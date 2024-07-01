Против Роналду на Евро сыграет защитник из ФНЛ. Без него сборная бы не вышла в плей-офф

На Евро-2024 остался последний представитель чемпионата России – Ванья Дркушич из сборной Словении. Игра 24-летнего защитника «Сочи» на первом для него крупном турнире приятно удивляет. Теперь Дркушич и его напарник по центру обороны словенцев Яка Бийол, которого мы помним по ЦСКА, должны справиться с атакой сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду.

В сборную Словении мало кто верил в достаточно сильной, как казалось, группе с финалистом прошлого Евро Англией, полуфиналистом Данией и яркой по именам Сербией. Но команда старого хитрого лиса Матьяжа Кека, который проходил ещё Россию в стыках ЧМ-2010, не проиграла на групповом этапе никому.

Пропустила всего два мяча – меньше за три тура было только у Испании (0), Англии, Франции и Бельгии (по одному). При этом никакого антифутбола словенцы не демонстрировали. Нормальная, сбалансированная команда, стремящаяся играть в футбол, насколько позволяли соперники и свой уровень мастерства.

Главной звездой сборной Словении принято считать голкипера «Атлетико» Яна Облака. Это тот случай, когда вратарь – половина команды. Но на Евро-2024 после трёх туров Облак, по данным Sofascore, замыкал топ-10 по количеству сейвов (9). Он имел намного меньше работы чем лидер по сейвам на групповом этапе Георгий Мамардашвили (21) из сборной Грузии и некоторые другие его коллеги по амплуа. Этот факт – комплимент защитникам словенцев. И прежде всего дуэту центрбеков.

Лидером в паре Бийол – Дркушич можно назвать более опытного экс-армейца, который выступает сейчас в Италии за «Удинезе». По статистике, он стал лучшим в сборной Словении на групповом этапе по количеству отборов (9), перехватов (6) и выносов мяча из собственной штрафной (25), вторым по выигранным единоборствам (15, при 58% успешных). Кроме того, он первый из полевых игроков по точным длинным передачам (12).

Дркушич же стал вторым по выносам (11) и точным длинным передачам (9). Не намного отстал от Бийола по отборам (6) и выигранным единоборствам (10, при 56% успешных). Между тем Ванья выступает за сборную Словении только с марта 2023 года и до чемпионата Европы провёл за неё лишь семь матчей, а с первых минут – всего два. О хорошей сыгранности с Бийолом речь не шла. Но защитник «Сочи» вписался в основу команды Кека как влитой.

Пропущенные сборной Словении мячи на Евро-2024 на центральных защитников не повесишь. В эпизоде с голом Кристиана Эриксена хавбека датчан потерял опекавший его Тими Элшник. А форвард сербов Лука Йович забил головой после подачи углового из-под Жана Карничника. Дркушич не сумел помешать Винду отдать голевую передачу пяткой на Эриксена, но в том эпизоде защитник «Сочи» в целом всё делал правильно. Он контролировал своего оппонента, находившегося спиной к воротам и получавшего пас из аута, так что иных вариантов у Винда, помимо хитроумной передачи, фактически не оставалось.

Прогресс Дркушича за время его карьеры в РПЛ поражает. Его трансфер в январе 2022 года не заметил по большому счёту никто, кроме болельщиков «Сочи». В чемпионат России постоянно приезжают легионеры из бывшей Югославии, но многие уезжают, не оставив глубокого следа. Тем более сочинцы забирали Ванью прямо из словенской лиги, заплатив клубу «Браво» всего € 120 тыс. В тот момент Дркушич ещё не выступал за первую сборную Словении, а за молодёжку у защитника был всего один матч, сыгранный в 2019-м.

Ванья Дркушич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошедшем чемпионате России Дркушич уже как капитан «Сочи» провёл 23 матча и набрал 2+1. В обороне, напоминавшей зачастую проходной двор, он был редким крепким звеном. По ходу сезона Ванью хотели купить французский «Нант» и сербская «Црвена Звезда» – сочинский клуб не отпустил. Южане надеялись, что центральный защитник поможет им выжить в РПЛ. Дркушич расстроился и обиделся из-за несостоявшегося трансфера, ведь, по его словам, в «Нанте» он зарабатывал бы больше, чем в «Сочи».

Теперь трудно представить, что участник 1/8 финала Евро-2024 продолжит карьеру в нашей Первой лиге. Турнир в Германии однозначно повысит спрос на Дркушича. «Чемпионат» ещё в мае писал, что Ванья находится в шорт-листе «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Потом появилась информация об интересе к нему «Краснодара». Сам словенец признавался – ему нравится жить в России.

Агент защитника Младен Ратковица не исключает, что его клиент останется в РПЛ:

«Интерес к нему возрос, потому что он отлично сыграл в этих матчах на Евро. Но не могу ничего сказать сейчас по поводу его трансфера… Может ли Ванья остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ».

Каждый следующий матч на Евро-2024 для Дркушича – битва за солидный новый контракт в летнее окно. Пока Ванья очень успешно «продаёт» себя. Если справится с Роналду, Гонсалу Рамушем и Диогу Жотой, за ним могут прийти новые покупатели с красивыми цифрами.