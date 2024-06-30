Гол Беллингема в падении через себя спас Англию! Самый крутой камбэк Евро-2024

Тот случай, когда уже на третьей минуте матча стало понятно, что фавориту будет тяжело. Английский защитник Гехи сфолил на жёлтую, срывая контратаку соперников, заработав себе дисквалификацию на 1/4 финала. Ещё четыре минуты спустя уже Майну получил жёлтую за наступ на соперника.

Хотя жёлтые – это ещё полбеды. Больше удивляло, что моментов у словаков возникало больше, чем у англичан. Удар Гараслина лишь в последнее мгновение удалось накрыть. Было не очень понятно, у кого тут состав оценивается в € 1,5 млрд, а у кого в € 150 млн.

Удар Гараслина Фото: Кадр из трансляции

За стартовые 30 минут у англичан владение составило 72,5%, но больше ударов по воротам нанесли словаки. Один из них завершился голом в ворота Пикфорда. Гехи проиграл единоборство, а затем выключился из эпизода (возможно, потому что ударился). В результате Шранц ворвался в штрафную и без проблем положил мяч в ворота.

Гол Шранца Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Только после этого начало казаться, что у Англии есть желание поиграть в футбол. В конце первого тайма и начале второго команда Саутгейта начала давить соперника, но каждый раз чего-то не хватало. На 50-й минуте англичане всё-таки забили – отличился Фоден с паса Триппьера, но VAR обнаружил офсайд размером почти с корпус футболиста.

После этого едва не случился самый нелепый гол этого чемпионата Европы. Уолкер небрежно скатил мяч и тот оказался у словака по фамилии Стрелец, который пробил сразу из центрального круга. Нападающий перекинул голкипера, но мяч прошёл чуть-чуть правее ворот.

Удар Стрельца Фото: Кадр из трансляции

Несколько спорных решений остались за главным арбитром из Турции Халилом Мелером – болельщики Словакии могли требовать второй жёлтой для Беллингема, англичан – для Куцки. Больше других досталось Триппьеру, которого даже пришлось заменить. Саутгейт поступил достаточно смело, чего и требовал счёт. Вместо травмированного защитника вышел хавбек Палмер, а на левый фланг обороны опустился Сака. У него уже был такой опыт, но давно и недолго.

Время шло, а сборная Англии так и не могла забить. Само собой, словаки как могли растягивали время – многие успели полежать на газоне. Однако шансы сравнять счёт у англичан были. Кейн имел великолепный момент, но пробил головой мимо ворот с пары метро. А через мгновение уже Райс зарядил в штангу. Пожалуй, один из самых красноречивых показателей в этом матче – точные удары. Англичане за 90 минут ни разу не пробили в створ! Но всё изменил шикарный удар Беллингема на 90+5-й минуте.

Гол Беллингема Фото: Кадр из трансляции

Джуд пробил через себя – получился один из самых красивых и драматичных голов на этом турнире. Сборная Словакии находилась в одной минуте от 1/4 финала, но всё-таки не смогла удержать счёт. Более того, гол Беллингема так надломил соперника, что в овертайме словаки пропустили снова. Почти сразу. На этот раз Кейн пробил головой куда нужно.

Гол Гарри Кейна Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После такого камбэка, англичане спокойно довели матч до победы, хотя эта игра могла закончиться как угодно. Тем не менее, дальше идёт команда Саутгейта, которая сыграет в 1/4 финала против Швейцарии.