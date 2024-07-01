Испания повторила рекорд России, а у Англии — чудо. Что творится на чемпионате Европы

Вчера, 30 июня, состоялись два матча 1/8 финала Евро-2024. Англия прошла Словакию в дополнительное время (1:1, 1:0 д. вр.), а Испания без проблем разобралась с Грузией (4:1). Но были и другие события!

Фанат смотрел футбол с крыши стадиона в Дортмунде!

21-летний любитель футбола из Оснабрюка забрался на крышу стадиона в Дортмунде во время матча Германии и Дании (2:0). Сегодня стало известно, что парня арестовала полиция. Интересно, когда именно фанат проник на крышу: до ужасающей грозы и остановки матча или уже после?

Дипфейки с Саутгейтом заполонили интернет. ФА в ярости!

Саутгейту достаётся в первую очередь от соотечественников. В Сети появились сгенерированные видео, на которых якобы тренер сборной Англии грубо критикует своих футболистов и тех, кто не попал в заявку, а также извиняется перед нацией за ужасную игру его команды. Видео выглядят так, словно специалист даёт пресс-конференцию. Футбольная ассоциация Англии (ФА) назвала такие ролики оскорбительными и возмутительными.

Отличная поддержка сборной перед важным матчем.

Словакия чуть не отправила Англию домой. Не хватило минуты

Впрочем, команда Саутгейта практически не вызывает симпатий на чемпионате Европы. Играет скучно, забивает мало, интенсивность низкая. Тренеру уже не раз прилетело за абсолютно никакущий стиль при поражающем воображение ассортименте атакующих футболистов. Однако это не помешало – во многом благодаря везению, конечно – пройти Словакию в 1/8 финала.

Соперник выдал отличный первый тайм и после перерыва несколько раз огрызался, но с каждой последующей минутой всё глубже садился к своим воротам из-за недостатка сил. Оно и понятно: без мяча бегать очень трудно. Всё решили нюансы: на последних секундах уже в добавленное время Джуд Беллингем после вброса из-за боковой (!) забил ударом через себя! Это просто невероятно. Словаки повалились и физически, и морально.

В первой пятнадцатиминутке дополнительного времени — и довольно быстро — Гарри Кейн вывел англичан вперёд. Затем у Словакии, конечно, были моментики и шансы, но железобетонных – уже нет. А ведь во втором тайме они могли забить даже с середины поля. В общем, Англия вышла на Швейцарию в четвертьфинале – там и посмотрим, сделал ли Саутгейт хоть какие-то выводы.

Грузия вновь удивила. Но Испания обыграла её на классе

Самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили выплатит за выход команды в плей-офф Евро € 10 млн. Отличные премиальные! А за победу над Испанией он пообещал заплатить ещё столько же. Финансовая мотивация это, безусловно, хорошо, но как бы не поплыть от таких цифр перед важным матчем. Однако грузины не поплыли, а ровно наоборот – очень неплохо выглядели на фоне топ-соперника.

Команда Вилли Саньоля даже забила первой! Ну как забила – Робен Ле Норман отправил мяч в свои ворота на 18-й минуте, но не без помощи Хвичи Кварацхелии. Держалось преимущество грузин 20 минут – равенство в счёте восстановил Родри отличным бильярдным ударом. Расстраиваться не стоит, нужно просто констатировать: испанцы больше владели мячом и инициативой, напрягались лишь эпизодически и в целом выглядели лучше. Как аргумент – команда повторила рекорд по ударам в первом тайме, установленный сборной России в игре со Швецией в 2008-м (17).

После перерыва Фабиан Руис вывел команду Луиса де ла Фуэнте вперёд. А под конец встречи Нико Уильямс едва не порвал сетку ворот Георгия Мамардашвили, убежав от всех после блистательного заброса Руиса. Испанцы могли забить и больше. И забили – Дани Ольмо установил окончательный счёт ударом в ближний гол. Грузия едет домой, но точно может собой гордиться.