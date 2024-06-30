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Англия – Словакия – 2:1, обзор матча Евро-2024, голы: Иван Шранц, Джуд Беллингем, Гарри Кейн, статистика, 30 июня 2024

Гол Беллингема в падении через себя спас Англию! Самый крутой камбэк Евро-2024
Григорий Телингатер
Гол Беллингема спас Англию
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Джуд очень хочет «Золотой мяч».

Тот случай, когда уже на третьей минуте матча стало понятно, что фавориту будет тяжело. Английский защитник Гехи сфолил на жёлтую, срывая контратаку соперников, заработав себе дисквалификацию на 1/4 финала. Ещё четыре минуты спустя уже Майну получил жёлтую за наступ на соперника.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Хотя жёлтые – это ещё полбеды. Больше удивляло, что моментов у словаков возникало больше, чем у англичан. Удар Гараслина лишь в последнее мгновение удалось накрыть. Было не очень понятно, у кого тут состав оценивается в € 1,5 млрд, а у кого в € 150 млн.

Удар Гараслина

Удар Гараслина

Фото: Кадр из трансляции

За стартовые 30 минут у англичан владение составило 72,5%, но больше ударов по воротам нанесли словаки. Один из них завершился голом в ворота Пикфорда. Гехи проиграл единоборство, а затем выключился из эпизода (возможно, потому что ударился). В результате Шранц ворвался в штрафную и без проблем положил мяч в ворота.

Гол Шранца

Гол Шранца

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Только после этого начало казаться, что у Англии есть желание поиграть в футбол. В конце первого тайма и начале второго команда Саутгейта начала давить соперника, но каждый раз чего-то не хватало. На 50-й минуте англичане всё-таки забили – отличился Фоден с паса Триппьера, но VAR обнаружил офсайд размером почти с корпус футболиста.

После этого едва не случился самый нелепый гол этого чемпионата Европы. Уолкер небрежно скатил мяч и тот оказался у словака по фамилии Стрелец, который пробил сразу из центрального круга. Нападающий перекинул голкипера, но мяч прошёл чуть-чуть правее ворот.

Удар Стрельца

Удар Стрельца

Фото: Кадр из трансляции

Несколько спорных решений остались за главным арбитром из Турции Халилом Мелером – болельщики Словакии могли требовать второй жёлтой для Беллингема, англичан – для Куцки. Больше других досталось Триппьеру, которого даже пришлось заменить. Саутгейт поступил достаточно смело, чего и требовал счёт. Вместо травмированного защитника вышел хавбек Палмер, а на левый фланг обороны опустился Сака. У него уже был такой опыт, но давно и недолго.

Время шло, а сборная Англии так и не могла забить. Само собой, словаки как могли растягивали время – многие успели полежать на газоне. Однако шансы сравнять счёт у англичан были. Кейн имел великолепный момент, но пробил головой мимо ворот с пары метро. А через мгновение уже Райс зарядил в штангу. Пожалуй, один из самых красноречивых показателей в этом матче – точные удары. Англичане за 90 минут ни разу не пробили в створ! Но всё изменил шикарный удар Беллингема на 90+5-й минуте.

Гол Беллингема

Гол Беллингема

Фото: Кадр из трансляции

Джуд пробил через себя – получился один из самых красивых и драматичных голов на этом турнире. Сборная Словакии находилась в одной минуте от 1/4 финала, но всё-таки не смогла удержать счёт. Более того, гол Беллингема так надломил соперника, что в овертайме словаки пропустили снова. Почти сразу. На этот раз Кейн пробил головой куда нужно.

Гол Гарри Кейна

Гол Гарри Кейна

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

После такого камбэка, англичане спокойно довели матч до победы, хотя эта игра могла закончиться как угодно. Тем не менее, дальше идёт команда Саутгейта, которая сыграет в 1/4 финала против Швейцарии.

Самое время вспомнить, как Саутгейт вообще оказался в сборной Англии:
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