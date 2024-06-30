Трансферная стоимость Шранца – всего € 2 млн. И он даже не основной в чешской «Славии»!

Удивительный бомбардир Евро забил Англии. Ему 30, а в слабой лиге голов меньше, чем на ЧЕ!

Иван Шранц. До июня нынешнего года вы вряд ли слышали это имя. А затем он сделал всё, чтобы его запомнили: забил англичанам в 1/8 финала Евро-2024 и почти избавил турнир от скучного фаворита. И это не первый подвиг 30-летнего правого вингера сборной Словакии.

Иван Шранц — настоящий герой Евро-2024

Случай Шранца уникален. Его трансферная стоимость — всего € 2 млн. Просто смех по сравнению с английскими, бельгийскими и даже украинскими звёздами, чьи команды он огорчил. Никто не мог представить, что Иван станет звездой турнира. Но он ей стал.

В первом же матче вингер идеально отпасовал пяткой на Юрая Куцку и вывел его на ворота сборной Бельгии. А потом не залез в офсайд и грамотно добил в пустые. Гол стал победным (1:0).

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

С Украиной Словакия уже не справилась (1:2). Но счёт открыл как раз Шранц, отклеившись от Александра Зинченко и классно пробив головой с отскоком от газона.

Полная трансляция матчей Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Необходимую для выхода из группы ничью с Румынией словаки добыли и без гола Ивана. А вот с Англией Шранц вновь проявил бомбардирский талант: как ребёнка оттёр корпусом Марка Гехи и чётко уложил мяч в дальний угол. Теперь вингер — лучший бомбардир Евро-2024 наряду с Жоржем Микаутадзе и Джамалом Мусиалой.

А чего Шранц добился до Евро?

Последние три года провёл в пражской «Славии». И не был основным даже там. В последнем сезоне у него только 1731 сыгранная минута. Это меньше 20 полных матчей и лишь 14-й результат в команде. Проведённое на поле время он конвертировал в восемь голов и три ассиста. При этом всего два – в местной лиге. Случались и проблемы со здоровьем, однако его просто не рассматривали в качестве основного.

Всего за «Славию» у него 28+17 в 107 матчах. Ранее он выступал на родине за «Ческе-Будеёвице», «Дуклу» и «Яблонец». Пробовал себя Иван и в качестве легионера на Кипре. Получилось не очень: всего семь игр за АЕЛ и быстрое расставание — провёл там только полгода. Зато в Лимасоле Шранц взял единственный трофей в карьере — Кубок страны.

Главный клуб в карьере Шранца тоже не из Чехии — словацкий «Спартак» Трнава, где он с 2017-го по 2019-й сыграл 127 матчей и накопил 25+11.

За сборную Иван дебютировал в сентябре 2020-го и с тех пор отметился 26 играми в её форме. Что примечательно, до нынешнего лета он забивал за неё только трижды. То есть столько же, сколько за четыре встречи на Евро: Чехии в Лиге наций, а также Кипру и Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Гол бельгийцам состоялся практически три года спустя.

Ещё один интересный факт про Шранца — ни один клуб не платил за него компенсацию. После чемпионата Европы ситуация, возможно, изменится. Да, в сентябре ему исполнится 31 год. Тем не менее этот прорыв наверняка оценят.