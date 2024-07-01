Эти футболисты РПЛ сегодня проснулись безработными. Из известных фамилий не только Дзюба

Сразу несколько значимых футболистов РПЛ официально получили статус свободных агентов. В списке — игроки, у которых истекли контракты 30 июня (по данным Transfermarkt). Сегодня, 1 июля, они попали в число безработных. Сразу скажем: в списке нет Георгия Джикии, поскольку его контракт со «Спартаком» истёк ещё 31 мая.

Антон Миранчук

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» продолжает переговоры с Миранчуком, но пока они к чему не привели. Агент игрока Вадим Шпинёв и вовсе назвал предложение клуба по новому контракту несерьёзным. Условия пока не устраивают ни футболиста, ни его представителя. По данным «РБ Спорт», 28-летний Миранчук рассматривает только два варианта: любо продлить договор с железнодорожниками, либо уехать за границу. Антон отыграл за «Локомотив» 217 матчей и забил 51 мяч, и не исключено, что эти показатели останутся неизменными в течение нескольких лет (если россиянин уйдёт в другой клуб). «До 30 июня Антон Миранчук — футболист «Локомотива». Это однозначно могу сказать. А дальше — будет дальше», — лаконичный комментарий Шпинёва.

Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сразу оговоримся: Жемалетдинов, судя по всему, совсем скоро покинет список безработных футболистов. Сейчас 27-летний футболист находится на сборах с ЦСКА, куда отправился после того, как ушёл из «Локомотива». Рифат принял участие в товарищеском матче с «Шинником» (2:1) — тренерский штаб выпустил его на поле на полчаса. По нашим данным, Жемалетдинов уже прошёл медосмотр для ЦСКА. Впрочем, стороны до сих пор ведут переговоры, так что можно сказать, что пока Рифат находится на просмотре. Если сделку согласуют, то это будет логичный шаг для футболиста. В своё время Жемалетдинов классно играл за «Локомотив» под руководством Марко Николича, нынешнего главного тренера ЦСКА.

Мохамед Конате

Мохамед Конате (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Африканец провёл пять предыдущих лет в России и поиграл за три клуба («Тамбов», «Химки», «Ахмат»). Он перебрался в кавказский клуб летом 2021-го и с того момента отбегал 90 матчей (34 гола, три голевые передачи). Об уходе Конате стало известно ещё в конце мая — именно тогда «Ахмат» объявил о расставании в связи с истечением срока контракта. «Если бы у «Ахмата» было столько же денег, сколько у «Зенита», то он становился бы чемпионом и Конате никогда бы оттуда не ушёл. Сейчас мы хотим найти хороший клуб и по уровню, и по заработной плате», — заявил агент футболиста Дмитрий Селюк. По его словам, у Конате есть предложения из Турции, Греции, от средних испанских и итальянских команд.

Артём Тимофеев

Артём Тимофеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2020-м «Ахмат» арендовал Тимофеева у «Спартак», а через год грозненский клуб выкупил футболиста за € 800 тыс. Полузащитник отыграл за чеченскую команду 118 матчей, а теперь не исключено, что пойдёт на повышение. По нашим данным, Тимофеев может продолжить карьеру в «Локомотиве». Московский клуб подпишет контракт с игроком, если Дмитрий Баринов уедет в Европу. «Ахмат», в свою очередь, предложил Тимофееву новый контракт — об этом сообщил спортивный директор клуба Руслан Газзаев. Совсем скоро мы узнаем, где Артём продолжит карьеру.

Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из главных интриг летнего трансферного окна: где продолжит карьеру Дзюба? С 1 июля Артём официально попал в число безработных футболистов. Ранее он покинул «Локомотив», за который играл с начала 2023 года. Прошедший сезон сложился для нападающего далеко не лучшим образом — 26 матчей во всех турнирах, четыре гола и четыре результативные передачи. В середине июня Артём сгонял в Китай, где встретился с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким. Они смотали в парк аттракционов, так что форвард неплохо провёл время. Представители нескольких клубов РПЛ уже заявили, что не ведут переговоров с Дзюбой. Правда, это команды, не претендующие на высокие места («Пари НН», «Химки», «Динамо» Махачкала). Так куда же всё-таки перейдёт Артём?

Лазар Ранджелович

Лазар Ранджелович (справа) Фото: РИА Новости

Сербский футболист вернулся в Россию в сентябре 2023 года — «Рубин» купил его у «Олимпиакоса» за € 1 млн. Ранджелович задержался в Казани всего на один сезон (23 матча, один гол). Несколько дней назад стало известно, что Ранджелович покидает «Рубин» в статусе свободного агента — его контракт истёк 30 июня. Интересно, где теперь окажется 26-летний атакующий футболист? Он уже играл в России за «Урал» и «Рубин». Возможно, кто-то из других клубов РПЛ обратит внимание на Ранджеловича.

Даниил Худяков

Даниил Худяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один бывший футболист «Локомотива», который оказался в этом списке. 20-летний вратарь в прошедшем сезоне не провёл ни одного матча. Позиции Ильи Лантратова в статусе основного голкипера «Локомотива» выглядят достаточно прочными. А тут ещё красно-зелёные договорились и с Антоном Митрюшкиным, который, судя во всему, будет сменщиком Лантратова. При таком раскладе Худякову было бы достаточно сложно рассчитывать хоть на какую-то игровую практику. По данным «Чемпионата», Даниил близок к переходу в «Штурм». Худяков подпишет контракт на четыре года, после того как решит вопрос с выездом в Австрию. А пока он числится безработным.