предматчевой пресс-конференции.

Победа Бельгии над Францией перечеркнёт всю критику и откинет на второй план проблемы тренера. Справятся?