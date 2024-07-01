Сказка Грузии на Евро продолжалась! Но с Испанией её хватило только на тайм

Сказку сборной Грузии на Евро-2024 закончила мощная Испания. Команда Луиса де ла Фуэнте одержала крупную победу и вышла в четвертьфинал. Там нас ждёт сумасшедшее противостояние – Испания против Германии!

«Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Мы ничего не боимся», – говорил перед встречей с испанцами главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Действительно, у грузин уже не та команда, которая влетела сборной Испании со счётом 1:7 в отборочном цикле Евро-2024. Хотя игра с самого начала получалась именно такой, какую все и ждали. «Фурия Роха» забрала мяч и давила со страшной силой. Грузины сидели глубоко в защите.

Пожалуй, особенно тяжело было латералям сборной Грузии Отару Какабадзе и Луке Лочошвили, которые защищали края в схеме 5-3-2. Один должен был противостоять Нико Уильямсу, а другой – Ламину Ямалю. Испанцы либо оставляли своих дриблёров один в один с оппонентами, либо стягивали на фланги целую группу игроков, стремились создавать там численное преимущество и комбинировать. Забрасывали штрафную голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили кроссами – не типичное для испанцев оружие. Первый голевой момент команда де ла Фуэнте создала как раз после подачи.

Сборной Грузии было очень тяжело без контригры. Когда грузины наконец организовали быструю ответную атаку и забили на 18-й минуте, статистика точных передач на чужой трети отражала гигантский перевес Испании – 96:4. Для гола команде Саньоля не потребовалось даже первое касание в штрафной Уная Симона! Контрвыпад начался с того, что Хвича Кварацхелия сохранил мяч слева, потом Жорж Микаутадзе протащил мяч вдоль центральной линии поля и развернул атаку пасом направо, где мощный рывок вперёд сделал Какабадзе. Латераль польской «Краковии» вырезал кросс на Хвичу, но того опередил Робен Ле Норман – центрбек животом переправил мяч в собственные ворота. Это уже восьмой автогол на чемпионате Европы.

Такого конфуза испанцы не предполагали, а маленькая Грузия на трибунах кёльнского стадиона ликовала. Люди не верили своему счастью. Однако сборная Испании отыгралась ещё до перерыва. Матч продолжал идти в том же ключе, испанцы владели мячом около 80% времени и нанесли за первый тайм 17 ударов, из них шесть — в створ. У грузин было только два своих — один из-за штрафной и один с центра поля.

Очередная позиционная атака команды де ла Фуэнте завершилась классным пасом Уильямса на Родри. Опорники команды Саньоля слишком сильно прижались к защитникам – хавбек «Ман Сити» решил эпизод двумя касаниями, безупречно пробив низом из полукруга. Тут и Мамардашвили был бессилен. Судьи проверяли гол на легитимность. Пришли к выводу, что стоявший перед вратарём капитан Альваро Мората не влиял на эпизод.

Когда на первых минутах после перерыва Кварацхелия, улетая в контратаку, ещё раз пробил с центра поля, стало понятно, что это уже вряд ли совпадение. Скорее маленькая деталь большого плана сборной Грузии. Саньоль наверняка обращал внимание игроков на выходы Симона из ворот и просил использовать это. Хвича был не так уж далёк от гола. А на 51-й минуте испанцы всё-таки забили второй гол. После опасного штрафного и сейва Мамардашвили «Фурия Роха» забрала подбор, Ямаль подал с правого полуфланга на потерянного защитниками Фабиана Руиса, и тот нанёс удар головой. Это был шестой точный кросс испанцев из 25.

Поведя в счёте, сборная Испании не стала отдавать мяч. Команда де ла Фуэнте по-прежнему имела большое территориальное преимущество, контролировала игру. Испанцы заставляли подуставших грузин бегать за мячом, а потом быстро возвращали его себе. Впрочем, пару-тройку раз команда Саньоля здорово выходила из-под высокого давления соперника благодаря техническим и скоростным качествам своих игроков. Однажды грузины очень красиво развернули многоходовую атаку: будь Цитаишвили хладнокровнее у чужих ворот, реализовал бы реальный голевой момент.

Это был последний шанс сборной Грузии на ничью – на 75-й минуте все вопросы о победителе отпали. Грузины раскрылись, Уильямс убежал с центра поля, играючи расправился с Георгием Гвелесиани из чемпионата Ирана и положил мяч под перекладину. Забавно, что перед этим состоялся ещё один автогол (в исполнении того же Гвелесиани), который был отменён из-за офсайда.

В концовке у сборной Грузии уже не было ни энергии, ни надёжности в обороне. Испанцы на кураже продолжали создавать моменты. Итоговая статистика ударов – 35:4 (из штрафной – 21:1, в створ – 13:0, без учёта автогола). Крупной победу Испании сделал Дани Ольмо, забивший после атаки по центру и ошибки доигрывавшего на ободах Лаши Двали. Впрочем, несмотря на вылет после крупного поражения, сборная Грузии заслужила аплодисменты своих — и не только — болельщиков за яркое выступление на турнире.