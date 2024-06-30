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Кто такой автор забитых мячей в ворота Бельгии и Англии на Евро-2024 Иван Шранц: лучший бомбардир чемпионата Европы

Удивительный бомбардир Евро забил Англии. Ему 30, а в слабой лиге голов меньше, чем на ЧЕ!
Георгий Илющенко
Иван Шранц – настоящий форвард
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Трансферная стоимость Шранца – всего € 2 млн. И он даже не основной в чешской «Славии»!

Иван Шранц. До июня нынешнего года вы вряд ли слышали это имя. А затем он сделал всё, чтобы его запомнили: забил англичанам в 1/8 финала Евро-2024 и почти избавил турнир от скучного фаворита. И это не первый подвиг 30-летнего правого вингера сборной Словакии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Иван Шранц — настоящий герой Евро-2024

Случай Шранца уникален. Его трансферная стоимость — всего € 2 млн. Просто смех по сравнению с английскими, бельгийскими и даже украинскими звёздами, чьи команды он огорчил. Никто не мог представить, что Иван станет звездой турнира. Но он ей стал.

В первом же матче вингер идеально отпасовал пяткой на Юрая Куцку и вывел его на ворота сборной Бельгии. А потом не залез в офсайд и грамотно добил в пустые. Гол стал победным (1:0).

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

С Украиной Словакия уже не справилась (1:2). Но счёт открыл как раз Шранц, отклеившись от Александра Зинченко и классно пробив головой с отскоком от газона.

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Необходимую для выхода из группы ничью с Румынией словаки добыли и без гола Ивана. А вот с Англией Шранц вновь проявил бомбардирский талант: как ребёнка оттёр корпусом Марка Гехи и чётко уложил мяч в дальний угол. Теперь вингер — лучший бомбардир Евро-2024 наряду с Жоржем Микаутадзе и Джамалом Мусиалой.

А чего Шранц добился до Евро?

Последние три года провёл в пражской «Славии». И не был основным даже там. В последнем сезоне у него только 1731 сыгранная минута. Это меньше 20 полных матчей и лишь 14-й результат в команде. Проведённое на поле время он конвертировал в восемь голов и три ассиста. При этом всего два – в местной лиге. Случались и проблемы со здоровьем, однако его просто не рассматривали в качестве основного.

Всего за «Славию» у него 28+17 в 107 матчах. Ранее он выступал на родине за «Ческе-Будеёвице», «Дуклу» и «Яблонец». Пробовал себя Иван и в качестве легионера на Кипре. Получилось не очень: всего семь игр за АЕЛ и быстрое расставание — провёл там только полгода. Зато в Лимасоле Шранц взял единственный трофей в карьере — Кубок страны.

Помните Марека Гамшика? Он завершил карьеру, но до сих пор важен для сборной Словакии:
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Гамшика теперь не узнать! Но в сборной Словакии он всё ещё важнейшая фигура

Главный клуб в карьере Шранца тоже не из Чехии — словацкий «Спартак» Трнава, где он с 2017-го по 2019-й сыграл 127 матчей и накопил 25+11.

За сборную Иван дебютировал в сентябре 2020-го и с тех пор отметился 26 играми в её форме. Что примечательно, до нынешнего лета он забивал за неё только трижды. То есть столько же, сколько за четыре встречи на Евро: Чехии в Лиге наций, а также Кипру и Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Гол бельгийцам состоялся практически три года спустя.

Ещё один интересный факт про Шранца — ни один клуб не платил за него компенсацию. После чемпионата Европы ситуация, возможно, изменится. Да, в сентябре ему исполнится 31 год. Тем не менее этот прорыв наверняка оценят.

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