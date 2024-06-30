Обновлённая сетка плей-офф Евро! Нас ждёт скрытый финал уже на следующей стадии

Второй день матчей плей-офф точно получился жарче первого! Сначала – первая игра Англии на этом Евро, когда болельщики вряд ли скучали. Всё потому, что словаки забили на 25-й минуте и проходили в четвертьфинал до последних минут добавленного ко второму тайму времени. Но там включился Джуд Беллингем – его чудо-гол перевёл матч в дополнительное время, а там сразу забил — и победный — Кейн.

Дальше играли сборные Испании и Грузии. Там тоже был очевидный фаворит, и тоже первый гол забил не он. Грузия стараниями «лучшего бомбардира» Евро Автогола вышла вперёд на 18-й минуте. Но испанцы сравняли счёт в первом тайме (хотя гол получился спорным), а во втором достаточно спокойно забили ещё трижды и разгромили соперника. На классе.

Так что фавориты сегодняшних матчей всё-таки вышли в четвертьфинал.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала?

И Англия, и Испания уже знают своих соперников. Они играли вчера. Испанцы, которых многие считают фаворитами турнира, встретятся с другой сборной с подобным статусом – Германией. В каком-то смысле нас уже в четвертьфинале ждёт скрытый финал. Ну а Англии играть со Швейцарией. Легко там, судя по играм команды Якина с Италией и сборной Саутгейта со Словакией, англичанам не будет;

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Как думаете, кто пройдёт дальше – Испания или Германия, Англия или Швейцария?