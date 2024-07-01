Месси гораздо лучше Роналду. Их показатели на Копе и Евро нереально разнятся!

История Криштиану Роналду и Лионеля Месси на крупных международных турнирах продолжается. Легенды сражаются за победу на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно. Португалия и Аргентина вышли в плей-офф, проведя по три матча. Хороший момент для сравнения легендарных игроков.

Начнём с простых данных. Роналду вышел на поле во всех трёх матчах Евро, а Месси остался в запасе на игру 3-го тура с Перу (2:0). У обоих футболистов нет забитых мячей, зато есть по одному ассисту. По ожидаемым голам (xG) Криштиану превосходит Лео: 1,3 против 0,7. А по ожидаемым голевым передачам (xA) ситуация обратная: 1,5 на 0,5 в пользу Месси.

Мяч после ударов Криштиану чаще попадает в створ ворот (1,84 – 1), но при этом он упустил больше голевых моментов (3 против 2 у Месси). Зато Лионель намного активнее генерирует шансы для партнёров. За два матча на счету Месси шесть созданных голевых моментов, у Роналду – всего два.

Лионель Месси Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Криштиану в 39 лет освобождён от работы в обороне, он не покрывает больших зон, обитая рядом со штрафной соперника. А вот Месси любит спускаться в центр поля для разгона атак. Это чётко отражают цифры. Роналду в среднем касается мяча 26,7 раза за игру, а Месси – 65,5. Также Лео в среднем совершает 4,0 удачной обводки за матч (50% успешности), а Криштиану – всего 0,7 (также 50%).

Месси часто оказывается в окружении соперников вдали от штрафной и использует одно из своих главных оружий. Роналду, конечно, раньше также был крутым дриблёром. Но с возрастом и после смены позиции показатели упали. Теперь Криштиану замыкает, совершает решающее касание в штрафной. Дриблинг в такой ситуации не главный помощник.

Необычный факт, если вспомнить о комплекции футболистов: Месси чаще Роналду оказывается в борьбе. Аргентинец более чем в три раза активнее вступает в единоборства (6,5 – 2). А также намного более успешен в позиционной борьбе: шесть выигранных дуэлей (38% успешности) против одной (43%) у Роналду. Месси чаще встречается с мячом, из-за чего теряет его больше, чем Криштиану (15,0 потери у Лео, 5,7 – у Роналду). Логично. Но и фолов на себе аргентинец за два матча заработал в четыре раза больше (4 против 1 у Криштиану).

Криштиану Роналду Фото: Dan Mullan/Getty Images

А как выглядят показатели легенд на фоне Евро и Копы? Роналду нет в лидерах ни в одной из метрик на чемпионате Европы. А вот Месси занимает первое место по нескольким статистическим пунктам на Кубке Америки. Лео лучший по ожидаемым ассистам (1,5), предударным действиям (16), ключевым передачам (10) и передачам вразрез (5). Месси – сердце и диспетчер сборной Аргентины. Хотя Криштиану нигде и не лидирует, он всё же присутствует в топ-10 по xG без учёта пенальти (шестое место, 1,3) и по ударам по воротам (второе, 5).

Роналду проводит не лучший турнир в карьере. Но впереди матч 1/8 финала со Словенией, где есть шанс зажечь. Месси хорош на нескольких последних турнирах с Аргентиной и не собирается сдавать. Пока что Лео уверенно побеждает в заочной дуэли с Криштиану.

*в тексте взяты статистические данные с сайтов FbRef и Sofascore.